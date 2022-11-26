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Посольство России в Белоруссии выразило соболезнования в связи со смертью Макея
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства, сообщили в российском посольстве в Белоруссии.
Посольство назвало смерть белорусского дипломата «тяжелой, невосполнимой утратой» и выразила самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Макея, передает РИА «Новости».
«Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твердо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался.
Экс-посол ЛНР оценил возможность переворота на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник счел переворот на Украине возможным только при одобрении Западом военного путча
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На Украине диктаторский режим Владимира Зеленского сейчас может быть «снесен» только военным путчем, если его разрешат западные кураторы, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Мирошник подчеркнул, что Запад контролирует силовые структуры Украины. По его словам, в стране установлена «жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии». Он выразил уверенность, что этот режим уже не получится «снести» митингами, массовыми протестами и майданами, передает ТАСС.
Бывший посол ЛНР указал, что на Украине устроили жесткую идеологическую накачку жителей страны, власти монополизировали СМИ. Он сказал, что тем, кто сомневается в «святости» Зеленского грозит обвинением в госизмене.
Как заявил Мирошник, на Украине «вычищена вся оппозиция, убиты, арестованы или выдворены за пределы страны даже мало-мальски значимые лидеры общественного мнения».
«В стране, где в ходе военных действий ежедневно погибают сотни человек, «случайная гибель» лидера общественного мнения не составляет никакой проблемы», – сказал он.
Напомним, уже не раз сообщалось о конфликте между Зеленским и его генералами. По данным СМИ, Зеленский хотел бы сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Немецкая газета Bild не исключала, что именно Залужный станет новым президентом страны после Зеленского. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Залужного даже просили не продвигать свой публичный образ.
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Киев жалуется на ремонт западной артиллерии
NYT: В каждый момент времени треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в нерабочем состоянии
Артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии, сообщили чиновники в США и на Украине.
Поврежденные вооружения ремонтируют в Польше, это обслуживание техники стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Киев жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Издание пишет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Умер глава МИД Белоруссии Макей
Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА со ссылкой на Глаза.
«Несколько часов назад скоропостижно скончался… Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», – цитирует Глаза Sputnik.
На понедельник были запланированы переговоры Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, служил при Совете Европы, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000–2008 годах был помощником президента, главой дипломатического ведомства назначен в августе 2012 года.
НАСА показало из космоса погрузившуюся во мрак Украину
НАСА опубликовала спутниковый снимок погрузившейся во мрак Украины
Американское космическое агентство НАСА опубликовала сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли. На нем видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.
На снимке от 24 ноября, опубликованном на сайте NASA Worldview, Украина изображена в полной темноте в окружении ярких пятен населенных пунктов в других странах, включая Россию, передает РИА «Новости».
Ранее супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си заявила, что более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла два-три года, если видят перспективу членства в Евросоюзе.
Посольство потребовало от США не навязывать извращения россиянам
Посольство потребовало от США уважать отказ россиян принимать извращенные представления о правах человека
Критика американскими чиновниками принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявило российское посольство в США.
Посольство потребовало от США уважать выбор россиян придерживаться традиционных нравственных ориентиров, которые являются основой российской гражданской идентичности, передает ТАСС.
Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей и отвергает попытки Запада навязать остальным государствам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека, заявили дипломаты.
Напомним, поправка о включении пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в перечень подлежащих блокировке Роскомнадзором материалов принята Госдумой.
Путину рассказали о деятельности украинских спецслужб против родственников участников СВО
Мать погибшего офицера, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, как украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях используют родственников российских военнослужащих, выманивая у них данные военнослужащих и места дислокации войск.
«Они убеждают их, играя на их тревожности, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, в том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, оставляли место службы, уходили с военных действий. Они их убеждают таким образом, чтобы они приезжали туда, обещая отдать сына из плена или обещая отдать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними, как мамочки», – приводятся слова Костюк на сайте Кремля.
По ее словам, поддавшись влиянию украинских провокаторов, мамы российских военнослужащих пишут действующий телефон сына, когда он там находится, после чего в это место прилетает украинская ракета.
«Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, в которой находится их сын. А потом туда прилет. Гибнет ее сын и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. Это страшно, я понимаю, что с мамочками надо работать. Мы готовы помогать в этой ситуации. Но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как министерство обороны, не обойтись», – заявила мать погибшего офицера.
Костюк призвала пресекать на корню подобные ситуации, проводить большую разъяснительную работу с родственниками, «спасать мам», помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому.
Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.
Мария Костюк с апреля 2021 года занимает должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Ее сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.
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Минобороны заявило о создании США нового варианта коронавируса с 80% смертностью
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Вариант коронавируса на основе штамма «омикрон», вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта был создан в Бостонском университете США, он вызвал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких.
При этом защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кириллов подчеркнул, что сам факт такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, а исследования провели на средства госбюджета США без разрешения национального регулятора по биобезопасности.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон может в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам неэтических и незаконных экспериментов, которым является и создание нового штамма коронавируса.
Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей
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Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, украинский народ заслужил жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом со славянскими братьями, передает РИА «Новости» слова главы МИД, сказанные на канале «Россия 24».
Также Лавров заявил, что сейчас Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, это показал украинский кризис, передает ТАСС.
«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», – сказал Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием».
Глава МИД привел в пример высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который задался вопросом, почему Украина должна жить по модели «навязываемой Россией. Этот вопрос Лавров назвал показательным, отметив, что Макрон не задавался ранее вопросом, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами
«Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» – подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявлял, что Запад активно применяет философию разделяй и властвуй в отношении государств СНГ с целью рассорить страны и народы, еще больше фрагментировать постсоветское пространство.
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ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области. Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
Шольц и Бербок поддержали объявление «голодомора» на Украине геноцидом
Шольц и Бербок поддержали проект резолюции Бундестага по объявлению «голодомора» на Украине геноцидом
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Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок позитивно относятся к проекту резолюции Бундестага, в которой так называемый голодомор предлагается признать геноцидом украинского народа, сообщили представители кабмина и министерства Кристиан Хоффманн и Кристофер Бургер.
Бургер напомнил о переговорах с МИД Украины по этому вопросу. По его словам, Бербок приветствует то, что в Бундестаге многие поддерживают проект резолюции. Хоффманн заявила, что Шольц разделяет это мнение, передает РИА «Новости».
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом, передает ТАСС со ссылкой на Junge Welt.
Он напомнил, что голод в 1930-х годах поразил обширные районы СССР, а не только Украину. Нечаев подчеркнул, что изъятие у крестьян хлебозаготовок производилось не для уничтожения национальной группы, тем более, что и население Украины и состав советской власти были многонациональными. Он подчеркнул, что «перегибы» часто возникали в результате действия и самих местных украинских властей. Власти СССР организовало масштабную продовольственную помощь регионам, включая Украину.
Он счел «недопустимым и непорядочным» пытаться изобразить общую для народов СССР трагедию как истребление отдельной группы, «игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей».
Нечаев считает это попыткой «разжигания антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах».
Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора геноцидом.
В 2019 году правительство Германии заявило, что не считает голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа. Федеральное правительство Германии заявило, что «события, которые произошли до 1948 года», не могут быть «охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом».
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Военный эксперт оценил последствия ударов по энергосистеме Украины для доступа к интернету и связи
Украинское руководство за два дня не сумело восстановить трафик в Сети после ударов, хотя ранее ему удавалось сделать это гораздо быстрее, пишет военный эксперт Борис Рожин.
Украина не смогла восстановить трафик в интернете даже до 75% от того, который был до ударов, хотя на это у нее было двое суток, указал Рожин в своем Telegram-канале. он отмечает, что восстановление от предыдущих ударов проводилось гораздо быстрее, и это говорит о «комплексных накопительных последствиях ударов».
При продолжении ударов есть основания полагать, что обычный интернет, работающий без спутников, возможно отключить на существенной части украинской территории хотя бы на несколько дней, говорит эксперт. «Это создает интересную опцию предварительного обвала интернета и сотовой связи перед началом какой-нибудь наступательной операции», – предположил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что удары по украинским объектам оказывают серьезнейшее влияние на ситуацию на линии соприкосновения.
Российская сторона 23 ноября нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, ударов по атомным электростанциям не наносилось.
В Киеве были поражены ТЭЦ-5 на Выдубичах (правый берег) и ТЭЦ-6 на Троещине (левый берег). Электроснабжение пропадало пропало в Киевской, Николаевской, Одесской областях, также перебои с электричеством были в Днепропетровской области, в Запорожье, а также во Львовской, Ровенской и Волынской областях на Западной Украине. Проблемы наблюдались в в Харькове, Сумах и Полтаве. В Киеве ограничили подачу электричества до двух-трех часов в сутки.
Были обесточены все оставшиеся под контролем украинских властей атомные электростанции – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Минобороны России отмечало, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщалось в Telegram-канале Минобороны.
Работу коммунальщиков приняли за вандализм в Петербурге
«Обезглавливание» коммунальщиками скульптуры орла в Петербурге приняли за вандализм
В Санкт-Петербурге «обезглавили» скульптуру орла в историческом доме; сообщалось, что правоохранители разыскивают вандала, но голова скульптуры нашлась у коммунальщиков, пишут местные СМИ.
Как пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «полиция Петербурга разыскивает вандала, повредившего скульптуру орла в историческом доме на улице Куйбышева». Отмечается, что речь идет о доходном доме Буксгевдена – объекте культурного наследия. Обломков на месте происшествия не было. По информации издания, рассматривается возможность открытия уголовного дела.
Однако, как выяснили в 78.ru, «обезглавили» скульптуру коммунальщики, сейчас голова находится в ЖКС №1 Петроградского района. Там пояснили, что больше года назад элемент скульптуры сочли неустойчивым – коммунальщики опасались, что голова орла отколется при сильном ветре. Чтобы не допустить этого, ее демонтировали.
Скульптуру собираются восстановить в ходе капитального ремонта фасада. Когда он начнется, голову передадут подрядчику для реставрации. Две недели назад в ЖКС «проявили инициативу» и обратились в реставрационную мастерскую, чтобы узнать, могут ли там выполнить соответствующие работы со скульптурой, пишет издание. Ответа пока не получили. Уточняется, что в ближайшее время ремонт фасада не планируется.
Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом
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Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».
«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.
Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.
«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –
«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».
По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.
«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.
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Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
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Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».
Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.
Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.
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Россия не будет признавать Украину страной-террористом
В МИД заявили, что Россия не будет признавать Украину страной-террористом
Россия не будет использовать по отношению к Украине такие ярлыки, как «террористическое государство», «террористический режим» или «государство-спонсор терроризма», как это сделал Запад в отношении России, нарушая международное право, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
В МИД подчеркнули, что Россия не будет следовать чужим антиправовым подходам, не будет уподобляться тем, кто нарушает международное право. Подобные ярлыки Россия назвала юридически ущербным характером, передает ТАСС.
Указывается, что именно западные страны вместе с США используют подобные ярлыки «для обозначения неугодных соперников».
Ранее Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством» из-за масштабных ударов по инфраструктуре Украины.