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Участники гуманитарной миссии ЕР передали медизделия больнице в Херсонской области
Больнице в Херсонской области передали 200 литров физраствора и 20 тыс. масок
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Гуманитарная миссия партии «Единая Россия» продолжает оказывать помощь и поддержку медицинским учреждениям Херсонской области. Так, в Геническую больницу волонтеры передали порядка 20 тыс. средств индивидуальной защиты для медицинского персонала и более 200 литров физраствора, который необходим для проведения капельниц.
«В течение всего времени, что гуманитарная миссия партии работает в Херсонской области, с марта, мы помогаем медицинским коллективам и учреждениям здравоохранения региона», – сказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Уже неоднократно привозили медикаменты, инсулин, физраствор и глюкозу, а также различные расходные материалы вроде средств индивидуальной защиты. Помогали больницам Херсона, Новой Каховки, Чаплынки, Скадовска. Развозили специальные наборы из необходимых жителям препаратов в сельские фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас передали гуманитарный груз в больницу Геническа. Это важно. Каждый день врачи спасают жизни и лечат как гражданское население, так и российских военных. Им необходима наша всесторонняя помощь и поддержка, – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Гуманитарная миссия «Единой России» приступила к работе в Херсонской области в марте этого года. Волонтеры оказывают помощь и поддержку жителям не только районных центров, но и различных сел. Они доставляют продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Особое внимание гуманитарная миссия уделяет лекарственному обеспечению жителей и медучреждений.
Накануне волонтеры доставили специальные лекарственные наборы в курортное село Железный Порт. О том, что в населенном пункте проблемы с медикаментами, добровольцы узнали от жителей, эвакуированных туда из Херсона.
«Хочу поблагодарить за медикаменты, которые мы получили. Это физраствор по 250 миллилитров, который очень нужен нашим отделениям. И защита пенсонала – это маски, защитные, хирургические, одноразовые. Спасибо большое», – поблагодарили в больнице Геническа.
В медучреждения области добровольцы доставляют как препараты, так и оборудование. Например, в областную детскую больницу они передавали пять неонатальных тонометров для измерения давления и пять ультрафиолетовых рециркуляторов для очистки воздуха.
В Госдуме оценили дискуссию между Затулиным и Соловьевым о статусе новых регионов России
Депутат Диденко: Для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом
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Отчуждение территории после ее вхождения в состав государства невозможно, и дискуссии на эту тему недопустимы. Кроме того декларируется равенство субъектов и проживающих в них граждан России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Алексей Диденко, комментируя дискуссию между телеведущим Владимиром Соловьевым и депутатом Госдумы Константином Затулиным о способах защиты новых регионов России.
«Высшим законодательным актом у нас в стране является Конституция, принятая на референдуме в соответствии с волеизъявлением народа Российской Федерации. Не так давно в нее вносились соответствующие поправки, одобренные гражданами и легитимизированные парламентом», – акцентирует председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции ЛДПР.
«В этой связи у нас появилась норма, которая не допускает призывы к нарушению территориальной целостности России. Любая оценка, связанная с дискриминацией отдельных территорий недопустима. Отдельные радикальные высказывания могут быть признаны экстремистскими и подпадать под действия уголовного закона», – подчеркивает собеседник.
Ранее, в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» развернулась дискуссия между ведущим программы и депутатом Константином Затулиным по поводу возможности применения ядерного оружия как варианта ответа на оккупацию территорий России.
Затулин указывал на то, что применение такого вида оружия, согласно ядерной доктрине РФ, возможно только в случае угрозы существования нашей стране. Соловьев на это заметил, что попадание регионального центра под оккупацию противника – это угроза территориальной целостности страны.
Затулин не согласился: «Ну, Володь... Мы ее объявили нашей территорией после того, как она была не нашей территорией». Соловьев ему ответил: «Хорошо. В Крым если войдут. Тоже не угроза? Мы включили его в 2014 году». Затулин парировал: «Это другое».
«Реальность в том, что в процессе военных действий мы обрели контроль по крайней мере над двумя областями о которых речи до этого времени не шло. Если только в наших графопостроениях и мечтах», – добавил Затулин. При этом он отметил, что не спорит с Конституцией России, «но мы спорим с противником на поле боя».
В связи с этой дискуссией Диденко подчеркнул: «Любая территория, которая вошла в состав Российской Федерации, не может быть отчуждена. Кроме того, в первой главе Конституции декларируется равенство субъектов. Соответственно, заявляется и равенство проживающих в них граждан. В этом плане для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом».
«После референдумов, а также принятия федеральных конституционных законов и указов президента, территории входит в состав России навсегда. Они не могут быть отчуждены. Любое оправдание или иная оценка, кроме той, которую озвучил Владимир Соловьев, вне зависимости от даты или обстоятельств вступления региона в состав России, недопустима», – добавил депутат.
С этой точкой зрения согласен Антон Ткачев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Высказывания о ранжировании регионов Российской Федерации заслуживает проверки соответствующих органов. Двусмысленно трактовать текст Конституции РФ – недопустимо. В целом, даже рассуждения об этом – деструктивный посыл гражданам нашей страны, в первую очередь тем людям, которые голосовали за присоединение к России», – считает депутат.
«Я сам два дня назад был на территории ДНР. Могу с уверенностью сказать, что любой человек там на вопрос: «Кто ты, и на какой территории живешь?», без раздумий ответит – «Я – русский, живу в России». Каждый день наши военные ведут бой за территориальную целостность России. Как можно говорить об отчуждении этих территорий?», – рассуждает Ткачев.
«Подобные высказывания никак не соотносятся с правовой реальностью нашей страны. В Конституции черным по белому написано: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Мы помним мероприятия 30 сентября. Там присутствовал президент – наш гарант Конституции. Сомневаться в наших основных законах недопустимо», – акцентировал депутат.
Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. По итогам голосования четыре новых региона были включены в состав Российской Федерации в октябре этого года.
Газета ВЗГЛЯД в рамках спецпроекта «Настоящая история России» анализировала причины внесения изменений в Конституцию, а также описывала последствия развития украинского радикального национализма для России.
В России оценили признание Меркель об истинной задаче Минских соглашений
Сенатор Джабаров: Обман Меркель позволил Украине подготовиться к военному конфликту с Россией
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Неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер наших действий в отношении Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили Украине подготовиться к войне с Россией, и она этим довольна.
«Подобное заявление Ангелы Меркель сильно разочаровывает. В памяти россиян она оставалась прагматичным человеком. Конечно, нельзя было говорить о какой-то любви с ее стороны к России, но все же она пыталась развивать отношения с нами», – считает Владимир Джабаров, первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам.
«Шел процесс создания соглашений, выгодных для обеих стран. Как экономических, так и политических. Тем не менее это заявление говорит о том, что мы сделали правильный вывод в отношении Минских соглашений. Они не исполнялись – причем не по нашей вине. Запад с самого начала не желал никакого мира в Донбассе. Им просто была нужна пауза для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией», – добавил сенатор.
«Это вызывает огромное сожаление. На совести Меркель, как и на совести других «гарантов» Минских соглашений, в частности президента Франции, лежит то, что сейчас происходит на территории Украины. Если бы соглашения были выполнены, то и конфликта бы не было. Поэтому очень жаль, что госпожа Меркель оказалась настолько неискренней», – подчеркивает политик.
«В этой связи я вспоминаю слова нашего президента, которые были сказаны в рамках «Валдайского форума»: «Они нас просто обманули». Мы искренне вели переговоры с западными партнерами на любые темы. Мы желали добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Однако мы были обмануты, причем самым наглым способом. Разумеется, мы им больше не верим. И это определяет характер наших действий на долгие годы вперед», – акцентирует Джабаров.
Напомним, что издательство Spiegel опубликовало признание Меркель в том, что она вместе с президентом Франции Макроном хотела наладить диалог с Владимиром Путиным перед своим уходом, однако «кое-кто возражал» против такой инициативы.
Меркель заявила, что решение Москвы провести спецоперацию ее не удивило, ведь Минские соглашения оказались подорваны. Вместе с тем у нее не осталось «сил», чтобы добиться обсуждения с Москвой «нового подхода в ситуации с Украиной, Грузией, Приднестровьем, Абхазией, Сирией и Ливией». По ее словам, это оказалось невозможным, ведь все знали, что «она совсем скоро уйдет с поста».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
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Отказ США от передачи польских МиГ-29 Украине связали с вмешательством Китая
Spectator объяснил отказ США поддержать передачу польских МиГ-29 Украине дипломатическими усилиями Китая
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Британские СМИ утверждают, что администрация США не стала участвовать в плане по передаче польских МиГ-29 Украине в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
Вашингтон сначала поддерживал идею передать самолеты Киеву, но американская сторона изменила свое мнение в результате тайных дипломатических усилий ряда европейских лидеров и Пекина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.
Как утверждает британский журнал, Пекин якобы обещал Вашингтону, что если США не поддержат передачу польских МиГ-29 Украине, военное руководство Китая предпримет все возможные усилия, чтобы убедить российских коллег не использовать ядерное оружие.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
Меркель рассказала о последней попытке организовать переговоры с Путиным
Меркель попыталась перед уходом с поста канцлера Германии вместе с Макроном организовать переговоры с Путиным
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Ангела Меркель сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном хотела наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным, но «кое-кто возражал» против этой инициативы.
Меркель заявила, что ее не удивило решение России провести спецоперацию на Украине. По ее словам, Минские соглашения оказались подорваны.
Бывший канцлер сообщила, что летом 2021 года после встречи президентов России и США она вместе с Макроном собиралась «установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС».
Как заявила Меркель, «кое-кто возражал» против этой идеи, а у нее не осталось сил продвигать данную инициативу. «Ведь все знали: «Осенью она уже уйдет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Меркель сказала, что продолжила бы добиваться встречи с Путиным, если бы осталась у власти. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что ее время прошло: «C точки зрения внешней политики я под конец не продвинулась ни на миллиметр дальше в том, что мы пробовали делать снова и снова».
Меркель пояснила, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации вокруг Приднестровья, Грузии и Абхазии, Сирии, Ливии. По ее словам, «пришло время для нового подхода».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о Крыме
Песков: Об отчуждении Крыма не может быть и речи
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым «невоенным путем» воспринимается российскими властями как дискуссия об отчуждении российских территорий, об этом не может быть речи, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Другого понимания высказываний Зеленского быть не может, отметил представитель Кремля.
Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами, передает ТАСС слова Пескова.
Зеленский ранее в интервью британской Financial Times заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем».
Песков при этом отметил, что некоторые СМИ абсолютно неправильно передали суть высказывания главы украинского государства, интерпретировав его «чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами». Такая трактовка слов президента Украины, подчеркнул Песков, абсолютно неверна.
«Вы знаете, что с самого начала, собственно об этом говорил и президент [России Владимир Путин] неоднократно, еще до начала специальной военной операции: в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась», – отметил Песков.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
«Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», – заявлял он.
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Инциденты со стрельбой произошли в Москве и Петербурге
В результате инцидентов со стрельбой в Москве и Петербурге госпитализированы два человека
Инциденты со стрельбой из травматического пистолета произошли в Москве и Санкт-Петербурге, есть пострадавшие, оба стрелявших задержаны, сообщили СМИ и столичный главк МВД.
В Москве стрельбу открыли на Солнечногорской улице. Мужчина 1977 года рождения сделал несколько выстрелов, после чего скрылся с места нападения, но позднее был задержан. Пострадавший от выстрелов госпитализирован, передает РИА «Новости».
В Петербурге на перекрестке улиц Жукова и Ополчения произошел конфликт между водителами Nissan и Lada Largus. В результате конфликта один из участников выстрелил в пах оппоненту. Пострадавшего госпитализировали, стрелявший задержан, передает РЕН ТВ.
В четверг в городе Крымск в Краснодарском крае мужчина застрелил трех человек. После этого стрелявший свел счеты с жизнью.
Генерал рассказал об обмане ВСУ и освобождении Бердянска
Генерал Астапов: Умелые действия флота и морской пехоты позволили освободить Бердянск
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Высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволила обмануть украинские войска и освободить город, сообщил заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) генерал-лейтенант Виктор Астапов.
Он также отметил умелые действия сил флота. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле, сообщил он в пятницу в интервью газете Вооруженных сил России «Красная Звезда» в связи с отмечаемым 27 ноября 317-летием российской морской пехоты.
Генерал отметил значимую роль морских пехотинцев в освобождении Мариуполя и других городов Донбасса. Свежим примером, по его словам, является освобождение населенного пункта Павловка в ДНР. Главную роль в этом сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, которые подтвердили свою высокую подготовленность и мотивированность на победу.
День морской пехоты – профессиональный праздник ВМФ России, который отмечается ежегодно 27 ноября.
Ранее на этой неделе врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
Наемников из мексиканских картелей начали отправлять на помощь ВСУ
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Украинские власти продолжают вербовку мексиканских наемников. В процессе также участвуют представители американских ЧВК. Об этом сообщил гражданин Мексики в письме российским властям. Завербованные приезжают в Польшу, откуда затем отправляются на Украину, где также воюют граждане других латиноамериканских стран, в том числе из Аргентины, Бразилии и Перу.
В «Интернациональный легион» Украины вербуют новобранцев из Мексики. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», об этом сообщил мексиканец в электронном письме в адрес российских властей. Автор утверждает, что в начале ноября в Мехико прошла встреча завербованных в «Интернациональный легион» новобранцев, на ней присутствовали представители украинской армии и американских ЧВК.
Он также раскрыл личности двух мексиканских наемников с помощью фейкового аккаунта «украинской сотрудницы дипмиссии» в одной из зарубежных соцсетей. Ими оказались Энрике Родригес «Капон» Леон и Педро Исая «Лизаол» Корона.
«Лизаола» заявил, что в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся наемники, которые работают на мексиканские картели. А «Капон» активно участвовал в подборе новобранцев в чатах Моргана. По словам автора, в вербовке мексиканцев косвенно участвуют сотрудники украинского посольства в Мехико. Заинтересованных поехать на Украину отправляют к «Капону».
В письме осведомителя говорится, что наемник с позывным «Цербер» может быть связующим звеном между картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG) и ВСУ. Также стало известно, что пунктом сбора иностранных новобранцев в Польше стал краковский ресторан ALEBRICHE.
На Украину едут воевать граждане и других латиноамериканских стран. В мае журналисты колумбийского журнала Cambio получили копию документа, разосланного украинскими структурами на адреса электронной почты, личные страницы в социальных сетях и номера телефонов бывших полицейских и военнослужащих вооруженных сил Колумбии. Журнал описал процесс вербовки в статье «Как Киев вербует наемников в Латинской Америке».
По данным издания, среди наемников есть как бывшие военные профессионалы, так и опытные бойцы ЧВК, воевавшие в Африке и на Ближнем Востоке, а также студенты без боевого опыта. В случае с латиноамериканцами вербовщики обещают солдатам удачи зарплату в 2000 долларов в месяц. Украинские власти также предлагали гражданам Перу вид на жительство, зарплату в размере 2500 долларов, премии за уничтожение бронетехники и противника.
По информации издания, на тот момент на стороне Киева воевало около 25 аргентинцев, так как многие другие в спешке покинули территорию Украины после ракетного обстрела Вооруженными силами России центра иностранных наемников в Яворове Львовской области.
По данным посольства Мексики в Киеве, в начале мая в составе отрядов территориальной обороны Украины находилось около 30 мексиканских наемников и примерно столько же бразильцев.
Мексиканский информационно-аналитический портал Eje Central сообщал, что в мае украинские власти заметно активизировали вербовку наемников в Латинской Америке, для чего МИД запустил специальный веб-ресурс на испанском языке.
Массовое прибытие наемников на Украину первым анонсировал президент страны Владимир Зеленский, который 28 февраля подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев. В Минобороны России заявляли, что для отправки на Украину военная разведка США вербует сотрудников Academi, DynCorp, Cubic и других компаний.
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В России оценили разногласия между Британией и США по зимней кампании ВСУ
Американист Дудаков: Британия и США по-разному видят тактику ВСУ на зиму
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Решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
«Важно понимать, что США и Британия сходятся в оценке ситуации на фронте: Украина обладает численным преимуществом на поле боя. Различия присутствуют лишь в понимании того, как именно стоит воспользоваться этим преимуществом», – считает эксперт.
«Британия полагает, что можно попытаться еще продвинуться в наступлении, в то время как США ссылаются на непредсказуемость военных действий. У Украины имеются проблемы с электричеством и водой, что также усугубляет ее положение. Таким образом, Вашингтон считает, что лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока на земле ВСУ владеют инициативой», – акцентирует собеседник.
«То есть разница присутствует именно в оценке того, как можно использовать сложившееся преимущество. Однако необходимо понимать, что точка зрения Пентагона важнее, чем Минобороны Британии. То есть к истине, вероятно, ближе Марк Милли, желающий усадить Киев за стол переговоров», – подчеркивает Дудаков.
«Другое дело, что финальное решение не зависит ни от Милли, ни от Уоллеса. Всё будут решать Белый дом, администрация Байдена и Совет национальной безопасности. Они же пока тормозят с ответом», – считает эксперт.
«В настоящее время Вашингтон не дает «зеленый свет» на переговоры. Вероятно, его позиция состоит в том, что начало диалога в текущий момент будет выглядеть как потеря лица США и моральное поражение Запада. Им хочется оттянуть переговоры, однако если у американцев сложится понимание, что шансов на победу немного, тогда Штаты достаточно быстро перейдут к диалогу», – акцентирует собеседник.
«В целом Бен Уоллес известен своими «ястребиными» взглядами. Он более агрессивен, чем Милли. Точно такие же «ястребы» есть и в США, поэтому особого противоречия между двумя странами нет. Просто мы столкнулись с позицией «ястреба» и чуть меньшего «ястреба». Такие точки зрения, повторюсь, присутствуют как в Лондоне, так и в Вашингтоне», – резюмирует Дудаков.
Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину продолжать сохранять темп наступления. Издание The Daily Beast пишет, что политик еженедельно общается с украинскими коллегами и просит их не останавливаться даже зимой. «Мировое сообщество передало им 300 тыс. единиц арктического снаряжения – им нужно сохранить темп наступления», – цитирует издание слова Уоллеса.
При этом ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что «физически выбить» войска России с территории Украины будет достаточно сложно. «Вести переговоры надо тогда, когда вы сильны», – сказал Милли. В то же время глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России.
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Греция решила передать Украине ЗРК С-300 в обмен на новые системы ПВО от США
Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО, сообщило издание «Элефтерос типос».
По данным СМИ, замена вооружения на системы образца НАТО будет проведена в скором времени, передает ФАН со ссылкой на «Элефтерос типос».
Уточняется, что Афины намерены постепенно избавиться от «достаточно устаревших» российских ЗРК, они будут заменены американскими.
При этом утверждается, что инициаторами замены греческого арсенала являются США.
Ранее сообщалось, что Лондон решил передать Украине вертолеты Sea King.
Зеленский захотел «деоккупировать» Крым невоенным путем
Financial Times: Зеленский заявил о готовности «деоккупировать» Крым невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил о готовности рассмотреть возможные варианты «деоккупации» Крыма невоенным путем.
В интервью газете Financial Times Зеленский сказал, что сейчас мир «в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом». Президент Украины отметил, что если кто-то предложит Киеву «способ деоккупации Крыма невоенным путем», сам он будет «только за».
При этом Зеленский сказал, что «не стоит тратить время» на обсуждения, если решение предполагает, что Крым остается в составе России, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
Портившего машины с буквой Z мужчину задержали в Краснодарском крае
В Новороссийске задержали мужчину, который подозревается в проколе шин и заливании краской машин с буквой Z, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Задержанному 50 лет, у него есть судимости, мужчину подозревают в повреждении автомобилей с символами Z, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Подозреваемый в момент задержания был как раз около иномарки с буквой Z, он планировал нанести повреждения машине.
Правоохранители установили, что мужчина также ответственен за прокол шин, зарисовку символики краской и разбитые стекла у машин. Несколько раз эти эпизоды попадали на камеры видеонаблюдения.
У мужчины на месте задержания нашли аэрозольный баллончик с автомобильной краской, отвертки, фонарик и наркотики объемом больше одного грамма.
Уголовное дело завели по статьям об умышленном повреждении имущества и незаконном хранении наркотиков. Мужчину отправили под арест.
Летом в Волгодонске девушка исписала несколько автомобилей буквой Z. До этого подобная история произошла в Воронеже, там повреждения получили несколько машин.
Ранее журналистка из Германии подверглась преследованиям из-за буквы Z.
Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО
Daily Express сообщила о недовольстве британских депутатов планом Макрона заблокировать назначение Уоллеса генсеком НАТО
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Президент Франции Эммануэль Макрон собрался заблокировать назначение Бена Уоллеса, который сейчас возглавляет Минобороны Великобритании, генсеком НАТО, сообщают СМИ.
Макрон выступил против назначения любого британского или турецкого кандидата генсеком НАТО и пригрозил использовать право вето, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
Депутат от Консервативной партии Эндрю Бриджен выразил разочарование «англофобией Макрона», заметив, что в этом президент Франции «последователен». Бриджен считает, что Уоллес «идеально подходит» для должности генсека альянса. Daily Express также приводит слова неназванного депутата-консерватора, который считает, что теперь возникают вопросы к британскому премьеру Риши Сунаку, назвавшему Макрона другом. Зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс напомнил, что Великобритания – второй по величине вкладчик в НАТО.
Напомним, Йенс Столтенберг должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Сообщалось, что в НАТО есть негласный консенсус, согласно которому новым генсеком станет женщина. Основным кандидатом СМИ называют вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд.
Перечислить достраивавшие «Северный поток – 2» компании потребовали в Германии
Конституционный суд Германии не стал отклонять требование раскрыть названия достраивавших «Северный поток – 2» компаний
В Германии конституционный суд не стал отклонять иск изданий Welt и Bild с требованием раскрыть названия всех компаний, которые принимали участие в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил фонд «Защита климата и окружающей среды MV».
Bild и Welt в своих публикациях заявили, что фонд, который возглавляет экс-премьер земли Мекленбург – Передняя Померания Эрвин Зеллеринг, финансируется из средств Газпрома. Утверждается, что фонд помогает обходить санкции США для заключения контрактов с компаниями, готовыми достроить газопровод. Bild и Welt в иске потребовали раскрыть названия компаний, передает РИА «Новости».
Фонд заявил, что из-за решения суда вынужден будет назвать многие компании из федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, которые «ни в чем не виноваты» и работали законно. Фонд отметил, что компании доверяли региональным властям, обещавшим защитить от американских санкций. В результате компании теперь могут столкнуться с «публичными нападками и экономическими сложностями», передает ТАСС.
Фонд создали в 2021 году в земле Мекленбург – Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG, в том числе для содействия строительству газопровода.
Напомним, в Германии составили перечень «лоббистов Газпрома». Бюро журналистских расследований Correktiv утверждало, что в восточногерманской земле Мекленбург – Передняя Померания российская сторона работала с правящими социал-демократами, включая премьер-министра Мануэлу Швезиг.
Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.