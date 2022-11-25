Владимир Путин рассказал, как звонил участникам спецоперации Путин: Служение Отечеству – результат личного примера родителей Путин пообещал матерям военных учесть максимум из сказанного ими 25 ноября 2022, 16:14 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО пообещал учесть максимум того, о чем они расскажут. «Я обязательно постараюсь все учесть из того, что вы будете сегодня говорить», – передает его слова ТАСС. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Новости СМИ2

Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка 24 ноября 2022, 18:29

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля. «Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля. Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны» 25 ноября 2022, 11:06

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся послании президента Владимира Путина, где будет объявлено о «мобилизации страны». На вопрос о том, соответствует ли действительности эта информация, Песков ответил отрицательно, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что точных сроков послания пока нет. Новости СМИ2 Владимир Путин рассказал, как звонил участникам спецоперации 25 ноября 2022, 15:43

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Участники специальной военной операции на Украине – это герои, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих. Президент в ходе беседы с женщинами рассказал, что ему удалось переговорить с несколькими участниками операции по телефону, передает ТАСС. «Когда я с ними иногда говорю – я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», – сказал он. Он пояснил, что звонки удалось организовать с помощью матерей военнослужащих. «Дают мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», – подчеркнул глава государства. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Среди участников встречи с президентом – заместитель главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк, чей сын – офицер, погибший в ходе СВО. В интервью газете ВЗГЛЯД Костюк рассказала о его гибели и о том, что дает ей силы пережить это горе. Путин: В интернете куча фейков о спецоперации, которым нельзя доверять 25 ноября 2022, 15:37 Текст: Елизавета Шишкова

В Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных. «Ясно, что жизнь – сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что информация также является оружием борьбы, а информационные атаки – это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Новости СМИ2 Политологи назвали методы защиты россиян от насаждаемых Западом антиценностей 24 ноября 2022, 21:40

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Россиянам Запад пытается навязать антиценности и антикультуру, хочет заставить отказаться их от страны, веры, и пола, чтобы люди забыли о своих идеалах и утратили связь с корнями. О том, как этому противостоять и сохранить России свой культурный код, обсудили в четверг участники дискуссии о традиционных ценностях как основе российского общества. «Разрушение ценностного ментального суверенитета – это такое же оружие международной конкуренции, как пушки и деньги. Это выгодно нашим международным оппонентам, Западу и США... А победит в этой конкуренции тот, кто сумеет сохранить сплоченность общества на базе общих ценностей и смыслов, не допустив внутреннего раскола», – сказал проректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Вячеслав Сутырин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Традиционные ценности как основа российского общества». Сутырин подчеркнул, что недруги России стараются «изменить культурный цивилизационный код так, чтобы люди забыли о своих идеалах, утратили связь с корнями». Борьба, добавил он, идет в первую очередь за молодежь, «которая хочет почувствовать свою значимость, объявив себя несправедливой жертвой общества или государства». «Речь идет об отказе от базовых ориентиров, от страны, веры, от пола, от собственного «я». Продукт, который получается в итоге – это идеальный для манипуляций объект для строительства глобального тоталитарного общества», – добавил проректор ГАУГН. По мнению Сутырина, традиционные ценности – «это не попытка вернуться в прошлое, а попытка не утратить адекватную человеческую природу и на ее основании строить свое будущее». Политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, который выступил модератором дискуссии, напомнил, что 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «В тексте документа отражены многие позиции, которые были выработаны в том числе на форуме рабочей группы «ДНК России», – напомнил политолог. По его словам, во времена президентства Бориса Ельцина максима про обогащение «заменила людям все высокие смыслы». Нарушились веками складывающиеся социально-общественные связи. «Но после всенародного голосования по поправкам в Конституцию и после принятия новой редакции Стратегии национальной безопасности указом президента были впервые введены в доктринальные документы понятия духовно-нравственных ценностей, а их сохранение и укрепление было зафиксировано в качестве национального приоритета», – напомнил Асафов. Эксперт особо подчеркнул, что Основы «прямо артикулируют нынешнее геополитическое противостояние», которое включает в себя и специальную военную операцию (СВО). «Это в первую очередь борьба идей и борьба за умы молодых поколений, за образ будущего», – пояснил Асафов, добавив, что у нас на глазах рождается «консервативный интернационал, когда разные культуры, общества, религии готовы жить в симфонии многообразия, но на консервативных ценностных подходах». Член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин считает, что традиционные ценности позволяют молодежи «осознать себя в историческом контуре». Молодые люди не «ассоциируют традиционные ценности с некой прерогативной исключительно старшего поколения». Подписанный президентом указ об Основах «делает молодежь соавторами и ключевыми бенефициарами в вопросе их фактической реализации». «Наметившиеся трансформации в обществе не спровоцировали, вопреки ожиданиям, деструктивную протестную волну среди представителей поколения Z», – отметил политолог. По его словам, ставка на традиционный, умеренно консервативный курс отражает внутреннее состояние большинства россиян. «В сложившихся условиях именно традиционные ценности создают чувство опоры и образ будущего. В этом заключается принципиальная разница между тем, что предлагаем мы и тем, что пропагандируют на Западе», – указал Гераскин. В свою очередь аналитик ЭИСИ, политический социолог, член Изборского клуба Сергей Баранов напомнил, что «борьба за ценности касается каждой семьи». «Эти ценности человеческой души, жизни как духовной субстанции. Это ценности веры, это ценности наследия, рода... Есть соборные ценности, коллектива, понимания, что помимо индивидуального человека есть мнения других людей, государства – это то, что объединяет нас», – пояснил Баранов. Философ назвал традиционные ценности инструментом политики «по сохранению общества и человека». «Если не поставить в основу духовные ценности, то они будут превращаться в нигилизм», – считает Баранов. Социолог убежден, что России пытаются навязать антиценности – «ценности ликвидации традиционной личности». «Но если мы не заинтересуем данной темой СМИ – это все сведется к работе для галочки, имитации бурной деятельности», – предупредил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он не исключает, что если какие-то издания начнут выпускать «унылые релизы, набивающие оскомину», то в таком случае произойдет «обратный эффект». Он добавил, что последние полгода находился на освобожденных территориях и хорошо изучил приемы информационных войск противника. «Мы можем взять на вооружение проекты тотальных телемарафонов и нулевую толерантность к тем, кто не разделяет ценности нашей страны. Мы должны это вводить, потому что альтернативы никакой нет», – пояснил член ОП. В то же время политолог Александр Рудаков особо отметил роль традиционных в России религиозных конфессий в сохранении ценностей. «Они являются историческим источником тех ценностей, которые актуальны и значимы для нас. Представители традиционных религий констатируют приверженность этическим принципам, на которых они базируются. Несмотря на различные представления о Боге, посмертном пути человека, представители российских традиционных религий едины в том, что у них общие представления о добре и зле», – сказал Рудаков. «В Основах предусмотрено участие представителей традиционных религий и других религиозных объединений в реализации госполитики по укреплению традиционных ценностей. В данном случае деятельность религиозных организаций будет носить общественно значимый характер», – полагает эксперт. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко предупредил, что либеральное отношение к традиционным ценностям приводило к разрушению института семьи, как это случилось во Франции, где в начале нулевых были введены гражданские договоры солидарности (ПАКС) в качестве альтернативы традиционному браку. В итоге в стране уже к середине двухтысячных были узаконены однополые браки. «С институтом семьи и брака ни в коем случае нельзя играть», – предупредил Рыбальченко. Он убежден, что только традиционные ценности могут привести к сбережению и приумножению народа. «Если строить семью на базовых ценностях, то в конечном счете мы придем к тому образу будущего нашей страны, о котором говорит наш президент, когда он сформировал национальную идею о том, что в семье должны воспитываться трое, четверо и более детей», – указал Рыбальченко. Политолог, секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» по вопросам просвещения и образования Александр Казаков назвал президентский указ об утверждении Основ «нашим оружием в той борьбе, которую мы начали 24 февраля этого года». «Традиционные ценности – это самая широкая объединительная база, фундамент. На них можно построить не только идеологию, но и образ будущего, которое мы хотим. Мы хотим нормальной жизни. А норма – это то, за что уже надо бороться и даже воевать», – считает Казаков. Песков объяснил выбор тем на встрече Путина с матерями участников СВО Песков сообщил о намерении Путина обсудить на встрече с матерями участников спецоперации все поднятые ими темы 25 ноября 2022, 03:23 Текст: Антон Антонов

На встрече с матерями российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, Путин поздравит женщин с наступающим Днем матери, передает РИА «Новости». Также Песков сообщил, что пока Путин не планирует встречаться с военными корреспондентами или лично вручать журналисту Семену Пегову орден Мужества, передает ТАСС. Напомним, в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих. Пегов награжден орденом «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга. Журналист пострадал, подорвавшись на мине «лепесток». Новости СМИ2 Путин начал встречу с матерями участвующих в СВО военных 25 ноября 2022, 15:28

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин начал встречу с мамами военнослужащих – участников специальной военной операции. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На мероприятие приглашены женщины от Дальнего Востока до Донбасса, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения СВО, или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Также во встрече принимают участие матери, сыновья которых тяжело ранены или погибли, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что разговор будет обстоятельным, ожидается свободная беседа без конкретной повестки. Он пояснил, что открытость встречи будет зависеть от желания участниц. Первое обращение президента будет опубликовано, а решение об открытости остальной части встречи будут принимать сами матери. По его словам, пока нет решений, будут ли встречи Путина с мамами военных регулярными. «Пока это разовая встреча. При необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах», – приводит его слова ТАСС. 7 ноября Путин говорил, что обязательно встретится с людьми ради разговора о поддержке мобилизованных, чтобы услышать их, иметь обратную связь. Отвечая на вопрос, является ли встреча президента с матерями военнослужащих как раз таким мероприятием, Песков сказал, что это будет один из контактов такого рода. Он при этом подчеркнул, что «президент часто проводит такие встречи [по поддержке мобилизованных], они не все публичные». «В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», – пояснил пресс-секретарь. Путин неоднократно говорил, что поддержка участников специальной военной операции, в том числе мобилизованных, – это святая обязанность всех уровней власти, от муниципального до федерального. По его словам, «нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям». Вдвойне ценным президент называл подключение к этой работе не только властей, но и волонтеров. «Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня», – отмечал президент. Как подчеркивал Путин, все участники специальной военной операции – герои и относиться к ним нужно как к героям. «Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России», – говорил президент. Путин: Экстраординарных мер для обеспечения потребностей ВС России не нужно Путин заявил об отсутствии необходимости введения экстраординарных мер для обеспечения потребностей ВС России 24 ноября 2022, 19:37 Текст: Елизавета Шишкова

В России не требуется вводить экстраординарные меры для обеспечения вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС. Глава государства при этом подчеркнул необходимость четкой координации между различными структурами, передает ТАСС. «Наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно», – сказал Путин. Он отметил, что в данной ситуации необходимо своевременно обеспечить ВС всем необходимым в ходе специальной военной операции. При этом президент призвал не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. В связи с этим так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику. Ранее Путин потребовал привести нормативы обеспеченности ВС в соответствие с реальными потребностями, а также представить предложения по контролю за расходами на обеспечение спецоперации. Новости СМИ2 Путин поручил создать ресурс для актуализации воинского учета россиян Путин поручил Минцифры и ФНС создать ресурс для актуализации воинского учета россиян 25 ноября 2022, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

Минцифры и Федеральная налоговая служба займутся созданием государственного информационного ресурса для обновления воинского учета, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Ведомствам необходимо до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о гражданах, нужные для актуализации документов воинского учета, говорится в указе, передает ТАСС. В начале октября на портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России, а также форма для записи в добровольцы. Путин рассказал о начале эксперимента с беспилотными авто на трассе М-11 24 ноября 2022, 19:22 Текст: Ольга Иванова

На скоростной трассе М-11 Москва – Петербург в ближайшее время планируется проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ). «Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург», – приводит его слова ТАСС. По плану сначала начнутся тестовые заезды беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева». С 2024 года поездки на этой трассе будут проходить в штатном, а не в экспериментальном режиме. Напомним, в апреле президент Владимир Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги общего пользования беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства. В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных автомобилей. В прошлом году «Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Москве. В июне 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» впервые испытали на трассе: он проехал в автономном режиме от Москвы до Казани. В том же месяце «КамАЗ» представил в Казани беспилотный электробус. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о российском транспорте будущего. Новости СМИ2 Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза 25 ноября 2022, 13:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Перед заседанием президент встретится с матерями военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, передает ТАСС. Ранее Песков пояснил, что на встрече с матерями российских военных Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть. Путин: Россия будет делать все, чтобы матери погибших военных чувствовали поддержку 25 ноября 2022, 15:32 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин во время личной встречи с матерями участников военной спецоперации на Украине заверил, что Россия разделяет боль утраты с теми, кто потерял ребенка, и будет делать все, чтобы матери героев не чувствовали себя забытыми. Российский лидер сказал, что не может говорить какие-либо формальные и стандартные вещи для женщин, которые потеряли сына. Путин выразил свое соболезнование, подчеркнув, что сам лично и руководство России разделяет с матерями эту боль утраты, передает ТАСС. Президент выразил готовность российских властей сделать все возможное, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми. Он подчеркнул, что будет «сделано все, что от нас зависит, для того, чтобы матери военных чувствовали плечо рядом с собой». Одной из участниц встречи – Мария Костюк, чей сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе. На встречу с президентом приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Новости СМИ2 В Кремле ответили на вопрос о планах Путина встретиться с военнослужащими Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отдельная встреча Владимира Путина с военными пока не планируется 25 ноября 2022, 08:22 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин пока не собирается проводить встречу с российскими военными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль объявит, если такое решение будет принято, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих. На встрече Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть. ВЦИОМ: Путину доверяют 79% россиян 25 ноября 2022, 12:05 Текст: Антон Никитин

Подавляющее большинство россиян – 78,7% – доверяют президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным ВЦИОМ, деятельность Путина на посту главы государства одобряют 75% россиян. Председателю правительства России Михаилу Мишустину, судя по опросу, доверяют 62%, его деятельность одобряют 52,8% опрошенных, а работу российского правительства – 49,1%. Также россияне рассказали, за какую партию они бы проголосовали на выборах. если бы они состоялись в ближайшее воскресение. За «Единую Россию» готовы проголосовать 38,8%. Также в тройке лидеров КПРФ (10,7%) и ЛДПР (8,9%). За непарламентские партии готовы голосовать 10,1% опрошенных, каждый десятый сказал, что не стал бы участвовать в выборах. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%. Новости СМИ2 Путин освободил Галузина от поста посла в Японии Михаил Галузин с поста посла в Японии переведен на должность замглавы МИД 25 ноября 2022, 13:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его на должность замглавы МИД России. Как сообщается на сайте правовой информации, Галузин получил новую должность – заместителя министра иностранных дел России. Ранее источник в российском дипломатическом представительстве в Японии сообщил, что посол в Токио Михаил Галузин в ноябре закончит миссию. Галузин стал послом России в Японии в 2018 году.