Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины

По распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.

По словам источника, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, передает РИА «Новости».

По его словам, таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.

Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.