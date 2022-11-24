Путин: Экстраординарных мер для обеспечения потребностей ВС России не нужно

Путин заявил об отсутствии необходимости введения экстраординарных мер для обеспечения потребностей ВС России

В России не требуется вводить экстраординарные меры для обеспечения вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС.

Глава государства при этом подчеркнул необходимость четкой координации между различными структурами, передает ТАСС.

«Наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно», – сказал Путин. Он отметил, что в данной ситуации необходимо своевременно обеспечить ВС всем необходимым в ходе специальной военной операции.

При этом президент призвал не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции.

В связи с этим так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику.

Ранее Путин потребовал привести нормативы обеспеченности ВС в соответствие с реальными потребностями, а также представить предложения по контролю за расходами на обеспечение спецоперации.