Российские системы связи решили улучшить за счет изучения возможностей разведки НАТО Путин поручил обеспечить армию в соответствии с реальными потребностями Путин потребовал привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями 10 ноября 2022, 10:38

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин потребовал привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями, а также представить предложения по контролю за расходами на обеспечение СВО. «Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Также президент распорядился правительству до 11 ноября представить предложения по контролю за расходами на обеспечение специальной военной операции (СВО). Также Путин поручил к 14 ноября утвердить целевое задание по обеспечению нужд ВС РФ в СВО. «С учетом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания. Срок – 14 ноября 2022 года», – говорится в документе. Ответственными за исполнение поручения назначен глава координационного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал создать жесткую систему контроля производства необходимых материалов для армии. Новости СМИ2

Раскрыта личность отбрасывавшего гранаты с коптера ВСУ российского солдата Солдат, отбросивший от себя гранаты ВСУ, оказался из Ленинградской области 9 ноября 2022, 13:32

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Российский солдат, прославившийся после появления в Сети видео того, как он голыми руками отбрасывает от себя гранаты, летящие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области. Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир, пишет Telegram-канал «Админка Ленобласти» – официальный канал правительства Ленинградской области. «Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи», – говорится в сообщении. Кроме того, в среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появился репост информации из паблика «Сигнал», согласно которой съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. В сообщении говорится, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. – он выжил. Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ. Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные ситуации встречались и в практике подразделения «Альфа». По его словам, после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды – это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды. Путин решил лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным 7 ноября 2022, 17:28

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Он подчеркнул, что эту тему нужно напрямую обсуждать. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – передает слова Путина ТАСС. Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению». Президент заявил, что был бы благодарен губернатору, «если бы заранее все эти вопросы ему передали». Руденя в ответ заверил, что все будет сделано. Новости СМИ2 Путин: Зарплаты должны расти быстрее цен 8 ноября 2022, 18:56 Текст: Елизавета Шишкова

Зарплаты граждан должны расти быстрее, чем цены, заявил президент России Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей во вторник. «Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», – передает его слова ТАСС. При этом глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы. «Что имею в виду? Прежде всего – за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем», – сказал он. Путин отметил, что ситуация на рынке труда в России стабильная, безработица находится на минимальном уровне – 3,9%. По его словам, тенденция к снижению инфляции в стране является устойчивой, в начале 2023 года она может приблизиться к 5% или ниже. Ранее Путин заявил, что стабильная ситуация на рынке труда является очень важным достижением правительства. Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно 9 ноября 2022, 22:35

Фото: Оф. канал Стремоусова/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Стремоусов награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», передает РИА «Новости». Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Стремоусов «всегда был на передовой русского мира во всех смыслах – и информационной, и военной, всегда выезжал туда, куда никто из чиновников никогда не поедет, тем более по доброй воле», передает ТАСС. Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. После освобождения Херсонской области Россией Стремоусов стал одним из руководителей региона, в сентябре получил российское гражданство. Новости СМИ2 Путин: В боевых действиях принимают участие около 50 тыс. мобилизованных 7 ноября 2022, 17:59 Текст: Елизавета Шишкова

В зоне ведения боевых действий сейчас находятся более 80 тыс. мобилизованных граждан, около 50 тыс. непосредственно принимают в них участие, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион. «У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тыс. в зоне [проведения СВО]. Остальные все – на полигонах», – передает его слова ТАСС. Также президент заявил, что власти всех уровней должны проявить внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились, будь то полигоны или зона боевых действий. До этого Путин сообщил, что количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек. Ранее сообщалось, что Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Индонезия заявила о решении Путина не посещать саммит G20 на Бали Пресс-секретарь индонезийского министра Махарди сообщил о решении Путина не посещать саммит G20 на Бали 10 ноября 2022, 07:57

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин не приедет на Бали для участия в саммите G20, заявил пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди. Махарди сказал, что Путина не будет на встрече лидеров G20. Как сообщил пресс-секретарь, «Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Напомним, Путин говорил, что пока не принял решение о личном участии в саммите. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные форматы. Новости СМИ2 Пескова спросили об участии Путина в G20 Песков заявил, что Путин не поедет на Восточноазиатский саммит 7 ноября 2022, 13:31 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на Восточноазиатский саммит, который пройдет в ноябре, о посещении G20 на Бали он сообщит в конце недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит, в то же время поедет ли президент на Бали для участия в саммите G20 будет известно на текущей неделе. «Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать Владимир Путин. Между тем Владимир Путин заявил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но страна будет представлена на G20 на высоком уровне. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. Российская авиация и средства ПВО уничтожили Су-25 и Ми-24 ВВС Украины 8 ноября 2022, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская авиация и средства ПВО уничтожили Су-25 и Ми-24 ВВС Украины, сообщили в Минобороны. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, истребители ВКС России в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а силы ПВО в районе населенного пункта Угледар ДНР уничтожили украинский Су-25. Кроме того, за сутки уничтожены в воздухе семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новоселовка Донецкой народной республики (ДНР), Новокраснянка, Глотовка Луганской народной республики (ЛНР), Степовое, Качкаровка Херсонской области, Лоцкино Николаевской области. В ведомстве добавили, что ВС России также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Высокополье Херсонской области, Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Лычково Днепропетровской области. В Минобороны рассказали также, что в районе населенного пункта Висунск Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Беляевка, Червоное Херсонской области, Антоновка ДНР. Также перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS» и «Ольха в районах населенных пунктов Антоновка, Чернобаевка, Крынки и Масловка Херсонской области, Грузско-Ломовка ДНР. Ранее российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области. Новости СМИ2 Путин поручил правительству ускорить рост МРОТ Путин поручил правительству принять меры для ускорения роста МРОТ 8 ноября 2022, 19:35 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин на совещании о мерах поддержки семей с детьми поручил правительству разработать новые предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, МРОТ должен существенно превышать величину прожиточного минимума. Путин подчеркнул, что разрыв между этими показателями должен продолжать увеличиваться в плане повышения реальных доходов россиян, передает ТАСС. Путин также поручил с 2023 года запустить единое пособие для нуждающихся семей с детьми. «Это была достаточно долгая дорога – к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», – сказал он. Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Российские системы связи решили улучшить за счет изучения возможностей разведки НАТО Источник: Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине 10 ноября 2022, 09:21 Текст: Вера Басилая

НАТО на Украине фактически раскрыло все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники, сообщил информированный источник. По данным источника, НАТО поддерживает ВСУ различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения, в связи с чем ведутся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи. По его словам, альянс фактически раскрыл все свои разведывательные возможности на Украине, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники, передает РИА «Новости». Степень скрытности систем связи демонстрирует, насколько противнику сложно засечь работу комплекса. Согласно открытым данным, российские военные применяют на Украине широкий спектр систем связи различного диапазона. В частности, предприятия «Росэлектроники» за последние годы поставили в российские войска более 300 станций загоризонтной связи с дальностью действия до 200 километров. Ранее МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. Новости СМИ2 Путин вручил госнаграды сотрудникам ФМБА Путин вручил госнаграды на торжественном вечере в честь 75-летия ФМБА 9 ноября 2022, 20:42 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды участникам торжественного вечера, посвященного 75-летию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Президент отметил, что агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях. «Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев», – сказал Путин. Орден Александра Невского получили почетный президент Государственного научного центра России Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Леонид Ильин и гендиректор Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Сергей Юдин, передает ТАСС. Орденом Пирогова награждаются главврач Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА в Челябинской области Елена Вылегжанина, директор Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови ФМБА Игорь Парамонов, руководитель Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА в Приморском крае Светлана Сотниченко и первый заместитель главы ФМБА Татьяна Яковлева. Медаль Луки Крымского вручили старшей медсестре приемного отделения Государственного научного центра РФ – Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна Елене Даниловой и лаборанту Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА в Свердловской области Алене Семкиной. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получает врач по спортивной медицине Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА Александр Озеров, орден Мужества – замгендиректора, главврач Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА Алексей Шутов. В среду Путин по случаю 75-летия ФМБА посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий. Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы Президент России Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы, несмотря на непредвиденные расходы 8 ноября 2022, 19:43 Текст: Ольга Иванова

Финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на обилие непредвиденных расходов, заявил на совещании по теме поддержки семей с детьми президент России Владимир Путин. На совещании Путин попросил главу Минфина России Антона Силуанова доложить о финансовом обеспечении решения задач в социальной сфере, сообщает ТАСС. «(Это), естественно, один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера с учетом специфики сегодняшнего дня», – сказал Путин. Заслушав доклад, глава государства уточнил у Силуанова, полностью ли предусмотрены, заложены в бюджет и гарантированы финансовые ресурсы для решения вопросов поддержки семей с детьми и на другие социальные цели, несмотря на дополнительные расходы по другим направлениям. «Именно так, Владимир Владимирович. Все необходимые ресурсы для выплат, о которых мы говорим на сегодняшней встрече, в полном объеме предусмотрены в бюджете», – ответил глава Минфина. Напомним, Путин во вторник созвал совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми, на котором он призвал рассмотреть «очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов граждан во всех регионах страны». Новости СМИ2 Путин утвердил список компаний ТЭК, в которых сделки с иностранными долями запрещены Путин утвердил список компаний ТЭК, сделки с иностранными долями в которых запрещены 9 ноября 2022, 16:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин утвердил список компаний из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долям в которых можно проводить только по специальному разрешению, следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в этот перечень входят производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, производители продуктов их переработки, передает РИА «Новости». В частности, в список входят «Энел Россия», «Фортум», ТГК-1, «Юнипро», «Т Плюс», «Schneider Electric Россия». Также в перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые ранее Путин разрешил продать ООО «Нефтесервисные технологии». Ранее президент Владимир Путин подписал документ, запрещающий до конца 2022 года инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями в проекте «Сахалин-1» и на Харьягинском месторождении. Путин посетил интерактивную выставку на Красной площади Путин посетил интерактивную выставку под открытым небом на Красной площади 8 ноября 2022, 18:03

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин посетил интерактивную выставку под открытым небом на Красной площади, посвященную истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. По словам организаторов выставки, их целью было не просто воссоздать исторический парад, а с помощью трансляции на больших экранах кадров 1941 года позволить посетителям «пройти» по Красной площади плечом к плечу с солдатами, которые уходили на фронт, передает ТАСС. Также на выставке подробно представлено то, как жила Москва в 1941 году. Вся экспозиция на Красной площади разделена на несколько тематических зон. Среди них инсталляции «Белорусский вокзал» и его воссозданный фасад, на котором размещена зенитка и вагон-теплушка, а также «Окна времени» с фотоснимками из архива ТАСС и «Культпавильон Москвы», со сцены которого звучат «Синий платочек», «За нашу Советскую Родину» и другие песни той поры. Отдельное внимание уделено женщинам тыла. Экспонаты для этой части экспозиции предоставлены Музеем обороны Москвы. По всей площадке установлены специальные световые кубы, где можно увидеть лица героев военных лет – всего 160 фотографий ополченцев, фронтовые письма. Часть выставки посвящена военной технике. На площади размещены порядка 60 образцов машин времен Великой Отечественной войны: танк Т-34-76, легкие танки Т-26 и Т-38, гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года, пикап ГАЗ-415, легкий бронеавтомобиль БА-20, зенитная пушка АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60, самолеты И-16 и У-2, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 «Комсомолец», вагон-теплушка, бронеавтомобиль ФАИ-М и исторический дирижабль 1941 года. Новости СМИ2 Путин перекрестил операционную, где делали операцию на мозге Путин перекрестил операционную, в которой делали операцию на мозге пациенту в сознании 9 ноября 2022, 19:20 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА, в одной из операционных пациенту проводили операцию на мозге, при этом человек находился в сознании. Врачи объяснили, что такая методика позволяет выполнять все хирургические задачи и при этом находиться в полном контакте с пациентом, передает ТАСС. Путин смог через специальное окно в операционной посмотреть, что происходит внутри. Медики рассказали главе государства о том, как проходят подобные операции. Перед тем как уйти, Путин перекрестил двери операционной. В среду Путин по случаю 75-летия ФМБА посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий. Президента сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе, главный врач Раиса Таирова.