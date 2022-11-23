Венгрия намерена бороться против потолка цен на российские нефть и газ

Глава МИД Венгрии заявил о планах бороться с Брюсселем против потолка цен на российские нефть и газ

Венгрия будет бороться на совещании министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе против введения потолка цен на российские нефть и газ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия добилась для себя исключения из действия эмбарго на закупки российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Он указал в социальных сетях, что страна будет бороться против предельной цены на нефть, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра.

Он добавил, что Венгрия готова к перебоям в поставках нефти по трубопроводу «Дружба» и считает, что энергобезопасность страны не находится под угрозой.

Ранее сообщалось, что прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась после ее приостановки.