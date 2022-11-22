Минпромторг анонсировал рост производства российской радиоэлектроники в 17 раз

Востоковед: Претензии Эрдогана к Москве по сирийским курдам высказаны не по адресу

Востоковед Семенов: Курды на севере Сирии подчиняются США, а не России

Россия несет ответственность за север Сирии, но курды не подчиняются Москве, поэтому претензии президента Турции к России не совсем обоснованы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики.

«Слова Эрдогана об ответственности России за операцию Турции в Сирии и Ираке верны лишь отчасти. Дело в том, что в Сочинском меморандуме от 2019 года действительно четко сказано, что курдские формирования отрядов народной самообороны должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны приграничной полосы. Но они там до сих пор остались. Вместе с тем в этих соглашениях нет ни слова об Ираке», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Собеседник также призвал учитывать позицию США по этому вопросу. «Москва не может отвечать за те курдские формирования, которые фактически вышли из соглашений и перешли обратно под эгиду Вашингтона», – акцентирует он.

«Изначально США планировали выйти из Сирии, после чего леворадикальные курдские формирования стали просить поддержки у России. Москва была готова оказать определенное содействие, но курды должны были выполнить определеннее обязательства. И как только Трамп, будучи президентом США, передумал, леворадикальные курдские формирования также изменили свою позицию», – напоминает эксперт.

«Вероятно, заявление Эрдогана продиктовано тем, что Сочинский меморандум – это документ, в котором ясно прописаны требования и условия. А соглашения с США не имеют такой четкой фактуры. Других объяснений желанию переложить ответственность именно на Москву просто нет», – заключил Семенов.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за проведение Турцией операции в Сирии и Ираке лежит на России. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова Daily Sabah.

По словам Эрдогана, Турция «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают». «Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.

Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции. Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.

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