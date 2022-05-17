В России задумались о введении утильсбора на электронику для развития отрасли

Объем реализации нацпроекта развития электронной промышленности России до 2030 года составит 2,74 трлн рублей вместо планировавшихся ранее 3,2 трлн рублей. СМИ отмечают, что власти решили обеспечить финансирование отрасли путем введения утилизационного сбора на электронику.

Так, 12 мая профильные министерства и вице-премьеры в целом согласовали с премьером Михаилом Мишустиным последнюю версию нацпроекта по развитию электронной промышленности России. С учетом желания российских властей снизить нагрузку на бюджет, обеспечив финансирование проекта в том числе путем введения утилизационного сбора на электронику, реализация нацпроекта обойдется в 2,74 трлн рублей до 2030 года. Однако эксперты предупреждают, что такой шаг приведет к росту конечной стоимости устройств для потребителей, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке электроники был опубликован для обсуждения на портале regulation.gov.ru 13 мая. Эксперимент пройдет с 1 июля 2022 года по 31 августа 2023 года, под маркировку попадут трансформаторы, коммутаторы, переключатели, вилки, розетки, пульты, панели, консоли, лампы, светильники, диоды, транзисторы, гирлянды, проекторы.

Как отметила глава АНО «Консорциум Светотехника» Ольга Грекова, «разработка постановления о маркировке светотехники шла с 2019 года по инициативе производителей светодиодов, идея была в том, чтобы снизить долю контрафакта». «С 2021 года правительство стало обсуждать введение маркировки и утилизационного сбора на радиоэлектронику: отрасль была не готова к такому проекту, поэтому Минпромторг решил сначала ввести маркировку светотехники и узкой номенклатуры радиоэлектроники, а в последующем дополнять список», – сказала она.

При этом российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео») выступили категорически против подобной инициативы, сообщает «Интерфакс».

Так, по словам представителя РАТЭК Антона Гуськова,» утильсбор ляжет в себестоимость продукции на рынке, который и так находится не в лучшем положении». «К тому же это противоречит логике: сборы, направленные на утилизацию электроники, должны идти на утилизацию электроники, а не на другие цели», – резюмировал он.

Ранее в правительстве отмечали, что увеличение ставки утильсбора будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса.