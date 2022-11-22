Метеоролог рассказал об опасностях из-за ледяного дождя в Москве

Метеоролог заявил о большой опасности для автомобилистов и пешеходов в Московском регионе

Ледяные дожди опасны как для автомобилистов, так и для пешеходов, поэтому следует соблюдать особую осторожность и быть внимательными на улице, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя сложные погодные условия в Московском регионе.

Из-за мокрого снега на московских дорогах образовались восьмибалльные пробки, передает «Коммерсант». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что некоторые районы Москвы и Подмосковья могут «превратиться в каток», а также заявил, что утром и в первой половине дня ожидается ледяной дождь.

«Ледяные дожди, которые начались в Москве в 9 часов утра и практически взяли область, – это, во-первых, большая опасность для автомобилистов. Нужно понимать, что на обледенелой дороге длина тормозного пути автомобиля увеличивается в три раза. Условно, если человек едет со скоростью 60 км/ч, то тормозной путь увеличивается до 70 метров, а на скорости 100 км/ч – 200 метров. Конечно, это среднее значение, все зависит от веса и типа автомобиля», – говорит Тишковец.

Кроме того, продолжает собеседник, не стоит забывать про соблюдение дистанции, причем желательно держаться от других участников движения дальше, нежели обычно. Самым безопасным решением при таких погодных условиях будет вовсе воздержаться от поездок на личном транспорте, считает синоптик, так как в некоторых ситуациях «даже шипованная резина может не помочь».

«Что касается пешеходов, то им следует передвигаться по обочине короткими шагами. Ходить нужно аккуратно и лучше там, где посыпано песком. Обувь должна быть соответствующая, с рифленой подошвой, чтобы не скользила», – рекомендует специалист, добавляя, что также стоит избегать деревья, поскольку под тяжестью льда могут обламываться ветки.

Ранее в Росавиации сообщили, что несмотря на сложные погодные условия в столице, аэропорты московского авиаузла продолжают работу в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале ведомства. Из-за метеоусловий не предвидится отмен рейсов, а обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке.

В субботу ледяной дождь и ветер оставили без электричества 17,8 тыс. жителей Курской области.