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Донецкий хореограф из списка «Миротворца» позвала художника Бэнкси в Донецк
Хореограф из Донецка отреагировала на появление граффити британского художника Бэнкси на Украине
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Граффити британского уличного художника Бэнкси на Украине нет в Донбассе, за восемь лет его ни разу не заинтересовала судьба живущих под обстрелами жителей ДНР, зато он посвятил свои работы Украине, заявила основатель школы спортивных танцев в Донецке Екатерина Харлановская, внесенная в списки сайта «Миротворец».
Уличный британский художник Бэнкси создал на Украине несколько граффити, которые киевский режим хочет внести в список культурного наследия. На одной из его работ в поселке Бородянка изображена гимнастка на развалинах многоэтажного дома.
Харлановская удивилась, почему Бэнкси не приехал на Украину восемь лет назад или хотя бы год назад, и отметила, что не понимает почему он изобразил граффити «именно на Украине, немножечко только не в то время и не в том месте», передает РИА «Новости».
Хореограф также указала, что в Донецке дети не могут заниматься искусством, потому что на протяжении восьми лет город обстреливается из артиллерийских систем, снаряды в город прилетают намного больше, дольше.
По словам Харлановской, недавно в центре города разорвался очень мощный снаряд. Хореограф добавила, что хотела бы показать Бэнкси, что происходит в Донецке. На видео она показала место прилета снаряда около «Донбасс-арены», разрушенную гостиницу, а также школу №13, где выбиты окна после обстрелов ВСУ, и лежат осколки от натовских снарядов.
Напомним, граффити британского художника Бэнкси в поселке Бородянка Киевской области решили внести в список культурного наследия,
Напомним, Бэнкси подтвердил, что семь граффити, появившихся на украинских территориях, принадлежат ему. В Бородянке он изобразил мальчика в спортивном кимоно, бросающего взрослого спортсмена.
Эксперт назвал две причины эвакуации Киевом жителей Херсона
Эксперт Малькевич: Киев не собирается налаживать быт людей в захваченном Херсоне
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«Все больше журналистов, которые приезжают снимать постановочные материалы о «зверствах России в Херсоне», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе. Для минимизации имиджевого ущерба Зеленский и его команда приняли решение вывезти людей из Херсона», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя решение Киева организовать «добровольную эвакуацию» из Херсона.
«Фактически мы видим, что Киев не собирается организовывать нормальную жизнь, налаживать быт людей в захваченном Херсоне. Украинские власти расписываются в том, в чем мы их и обвиняем», – отметил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
«Та гуманитарная катастрофа, о которой я неоднократно предупреждал – это реальность, – подчеркнул собеседник. – Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел».
С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия» и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – отметил собеседник.
«Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – пояснил Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».
Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. «Поэтому прежде всего для минимизации имиджевого ущерба Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона», – подчеркнул собеседник.
«Обезлюживание» Херсона и правобережья Херсонской области вызвано не только пропагандистской, но и военной необходимостью, добавил Малькевич. «Киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно в буферную зону, – пояснил собеседник. – Если они сами снесут, разграбят или взорвут (самостоятельно или вызвав огонь нашей артиллерии) здания на береговой линии Днепра, то на этой территории можно будет создать небольшой укрепрайон ВСУ».
В любом случае украинские власти не намерены развивать территорию, которая будет находиться под огнем или под угрозами «прилетов», резюмирует Малькевич.
В субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: уже началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из Херсона. Верещук объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму, и при этом уверяла, что эвакуация не станет массовой.
По словам вице-премьера, сейчас рассматривается вариант вывоза людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Как ранее отмечал Малькевич, власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне. Советник врио главы Херсонской области рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – сообщил Малькевич.
Эксперт отметил: эта картина – вкупе с информацией о сведении счетов с людьми, заподозренными в работе на Россию – резко контрастирует со временем, когда в Херсоне находились российские войска, когда был организован подвоз воды и продовольствия, решались социальные проблемы.
Ранее комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Показательно, что на информацию о происходящем на Украине в воскресенье отреагировал даже бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Как сообщает Japan Times, Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».
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ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР
ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.
В ДНР в районе населенного пункта Краматорск высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили около 100 украинских военных на Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском направлении.
ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.
Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.
Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
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Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.
Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times.
Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.
New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.
Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.
Российские войска за сутки уничтожили более 100 украинских военных на трех направлениях
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Российские войска за сутки уничтожили около 100 украинских военных на Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
В районах Табаевки, Кисловки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР по скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Таким образом на Купянском направлении за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
На Краснолиманском направлении сорваны попытки противника атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной ЛНР.
Также ВСУ предприняли безуспешную попытку силами ротной тактической группы атаковать в направлении Коломыйчихи. Подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Всего за сутки на этом направлении было уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении украинские военные пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. Все попытки были сорваны.
Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.
Накануне сообщалось, что на Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника.
Глава МАГАТЭ призвал незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси призвал незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС
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Обстрелы Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены, говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
В заявлении подчеркивается, что новости от экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС в субботу и воскресенье тревожные, так как на площадке атомной электростанции «произошли взрывы, что совершенно неприемлемо», сообщает РИА «Новости».
«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», – заявил Гросси.
Отмечается, что по данным МАГАТЭ, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование. При этом подчеркивается, что разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Гросси в очередной раз обратился к руководству России и Украины с призывом «как можно скорее» согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине
Российские военные оценили работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине
Российские военные проверили в боевых условиях работу РСЗО «Торнадо-С» за время специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.
Минобороны указало в Telegram, что «Торнадо-С» – глубоко модернизированная версия РСЗО «Смерч». Улучшены боеприпасы, связь и управление; увеличены дальность, точность и огневая мощь РСЗО. Каждый боеприпас может получать индивидуальное полетное задание, использовать ГЛОНАСС, снаряды можно выпускать на разное расстояние и в разные направления. Таким образом, «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
При этом у военных есть возможность обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты, не покидая машины.
Минобороны подчеркивает, что РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.
Напомним, Ростех в октябре сообщил, что производство «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличилось в разы.
ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВКС и артиллерия нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, российские ВКС и артиллерия успешно отработали по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления в Степногорске, Гуляйполе, Орехове, Червоном, Железнодорожном, Малой Токмачке.
Ранее Рогов заявил, что командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области.
Активисты «Молодой гвардии» из ПФО добровольцами отбыли на СВО
Четверо активистов «Молодой Гвардии Единой России» уехали на спецоперацию в качестве добровольцев
Федерального координатора «Молодой Гвардии» по ПФО Андрея Капитонова, деятеля Саратовского реготделения Сергея Драгунова, руководителя Чувашского реготделения Андрея Шакулова и общественника Пензенского реготделения Алексея Суходолова проводили в зону проведения спецоперации.
В Telegram-канале «Молодой Гвардии» отмечается, что коллеги и близкие приехали проводить молодогвардейцев и пожелать им удачи.
Как отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, сначала активисты пройдет подготовку, после чего поедут в зону действия СВО.
На сегодня в спецоперации на Украине принимают участие 79 представителей «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты».
Ранее заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы написали председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол. В Челябинском военкомате – депутат Госдумы Олег Голиков.
ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР
НМ ДНР: Потери в живой силе ВСУ за прошедшие сутки превысили 30 человек
За минувшие сутки украинские националисты потеряли более 30 человек, а также две самоходные артиллерийские установки, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщили в народной милиции Донецкой народной республики.
Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 «Гвоздика»), два танка (Т-64БВ, Т-72Б), семь единиц бронированной техники, сбиты четыре беспилотника.
Потери в живой силе противника составили более 30 человек, говорится в заявлении.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты.
ВСУ обстреляли Макеевку, Донецк, и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке, Донецку и Горловке 24 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 27 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 9.10 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, еще три таких снаряда украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка, передает РИА «Новости».
С 8.50 до 9.23 обстрелу подвергался Никитовский район Горловки, по которому было выпушено 17 152-миллиметровых снарядов, а в 9.29 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР.
Ранее в представительстве сообщили, что украинские боевики выпустили восемь снарядов калибром 152 мм по двум районам Донецка за шесть минут.
При обстреле ВСУ погибла жительница Донецка
Штаб теробороны ДНР: В результате обстрела ВСУ погибла жительница Донецка
Мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
Сообщение об этом размещено в Telegram-канале штаба теробороны ДНР.
СЦКК ДНР в свою очередь сообщает в своем Telegram-канале, что в 10.15 вооруженные формирования Украины выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре снаряда калибром 152 мм.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 27 снарядов.
ВСУ повредили здание школы-интерната в Ясиноватой
Здание школы-интерната было повреждено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских военных
Украинские военнослужащие обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике (ДНР), повреждено помещение школы-интерната, сообщили в Штабе территориальной обороны.
В Telegram-канале штаба рассказали, что после обстрела со стороны ВСУ были обнаружены повреждения здания.
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
В ЛНР задержали руководителя минприроды республики
В ЛНР задержали руководителя минприроды республики Дегтярева
По подозрению в махинациях с лесом в ЛНР задержан министр природных ресурсов и экологической безопасности республики Юрий Дегтярев, сообщил источник во властных структурах ЛНР.
Дегтярев задержан на два месяца по подозрению в махинации с лесом, рассказал источник ТАСС.
Силовые структуры задержание чиновника официально пока не прокомментировали.
Ранее суд отправил в колонию на 15 лет бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова по делу за получении взяток при строительстве в аэропорту Петрозаводска.