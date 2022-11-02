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Анонсирован футбольный турнир в Евпатории среди юношей из новых регионов
Анонсирован футбольный турнир в Евпатории среди юношей из новых регионов России
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В Евпатории состоится юношеский футбольный турнир «Кубок нового поколения», в нем примут участие спортсмены из новых российских регионов, сообщили в Министерстве спорта России.
В чемпионате примут участие команды с атлетами 2005 года рождения и младше из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Состязания будут проходить с 4 по 8 ноября в Евпатории, после группового этапа состоятся стыковые матчи и финал.
Спортивное событие приурочили ко Дню народного единства для укрепления спортивных и дружественных отношений среди юных футболистов воссоединенных территорий России. Турнир пройдет в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Умерла актриса Светлана Спиридонова
Актриса Театра им. Волкова Светлана Спиридонова умерла на 63-м году жизни
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Умерла советская, российская актриса театра и кино Светлана Спиридонова, сообщила пресс-служба ярославского Театра драмы им. Федора Волкова.
Как говорится в некрологе театра, более 30 лет Спиридонова выходила на сцену в спектаклях Первого русского театра. «Ее героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны», – передает РИА «Новости» текст некролога.
Причина смерти не уточняется, однако известно, что актриса тяжело болела. Прощание со Светланой Спиридоновой состоится 2 ноября в Ярославле.
Светлана Спиридонова родилась 10 января 1960 года. В 1983 году окончила ГИТИС и была принята в труппу Ярославского государственного академического театра драмы имени Волкова. Спустя пять лет актриса вместе с частью труппы создала Тольяттинский драматический театр «Колесо». В 1991 году Светлана Спиридонова вернулась в Ярославль и стала актрисой ТЮЗа, спустя четыре года она вновь пришла в Театр им. Волкова. Когда главным режиссером театра – в 2009-2012 годах – был Сергей Пускепалис, Светлана Спиридонова сыграла во всех его спектаклях.
На экране она дебютировала в середине 1980-х годов в мюзикле с Альбертом Филозовым «Люби меня, как я тебя». Также снималась в фильмах «Земский доктор», «Берега любви», «Напарницы», «Уцелевшие», «Чужая стая».
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала
Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.
Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.
Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.
Под видеозаписями в социальных сетях с танцем на День Победы россиянке поступали угрозы расправы.
Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов
Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
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Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.
«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убийства россиян украинцами.
«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.
По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.
«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – заключил Медведев.
Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО «Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.
27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трем подозреваемым по 18 лет, одному – 17.
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Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Захарова высмеяла обращение Байдена к «геям и джентльменам»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова колко прокомментировала приветствие действующего президента США Джо Байдена, начавшееся со слов «Геи и джентльмены».
Спикер МИД в своем Telegram-канале отметила, как рада, что «гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся». Так она отреагировала на короткий видеоролик в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.
В нем президент, позабывший, когда он вступил в должность, обращается к американцам словами «Геи и джентльмены! Пришли тяжелые времена».
Во время своего выступления во Флориде Байден допустил еще ряд оговорок. Так, он назвал «Иваном» обрушившийся на США ураган «Иан» и перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он в очередной раз заявил, что его сын погиб в Ираке, хотя тот скончался через шесть лет после возращения из этой страны.
С сентября действующий президент США Джо Байден и его жена Джилл устраивают встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года.
Собрания проводятся «очень малой группой», при этом Байден, хоть и заявлял публично о желании участвовать в выборах, пока не объявил об окончательном решении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Как пишет Washington Post, Байден считает, что будет более склонен к участию в выборах, если в них также примет участие экс-президент США Дональд Трамп. Формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года. Издание отмечает, что управляющий Демократической партией США национальный комитет обычно выполняет функцию «подразделения президентской политической операции», если действующий глава государства – демократ. Источники отмечают, что «поле у республиканцев также начнет приобретать очертания, но они, по правде говоря, будут соревноваться друг против друга».
Напомним, в середине октября сообщалось, что переизбрание Байдена на пост президента США поддерживают только 33% американцев, 54% хотели бы проголосовать за кого-нибудь другого, еще 10% пока не определились.
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Воздушная тревога объявлена в Одессе
В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.
Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Во Франции придумали способ дешево получить российскую нефть
Французский обозреватель заявил о возможности России продавать нефть по сниженной цене в обмен на ее страхование
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Россия могла бы продавать в Европу нефть по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки, выразил мнение автор статьи во французском издании Causeur.
Как подчеркивает публицист, Россия не будет ограничивать нефтяной экспорт после установления потолка цен, в том числе и по причине ограниченной емкости хранилищ на территории страны. Поэтому есть смысл предоставить льготный режим любой партии российской нефти, которая уйдет по цене меньше «потолка», а страны Европы, в свою очередь, объявят об освобождении от запрета на финансирование и страхование любой партии российской нефти, передает Прайм со ссылкой на Causeur.
Журналист утверждает, что таким образом ЕС может сохранить запрет, избегая эффекта бумеранга для экономик. Однако автор статьи признает, что предложенная им схема достаточно хитра и рискованна, так как нет уверенности, что ее можно будет запустить.
Тем временем аналитики Vortexa подсчитали, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак.
Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
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Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».
Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.
В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией
Востоковед Вавилов: США заинтересованы в конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией
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Тегеран и Эр-Рияд хотя и являются антагонистами, но они не настроены на прямой военный конфликт. При этом в мире есть те, кто заинтересован в разжигании войны между этими странами. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Алексей Малашенко и Александр Вавилов. Ранее The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран в ближайшие часы может атаковать Саудовскую Аравию.
«Да, в Иране подняли так называемое «Красное знамя возмездия» над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет. Единственное, что возможно – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе, России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил востоковед. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник.
Малашенко допускает, что поднятое над куполом мечети Джамкаран «Красное знамя возмездия» может быть провокацией. «Кум – это радикальный шиитский город, там всегда были радикально настроенные аятоллы», – пояснил эксперт.
Востоковед также исключает причастность США к возможному обострению ситуации. «Конечно, американцы заинтересованы в ослаблении Ирана. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому, думаю, они бы не поддались манипуляциям Вашингтона, который подталкивает Иран к конфронтации с Эр-Риядом», – считает Малашенко.
Кроме того, в случае обострения стоит ожидать сближения Саудовской Аравии с США. «В сообщениях западной прессы есть недостаток информации. Поэтому у меня есть три версии: либо это вранье, либо это провокация, либо это выход на ситуацию в Йемене», – подчеркнул востоковед.
В свою очередь профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США наоборот заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона.
Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения.
Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо говориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном. И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тыс. миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.
Ранее Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, согласно которым Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источники газеты считают, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание от протестов в их стране.
Один из чиновников, подтвердивших обмен разведданными, назвал произошедшее реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов», указывает U.S.News. При этом США не стали повышать уровень боеготовности своих войск в регионе, поскольку американские военные не будут считаться целью в конфликте, информирует CNN.
Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе». Он подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с саудовскими партнерами. Штаты также оставляют за собой право защищать свои войска вне зависимости от того, где они располагаются.
Примечательно, что подобная ситуация приходятся на время беспрецедентной напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Ранее королевство было самым важным союзником Штатов в регионе. Напряжение в отношениях возросло после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, что способствовало росту цен на топливо в США.
Как считает американская пресса, Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений.
При этом представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. В частности, переговоры затрагивали войну в Йемене между хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией военной коалицией. Оба государства имеют собственные интересы в данном конфликте, однако после того, как перемирие обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло.
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В Госдуме предрекли резкий рост турпотока в Россию после реализации поручений Путина
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Это асимметричный ответ на попытки изобразить нас агрессивными изгоями и изоляционистами. Лучший способ нейтрализации западной пропаганды – сделать так, чтобы в Россию приезжали миллионы туристов, которые потом будут «заражать» симпатией к нашей стране десятки миллионов соотечественников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя серию поручений Путина по развитию туризма.
Теперь появится постоянная машина, которая сможет противостоять влиянию англосаксонских СМИ, считает депутат, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев («Единая Россия»). Он напомнил, что последние 15 лет неоднократно и сам предлагал ввести безвизовые поездки в Россию.
«Однако всякий раз эта инициатива наталкивалась на опасения людей в погонах, что страна «наводнится шпионами и террористами». Но эта проблема, – уверен депутат, – решается делением списка стран на дружественные и нет, а также с помощью тщательного контроля на границе». Депутат считает, что в качестве эксперимента можно ввести для всех гостей безвизовый режим на три дня, и если практика окажется удачной, то расширять этот срок. Не исключен и турецко-египетский вариант получения визы прямо в аэропорту.
«В первую очередь теперь туристы будут приезжать из Японии и Китая, Индии, Латинской Америки, а также из Средней Азии, жители которой знают русский язык, а многие даже имеют в России родственников. Для китайцев и японцев привлекателен наш Дальний Восток, им нравится озеро Байкал, тайга. Если мы обеспечим большие туристические кластеры на Байкале и возле вулканов Камчатки, то поток туристов из КНР вырастет. Еще китайцы любят Казань и Ульяновск, то есть ленинские места», – пояснил депутат.
«За счет притока иностранных туристов мы сможем оживить отечественную авиаотрасль, шаг за шагом повысить привлекательность России в мире. Когда наша страна была закрытой, про нее ходили только мифы. В этом смысле огромным прорывом стали Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. Множество иностранных гостей оставили потом в соцсетях впечатления и мемы*, в которых признавались в симпатии к России. Особенно были поражены «латиносы», которым до того не довелось побывать у нас – они увидели богатую, цивилизованную и чистую страну», – напомнил Матвейчев.
По его мнению, едва ли не каждый иностранец, побывавший у нас, потом превращается в «бесплатного агента, который по всему миру будет рассказывать, что Россия – это супер». Уже сейчас в стране есть курорты мирового уровня, скажем, Красная Поляна на голову выше швейцарского Давоса, говорит эксперт.
«Можно использовать опыт Турции и Египта, где строятся гостиницы на тысячи номеров, что позволяет потом снижать цены, поэтому в этих странах всегда навалом туристов. В Сочи и Крыму у нас много мелких частников, которые выставляют неконкурентоспособные цены. Зато у нас поднялся уровень Золотого кольца – рестораны, всевозможные кухни и так далее. Но и там мешает, что многие земли находятся в частном владении. Нужно развивать пустые территории, застраивать их туристическими объектами в промышленных масштабах и за счет этого затягивать потом людской поток», – призывает Матвейчев.
«Мы должны настраиваться на то, что к нам в будущем поедут не только в гости, но и насовсем – жить, иммигрировать. Не надо бояться этого. Нашей огромной территории нужно население, чтобы оно служило развитию и прогрессу. Миссия России, как было заявлено президентом Путиным, – встать во главе антиколониального движения. Это своего рода миссия Ноева ковчега для всего человечества», – подытожил депутат.
Вечером во вторник президент Владимир Путин выпустил серию поручений правительству, нацеленных на отмену многочисленных барьеров, мешающих международной торговле и развитию туристической отрасли России. В частности, Путин поручил «подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима» для поездок в РФ иностранцев в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.
Также Путин поручил увеличить авиаперевозки с государствами, не включенными в перечень недружественных, а для граждан таких государств поручил возобновить практику выдачи единой электронной визы. Решено распространить на остальные регионы практику Петербурга по безвизовому въезду в составе организованных групп пассажиров круизных судов – «в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям РФ».
Напомним, в июле Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша решили вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими туристическими визами. Ожидалось, что Россия ответит зеркально, но глава государства выступил против этого.
Эксперт: Германия рассматривает постсоветское пространство как свою колонию
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Бербок позволила себе абсолютно политическое заявление, направленное против России. Мы же понимаем подоплеку – дескать, это у вас с Москвой неравноправные отношения. И они действительно неравноправные, но только – в пользу Казахстана. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Ранее глава МИД ФРГ Бербок поприветствовала усилия Казахстана по отдалению от России.
«Давайте посмотрим на товарооборот! В рамках Евразийского экономического пространства все четыре государства – Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Казахстан – в той или иной степени получают преимущество интеграции в свою пользу, – больше, чем Россия. Казахстан тоже понимает, что такое интеграция и этим пользуется. Кадры из России переманивает – высококвалифицированных специалистов в политехнические вузы Алма-Аты и Уральска», – приводит пример гендиректор Института ЕврАзЭС, бывший депутат Госдумы Владимир Лепехин.
Так что заявление немецкого министра нацелено на то, чтобы поссорить Астану с Москвой, подогреть антироссийские настроения, – мол, Россия вас эксплуатирует, Россия – это империя.
«Утверждение Бербок не соответствует действительности по определению.. На самом деле, Германия и Европейский союз в целом рассматривает все постсоветское пространство как свою колонию, как периферийное приложение к собственной экономике», – пояснил Лепехин.
Как напоминает эксперт, в рамках теории американского социолога Иммануила Валлерстайна, на Западе принято разделение труда: Америка и Британия – это центр финансового управления миром, захват интеллектуальной собственности, наука, высокие технологии; весь Евросоюз – это промышленная часть, а евразийское пространство – это сырьевой сегмент. «Периферия не может быть равной полупериферии и тем более – центру», – подчеркивает директор института.
Впрочем, Лепехин сомневается в том, что одного визита немецкого министра будет достаточно, чтобы поссорить наши республики.
«Казахстан при Токаеве играет в многовекторность. При Назарбаеве такого, кстати, не было. Была четкая ориентация на Запад. Назарбаев всю элиту для этого готовил. Он призывал к евразийской интеграции и получал все выгоды от этой интеграции. «Индустриальный план 2010 года», который Назарбаев ввел в действие, опирался в том числе и на российские ресурсы», – рассказывает Лепехин.
Когда Токаев пришел к власти, он начал ориентироваться не на один, а сразу на ряд внешних центров силы, добавляет политолог. «С Россией не надо ссориться, хотя Токаев прекрасно понимает, что наша страна находится сегодня в сложном состоянии. С Европой тоже не надо портить отношения. Одновременно надо и с Китаем взаимодействовать, и с соседними странами Центральной Азии, и с Турцией, со всем исламским миром. В этом смысле – Токаев абсолютно вменяемый политик», – подытожил эксперт.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Астану поприветствовала усилия Казахстана по дистанцированию от России. По ее словам, то, как бывшая советская республика, несмотря на сложное географическое положение, демонстрирует свою позицию по вопросу спецоперации на Украине, заслуживает уважения. Бербок подчеркнула, что Казахстан неоднократно давал понять, что поддерживает международный порядок.
Более того, министр одобрила идущие в республике реформы в направлении правового государства, добавив, «устойчивое процветание достигается только там, где уважают и защищают права людей».
Гостья предложила Астане более тесное экономическое сотрудничество. По ее словам, Берлин, в отличие от Москвы и Пекина, «предлагает отношения на равных». Также глава германского внешнеполитического ведомства отметила, что Казахстан обладает огромным потенциалом для производства возобновляемых источников энергии. Так, среди конкретных проектов Бербок назвала контракт одного немецкого предприятия по созданию ветропарка размером с федеральную землю Бранденбург. Кроме того, на Каспийском море планируется запустить совместный проект в области водородной энергетики.
В Киеве раскупили хлеб и начали готовить еду на кострах
Очевидцы сообщают, что в связи с отключениями электроэнергии жители Киева готовят еду на улице
Жители Киева рассказали, что из-за отключений электричества в городе готовят еду на костре в лесу, а накануне в панике скупали хлеб.
По их словам, отключения электроснабжения в городе происходят бессистемно – отключают электричество в домах с электроплитами, однако оно есть в некоторых домах с газовыми плитами, передает ТАСС.
Очевидцы рассказывают, что в лесу много людей, дрова рубят, готовят на костре.
При этом отмечается, что многие троллейбусные маршруты заменили автобусными. Людей на улице стало вдвое меньше.
Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.