Песков назвал безответственной «накачку» темы ядерного оружия

В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией

Востоковед Вавилов: США заинтересованы в конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией

Тегеран и Эр-Рияд хотя и являются антагонистами, но они не настроены на прямой военный конфликт. При этом в мире есть те, кто заинтересован в разжигании войны между этими странами. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Алексей Малашенко и Александр Вавилов. Ранее The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран в ближайшие часы может атаковать Саудовскую Аравию.

«Да, в Иране подняли так называемое «Красное знамя возмездия» над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет. Единственное, что возможно – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе, России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.

Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил востоковед. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник.

Малашенко допускает, что поднятое над куполом мечети Джамкаран «Красное знамя возмездия» может быть провокацией. «Кум – это радикальный шиитский город, там всегда были радикально настроенные аятоллы», – пояснил эксперт.

Востоковед также исключает причастность США к возможному обострению ситуации. «Конечно, американцы заинтересованы в ослаблении Ирана. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому, думаю, они бы не поддались манипуляциям Вашингтона, который подталкивает Иран к конфронтации с Эр-Риядом», – считает Малашенко.

Кроме того, в случае обострения стоит ожидать сближения Саудовской Аравии с США. «В сообщениях западной прессы есть недостаток информации. Поэтому у меня есть три версии: либо это вранье, либо это провокация, либо это выход на ситуацию в Йемене», – подчеркнул востоковед.

В свою очередь профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США наоборот заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона.

Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения.

Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо говориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник.

«Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном. И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тыс. миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.

Ранее Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, согласно которым Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источники газеты считают, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание от протестов в их стране.

Один из чиновников, подтвердивших обмен разведданными, назвал произошедшее реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов», указывает U.S.News. При этом США не стали повышать уровень боеготовности своих войск в регионе, поскольку американские военные не будут считаться целью в конфликте, информирует CNN.

Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе». Он подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с саудовскими партнерами. Штаты также оставляют за собой право защищать свои войска вне зависимости от того, где они располагаются.

Примечательно, что подобная ситуация приходятся на время беспрецедентной напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Ранее королевство было самым важным союзником Штатов в регионе. Напряжение в отношениях возросло после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, что способствовало росту цен на топливо в США.

Как считает американская пресса, Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений.

При этом представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. В частности, переговоры затрагивали войну в Йемене между хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией военной коалицией. Оба государства имеют собственные интересы в данном конфликте, однако после того, как перемирие обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло.

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