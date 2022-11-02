Кремль анонсировал совещание Путина с членами координационного совета по обеспечению нужд СВО

Песков: Путин проведет совещание с членами координационного совета по обеспечению нужд СВО

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами координационного совета при правительстве по обеспечению нужд СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет совещание с членами координационного совета при правительстве. Еженедельное фактически мероприятие, в открытом режиме будет вступительное слово Путина, также о работе КС по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов будет доклад [премьер-министра Михаила] Мишустина. Это уже будет в закрытой части. Будет доклад [вице-премьера – главы Минпромторга Дениса] Мантурова по его направлению, доклад [вице-премьера Марата] Хуснуллина и доклад [вице-премьера Татьяны] Голиковой», – передает ТАСС слова Пескова.

Песков рассказал также, что Путин проведет в среду совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

«Сегодня мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. По теме [совещания] или президент вас сориентирует в своих вступительных словах, или мы уточним», – сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин провел первое заседание специального Координационного совета. Он призвал к обновлению процедур, нормативных баз и всего того, что касается обеспечения специальной военной операции всем необходимым.

Также Путин призвал членов совета ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.