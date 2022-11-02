Шойгу заявил об осведомленности Москвы о намерении Киева создать «грязную бомбу»

Шойгу заявил, что Москва в курсе готовности Киева создать «грязную бомбу» и размещать ядерное оружие НАТО

Российская сторона в курсе о намерении украинской стороны по созданию «грязной» ядерной бомбы и о готовности Киева разместить ядерное оружие НАТО у себя, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на российско-белорусской коллегии.

«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины [Владимир Зеленский] призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России», – цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что страны Европы и Соединенные Штаты на показ игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в том числе провокации на Запорожской атомной электростанции.

При этом Украина применяет запрещенные методы противоборства, на что не обращают внимания страны Запада, киевский режим прибегает к терактам, заказным убийствам, обстрелам тяжелым вооружением мирных жителей, использованием мирных жителей в качестве щита.

Вместо этого коллективный Запад поощряет нарастание конфликта, накачивая Киев оружием и боеприпасами.

«НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну», – сказал Шойгу.

Такая ситуация очень удобна в первую очередь для Соединенных Штатов. Вашингтон пытается использовать ее, чтобы сохранять глобальное лидерство и ослаблять другие страны, включая союзников в Европе.

Россия предупреждала, что Киев намеревался совершить провокацию с применением «грязной бомбы», и сейчас он хочет замести следы. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Украина способна сделать «грязную бомбу» и на других объектах, вне списка проверки МАГАТЭ.