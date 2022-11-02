Путин направил приветствие участникам итогового форума «Сообщество»

Итоговый форум Общественной палаты РФ «Сообщество» открылся в Музее Победы в Москве

Президент Владимир Путин отправил приветственное обращение участникам итогового форума «Сообщество», открывшегося в Музее Победы в Москве в преддверии Дня народного единства.

В своем обращении Путин отметил, что с каждым годом встречи укрепляют созидательный потенциал, объединяют вокруг серьезных, востребованных временем задач всё больше сторонников – энергичных, неравнодушных людей с активной жизненной, гражданской позицией.

«Отмечу, что в нынешнем году в федеральных округах состоялось свыше ста шестидесяти мероприятий, и сегодня, завершая эту масштабную форумную кампанию, в Москву съехались делегаты со всей страны, в том числе из новых регионов России. На площадке форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом. И конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идет об участии Общественной палаты России, НКО, волонтерских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан», – говорится в обращении президента.

Путин также подчеркнул, что в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение, только вместе можно достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи.

Итоговый форум Общественной палаты РФ «Сообщество» открылся в Музее Победы в Москве. Его тема – «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!» На мероприятие собрались со всей страны представители НКО, гражданские активисты, журналисты, волонтеры, предприниматели. В форуме также примут участие чиновники регионального и федерального уровня, говорится в сообщении на сайте ОПРФ.

В рамках форума «Сообщество» будут организованы панельные дискуссии, экспертные ток-шоу, а также презентации проектов. Все события будут объединены общими тематическими треками, такими как «Общественная консолидация», «Милосердие и сострадание» «Суверенитет», «Свобода», «Созидание», «Справедливость», «Народное единство», «Университет ОП РФ».

Гости форума смогут принять участие в публичных встречах с членами палаты и экспертами, на которых будут обсуждаться актуальные социальные проблемы. Зрители получат возможность задать спикерам интересующие вопросы.

Среди ключевых спикеров форума – Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, председатель комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова, председатель комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, председатель комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия и другие.