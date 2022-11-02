Украина заверила Турцию в отсутствии опасений по безопасности «зернового» коридора

Турция проинформировала министра обороны России Сергея Шойгу об украинской позиции по «зерновой сделке», Киев заявил об отсутствии опасений по безопасности коридора, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.

В интервью газете Milliyet министр заявил, что Турция провела переговоры с украинскими министрами, провела необходимую работу и передала Шойгу, что причин для беспокойства нет, передает РИА «Новости».

По словам Акара, на встречах со своими собеседниками был поднят вопрос о том, что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта.

«Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров», – заявил министр обороны Турции.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».

«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.

Также главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили во время телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.