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1 ноября, вторник | Последнее обновление — 21:10 | vz.ru
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Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий по «зерновому коридору»
Лавров и Чавушоглу отметили необходимость получения гарантий по «зерновому коридору»
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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили во время телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.
«Министры подтвердили необходимость получения надежных гарантий исключения подобных действий, подрывающих осуществление «Черноморской зерновой инициативы» Генсекретаря ООН», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее Лавров и Чавушоглу уже обсуждали вопрос «зерновой сделки».
Во вторник сообщалось, что Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней.
Лавров назвал Турции условие для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить от Киева гарантии для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу условие, при котором Москва готова обсуждать коридор безопасности для судов в рамках «зерновой сделки», сообщил МИД России.
Лавров и Чавушоглу обсудили украинский теракт против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе. Лавров указал на необходимость получить от Киева гарантии того, что коридор и украинские порты, задействованные в «зерновой сделке», не будут использованы для боевых действий против России. Он подчеркнул, что лишь при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, сообщается на сайте МИД России.
Указывается, что Лавров и Чавушоглу согласились с необходимостью принятия ООН и Западом дополнительных мер по реализации тех пунктов «зерновой сделки», которые относятся к российским удобрениям и сельхозпродукции.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили меры по содействию стабилизации на Южном Кавказе.
Напомним, Украина атаковала российские корабли и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. При этом беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, использовали коридор, по которому вывозится зерно. Россия решила приостановить участие в «зерновой сделке».
Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфоре из-за зерновозов
После приостановки Россией участия в «зерновой сделке» Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфорском проливе, сообщают информационные агентства.
Турция заявила Совбезу ООН, что суда с зерном, которые находятся в Босфорском проливе в ожидании проверки, представляют навигационную опасность в связи с ситуацией вокруг «зерновой сделки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Напомним, Москва сообщила, что российская сторона решила приостановить свое участие в «зерновой сделке» после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность прохода гражданских судов в рамках сделки.
Небензя: «Зерновая сделка» без участия Москвы выполняться не должна
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Действия киевского режима, направленные против кораблей Черноморского флота России, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки», заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Для всех очевидно, что украинская сторона использует черноморский гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях», – сказал он.
Он подчеркнул, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны, а принятые без Москвы решения ни к чему не обязывают.
«Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна», – передает ТАСС его слова.
Небензя напомнил, что Россия не может разрешить беспрепятственное прохождение судов через Черное море без досмотра.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Политолог: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»
Политолог Аватков: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»
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Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам, при этом Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии, заявил политолог Владимир Аватков.
Как написал Аватков в своем Telegram-канале, Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам. По его словам, Анкара показала, что может договариваться и быть «хабом», а Москва продолжала участвовать в сделке даже тогда, когда стало ясно, что Россию дискриминируют.
«Но у всего есть границы. В данном случае – безопасность. Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии. Теперь может сколько угодно и к чему угодно призывать. Ключи не у него», – написал политолог.
Ранее глава США Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.
Напомним, в субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
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Украина и Турция согласовали график движения судов на 31 октября
ООН проинформировала РФ о согласовании Украиной и Турцией графика движения судов по морскому гумкоридору на 31 октября
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Организация Объединенных Наций (ООН) проинформировала Россию, что делегации Турции и Украины согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября, говорится в заявлении представительства всемирной организации в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
В представительстве ООН в СКЦ в Стамбуле сначала заявили, что делегации Украины, Турции и ООН согласовали на 31 октября план движения по морскому гуманитарному коридору 14 судов, в том числе 12 из украинских портов и двух в украинские порты. Позже в СКЦ уточнили, что делегации ООН, Турции и Украины согласовали на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору, а не 14, как сообщалось ранее, в том числе 12 из украинских портов и четырех в украинские порты, передает ТАСС.
В СКЦ уточнили, что шесть судов начали движение из портов Украины, но пока не вошли в гуманитарный коридор. Общий груз этих судов составляет 186,4 тыс. тонн продовольствия. Всего в украинских портах и прилегающих к ним водах разрешения на движение ожидает 21 судно с грузом продовольствия общим весом около 700 тысяч тонн. Среди них – судно Всемирной продовольственной программы ООН «Икариа энджел» (Ikaria Angel) с 30 тыс. тонн пшеницы для удовлетворения потребностей в продовольствии жителей Восточной Африки.
В СКЦ также сообщили, что делегации ООН и Турции договорились о создании десяти инспекционных команд для проверки в понедельник 40 выходящих с Украины судов. План инспекций приняла делегация Украины, о чем делегация РФ была проинформирована, добавили в СКЦ.
Всего в территориальных водах Турции инспекции ожидают 97 судов, идущих с грузом из портов Украины, и 15 судов, направляющихся в порты Украины. Кроме того, 87 судов зарегистрированы для участия в программе в дальнейшем. В воскресенье было проведено 11 инспекций судов, идущих с Украины и прибывших в территориальные воды Турции ранее, в том числе 29 октября. Всего 29 октября пять судов прошли по коридору из портов Украины в территориальные воды Турции с общим грузом 97,4 тыс. тонн продовольствия. В порты Украины 29 октября прошли четыре судна.
Движение судов по морскому гуманитарному коридору в рамках договоренностей по зерну 30 октября не осуществлялось, хотя, как отмечалось выше, шесть судов с грузом вышли из портов Украины, но не вошли пока в морской гуманитарный коридор. Они остаются в украинских территориальных водах.
Общий объем продовольствия, экспортированного с Украины с начала работы коридора 1 августа, составил 9 млн 521 тыс. 645 тонн.
Накануне Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что движение 218 участвующих в «зерновой сделке» судов фактически заблокировано. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обсуждать условия возвращения к «зерновой сделке» можно только после расследования атак на бухту Севастополя и корабли Черноморского флота РФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина решила сорвать «зерновую сделку», чем Россия ответит на такой шаг и есть ли шансы на реанимацию «черноморской инициативы».
Шойгу обсудил с турецким коллегой приостановку Москвой участия в «зерновой сделке»
Главы МО России и Турции Шойгу и Акар обсудили приостановку Москвой участия в «зерновой сделке»
Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону приостановку российской стороной участия в «зерновой сделке», сообщило Минобороны России.
«31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Также во время беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна, приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в вопросе «зерновой сделки», как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решен с помощью конструктивного подхода.
Эрдоган также поблагодарил Путина о высказываниях российского лидера о нем на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке.
Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
Пескова спросили о разговоре Путина и Эрдогана по «зерновой сделке»
Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, не планируется ли в связи приостановки участия РФ в «зерновой сделке» телефонный разговор президента России с Эрдоганом.
Ранее Россия уведомила генсека ООН о приостановке участия в «зерновой сделке».
До этого сообщалось, что Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке».
В МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
Эрдоган заявил о намерении продолжить работу в рамках «зерновой сделки»
Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать работу в рамках «зерновой сделки» после приостановки со стороны России
Работа в рамках «зерновой сделки» продолжится, несмотря на приостановку участия в ней России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, на данный момент проект позволил снизить продовольственный кризис – экспорт с Украины составил 9,3 млн тонн сельхозпродукции, поэтому Турция продолжит участие в сделке, несмотря на сомнения, которые есть у России, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Анадолу».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки».
Россия указала СКЦ на проблемы безопасности судоходства в Черном море
Представитель СКЦ в Стамбуле Палла: Россия выразила озабоченность по поводу безопасности движения судов в Черном море
Россия уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле об имеющейся у Москвы озабоченности по поводу безопасности движения судов в рамках «черноморской зерновой инициативы», сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.
Как сообщила представитель Совместного координационного центра в Стамбуле, координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла был уведомлен делегацией Российской Федерации в СКЦ об имеющейся у Москвы озабоченности по поводу безопасности движения торговых судов в рамках так называемой черноморской зерновой инициативы, он довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в СКЦ, передает РИА «Новости».
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины в субботу пытались поразить военные объекты ЧФ России в Севастопольской бухте.
Анонсированы переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским по «зерновой сделке»
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации с «зерновой сделкой», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что Эрдоган намерен провести переговоры в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
Турция сообщила о совместной работе с Россией по созданию газового хаба
Глава МИД Турции сообщил об активной совместной работе российских и турецких Минэнерго
Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По его словам, в данный момент ведется анализ, который поможет понять потребности. Уточняется, что это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы. Более того, турецкий МИД выясняет потребности в газе в Европе, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.
Напомним, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. По его словам, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.
Турция заявила об активизации работы по превращению в газовый хаб
Anadolu: Турция активизировала работы по предложенному Россией газовому хабу
Турция продолжает прилагать усилия на пути превращения в международный торговый хаб природным газом, «дорожную карту» определят к концу года, пишет турецкое информагентство Anadolu.
Реализовать идею в Анкаре планируют за счет участия в международных энергетических проектах, создания объектов СПГ и фактора наличия единственного в регионе рынка торговли газом, пишет Anadolu.
После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки работы в этом направлении активизировались, передает ТАСС содержание статьи.
Определить «дорожную карту» для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу 2022 года, добавляет турецкое агентство.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.
Шойгу обсудил с турецким коллегой вопросы «зерновой сделки»
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Акаром вопросы «зерновой сделки»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки», сообщили в Министерстве обороны России.
В предыдущий раз тему перевозки зерна по Черному морю главы оборонных ведомств обсуждали в понедельник, 31 октября, передает ТАСС.
По данным российского ведомства, было продолжено «обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы».
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел переговоры по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
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