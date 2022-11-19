Число погибших при взрыве газа на Сахалине увеличилось до трех человек

Губернатор Сахалинской области Лимаренко: Из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших

Число погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительным данным, увеличилось до трех человек, их тела извлекли из-под завалов, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Как сообщил глава региона, из-под завалов дома в Тымовском, по предварительной информации, извлекли тела трех погибших жителей, передает ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что, по предварительным данным, в одной из квартир в жилом доме в поселке Тымовское в 05.30 мск взорвался газовый баллон, произошло обрушение с пятого по первый этажи. Для жителей дома организован пункт временного размещения, где подготовлены спальные места, горячее питание, вода и необходимые вещи. Специалисты приступили к разбору завалов, на месте работают 10 единиц техники и 30 человек. Пятиэтажка, в которой произошел взрыв была построена в 1980 году. В ней 80 квартир. Последний капитальный ремонт проходил в 2016 году. Дом не газифицирован.

Ранее в МЧС сообщали, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Позже в экстренных службах сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших в результате ЧП.