Собянин: Новый год Москва встретит светлой и украшенной

«От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», – сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Горожане голосовали на портале «Активный гражданин», они выбирали, какая форма празднования Нового года наиболее приемлема сейчас, за два с половиной дня там проголосовали порядка 300 тыс. человек, сообщил Собянин в своем блоге.

«Позиция горожан выражена предельно ясно и консолидировано. На протяжении всего голосования более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города», – написал он.

При этом 29% проголосовавших сочли, что нужно придерживаться обычного формата празднования, 52% же посчитали, что лучше воздержаться от массовых концертов на улицах.

Собянин пояснил, что решение москвичей воплотят в жизнь. «Встречу Нового, 2023-го года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома. От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», – подчеркнул мэр.

Он отметил, что новогодние и рождественские елки станут радостным событием для детей. На «Елку Мэра» пригласят детей мобилизованных москвичей и детей, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В праздничные дни всех желающих ждут парки, катки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», где можно будет зарядиться бодростью и хорошим настроением. На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей – новогодние утренники, праздничные экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое», – добавил Собянин.

На ВДНХ для этих детей выдадут бесплатные билеты на главный каток страны. В парках и на фестивалях откроют сбор гуманитарной помощи. Дети смогут с помощью почты Деда Мороза отправить открытки воинам и жителям новых регионов.

«По договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов», – заключил мэр.