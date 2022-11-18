Депутаты новой волны доставили в Донбасс гуманитарную помощь жителям и мобилизованным

Депутаты новой волны «Единой России» организовали помощь жителям новых регионов, отправили воинам в Донбасс квадрокоптеры, теплые вещи, радиостанции, несколько тонн гуманитарного груза и помогли семьям мобилизованных.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от партии «Единая Россия» Светлана Разворотнева помогла организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Мариуполя и российских военнослужащих. По ее словам, приобрели пять квадрокоптеров, теплые вещи, 10 радиостанций, собрали более двух тонн гуманитарной помощи для бойцов Российской армии и жителей Донбасса. Также удалось организовать поездку артистов Центра досуга «Личность» в Мариуполь, где они выступят с концертом в поддержку Российской армии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин передаст очередную партию помощи для военнослужащих из Удмуртии в зону СВО и жителей новых регионов. По его словам, соотечественники собрали 3 тыс. пар обуви для военнослужащих и местных жителей, книги и кондитерские изделия.

Помимо сбора помощи, депутаты встречаются с мобилизованными в местах боевого слаживания, госпиталях и берут на контроль их просьбы, также не остаются без внимания и семьи бойцов.

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева навестила в госпитале раненых бойцов из Свердловской области, а член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, проводит выходные дни на военных полигонах, помогая в решении текущих вопросов мобилизованных.

Ранее Стенякина помогла отправить очередную партию теплых вещей и оборудование в военную часть бойцам из Ростовской области, кроме того, она встречается с женами мобилизованных граждан, которые обращаются к ней с различными просьбами, в том числе с заготовкой дров.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов встретился с мобилизованными на полигоне в Малькино, он помог приобрести и установить новый компьютер для нужд военной части, организовать концерт для поднятия боевого духа бойцов.