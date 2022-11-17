В России создали VR-тренажер для сердечно-легочной реанимации

VR-симулятор для отработки сердечно-легочной реанимации (СЛР) разработали исследователи из Сеченовского университета и создатели программного обеспечения VRT, сообщили в пресс-службе вуза.

«Сеченовский университет совместно с компанией VRT создал VR-симулятор для сердечно-легочной реанимации. Он дает медицинские навыки первой помощи в ситуациях, максимально приближенных к реальным, и предназначен для широкого круга пользователей», – цитирует сообщение ТАСС.

Обучение с помощью VR поможет уменьшить число ошибок по сравнению со стандартным обучением на 40%, при этом скорость обучения повысится в четыре раза.

«Кроме того, использование VR-симулятора на 83% эффективнее высокоточного манекена, повышает показатели на 250% и может применяться для работы в группах», – сказали в Сеченовском университете.

Прошедшие обучение на симуляторе смогут реанимировать пострадавшего в ДТП или аварии, помочь при ЧП в метро или других чрезвычайных ситуациях. В комплект VR-тренажера входит манекен, специализированный под работу с виртуальной реальностью, персональный компьютер с периферией, VR-гарнитура с комплектующими и лицензия на использование ПО.

В вузе добавили, что при использовании такого тренажера отпадает необходимость в преподавателе, так как оценивает ученика сама программа. Перед началом работы нужно выбрать локацию или сценарий. Оператор устанавливает сценарий и время обучения, добавляет или убирает отвлекающие факторы, например шум метро, людей или машин, а также силу и темп нажатия. Планируется, что разработка выйдет на рынок уже в следующем году.