|
|
В России создали VR-тренажер для сердечно-легочной реанимации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
VR-симулятор для отработки сердечно-легочной реанимации (СЛР) разработали исследователи из Сеченовского университета и создатели программного обеспечения VRT, сообщили в пресс-службе вуза.
«Сеченовский университет совместно с компанией VRT создал VR-симулятор для сердечно-легочной реанимации. Он дает медицинские навыки первой помощи в ситуациях, максимально приближенных к реальным, и предназначен для широкого круга пользователей», – цитирует сообщение ТАСС.
Обучение с помощью VR поможет уменьшить число ошибок по сравнению со стандартным обучением на 40%, при этом скорость обучения повысится в четыре раза.
«Кроме того, использование VR-симулятора на 83% эффективнее высокоточного манекена, повышает показатели на 250% и может применяться для работы в группах», – сказали в Сеченовском университете.
Прошедшие обучение на симуляторе смогут реанимировать пострадавшего в ДТП или аварии, помочь при ЧП в метро или других чрезвычайных ситуациях. В комплект VR-тренажера входит манекен, специализированный под работу с виртуальной реальностью, персональный компьютер с периферией, VR-гарнитура с комплектующими и лицензия на использование ПО.
В вузе добавили, что при использовании такого тренажера отпадает необходимость в преподавателе, так как оценивает ученика сама программа. Перед началом работы нужно выбрать локацию или сценарий. Оператор устанавливает сценарий и время обучения, добавляет или убирает отвлекающие факторы, например шум метро, людей или машин, а также силу и темп нажатия. Планируется, что разработка выйдет на рынок уже в следующем году.
В МВД подтвердили задержание замглавы Херсонской области
Замглавы правительства Херсонской области Губарева задержана по делу об экономическом преступлении
Заместитель правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева задержана сотрудниками МВД по делу об экономическом преступлении, сообщили в правоохранительных органах.
Сообщается, что она задержана в рамках уголовного дела. С Губаревой сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, передает ТАСС.
Напомним, об исчезновении Губаревой сообщил ее муж. Она перестала выходить на связь с 16.30 15 ноября, в последний раз ее видели у здания правительства Херсонской области в Геническе.
В ЛНР сообщили о хороших новостях из-под Артемовска и Соледара
С направлений Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) есть положительные доклады, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Он добавил, что в направлении Артемовска и Соледара «мы метр за метром проходим вперед», передает ТАСС. При этом Марочко добавил, что ситуация на данном направлении по-прежнему остается серьезной.
«Противник сейчас пытается удержать те плацдармы, а они действительно очень серьезные – там сооружены в инженерном отношении довольно серьезные фортификационные сооружения, и нашим военнослужащим приходится довольно-таки тяжело на данных участках местности», – заключил Марочко.
Ранее сообщалось, что «Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК.
Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области
|
|
Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года.
«Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении.
Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д.
В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными».
Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине
Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества
|
|
Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.
В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.
Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.
Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.
Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
|
|
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Стали известны технические характеристики новых автомобилей завода «Москвич»
Автомобильному заводу «Москвич» одобрили два типа автомобилей, которые будут собирать на предприятии: «Москвич 3» и «Москвич 3е», сообщила пресс-служба Росстандарта.
В Росстандарте отметили, что заводу выдано одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Один из документов оформлен на автомобиль под названием «Москвич 3», который представляет собой версию компактного кроссовера JAC JS4. Тем самым подтвердилась информация о том, что будущие машины марки «Москвич» будут представлять собой перелицованные машины китайского бренда, пишут «Известия».
Второй ОТТС касается модели «Москвич 3е», это копия электромобиля JAC iEVs4, у которого вместо традиционного мотора электрическая силовая установка. Местом производства в документах значится московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»), однако заявителем в ОТТС прописан КамАЗ, который выступает индустриальным партнером проекта.
Размеры у двух моделей одинаковые: длина – 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм. Ширина передней колеи – 1510 мм, задней – 1500 мм.
«Москвич 3» будут выпускать в модификациях с бензиновыми моторами – атмосферным и наддувным. Первый с отдачей 109 л. с. и 150 Нм. Мощность второго составит 150 л. с. и 210 Нм крутящего момента. Турбомотору будут положены шестиступенчатая «механика» или вариатор, атмосферному двигателю – только «механика».
«Москвич 3е» будет оснащаться электромотором SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 68 л. с. и тяговой батареей Sinoev 21011S4C4 емкостью 187 А·ч, она будет располагаться под полом машины. Запас хода на одном заряде составит 410 км.
Ранее гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что предприятие займется крупноузловой сборкой машин вместе с «восточным» партнером.
Джим Керри отреагировал на российские санкции словами «случилось худшее»
Американский и канадский актер и комик Джим Керри прокомментировал запрет на въезд в Россию, заявив, что «случилось худшее».
Так он ответил в Twitter (заблокирован в России) на пост канадской писательницы Маргарет Этвуд, против которой Россия также ввела санкции.
«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запрещен въезд в Россию», – цитирует Керри РБК.
Напомним, Россия внесла в стоп-лист 100 граждан Канады, в том числе внука Степана Бандеры, а также актера Джима Керри.
В США назвали Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну»
Ведущая Fox Оуэнс: Зеленский – грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну
|
|
Владимир Зеленский – «грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну», — так на своей странице в Twitter после выпадов Зеленского в адрес России в связи с ракетным инцидентом в Польше его описала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.
По ее словам, Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение, передает РИА «Новости».
«Он (Зеленский) – грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем», – написала журналистка.
От последствий лжи Зеленского страдают украинцы, россияне и американцы, резюмировала Оуэнс.
Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
Байден на G20 назвал «пушками» бицепсы российского журналиста
|
|
Американский президент Джо Байден восхитился бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, снимавшего мировых лидеров на саммите G20.
Американский лидер обратил внимание на мышечную массу оператора Первого канала Юрия Шолмова, он потрогал его за бицепс, момент сняли на видео, которое разошлось в Сети, передает РИА «Новости».
«Они больше, чем мои голени, взгляните», – сказал Байден. После этого он решил пощупать мускулатуру Шолмова. «Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне», – добавил президент США.
Главе Белого дома сообщили, что этот журналист – русский, и Байден отметил, что ему все равно. «Мне не важно, откуда он. Ну и бицепсы у него! Мы называем такие пушками», – сказал президент США.
Стоявший рядом французский коллега Байдена Эммануэль Макрон тоже одобрил мускулатуру российского журналиста.
Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. Летом 2022 года он упал с велосипеда. В октябре лидер США после выступления не смог сразу найти собственное место на сцене, вынудив помощников искать ему стул.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.
При этом Джо Байден уже неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024 года. Конкуренцию ему намерен составить Дональд Трамп.
Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
МИД: Россия призвала Польшу не ввязываться в провокации Киева и не устраивать свои
|
|
Послу Польши в России было указано на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии вокруг инцидента с падением в Пшеводуве двух ракет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона подчеркнула, что ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Послу напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к инциденту наших ВС были оперативно даны Министерством обороны России, приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
«Ознакомили посла Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – заключили она.
Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше.
Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции
Глава Нацполиции Украины Клименко сообщил о решении ВСУ взорвать здание полицейского управления в Херсонской области
«Сообразительные» украинские взрывотехники не смогли разминировать здание главного управления полиции Херсонской области, поэтому взорвали его, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в Facebook*, что следует «быть очень осторожными и не спешить возвращаться» в населенные пункты, которые Киев недавно захватил. Он заявил, что одно из зданий главного управления полиции Херсонской области «стало грудой камней».
По версии Клименко, российские войска «замаскировали взрывчатку в помещении» и «избежать подрыва было невозможно».
Напомним, на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, так как Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном. Суровикин заявил, что за октябрь на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих.
Республиканцы получили контроль над Палатой представителей США
CNN объявила о получении Республиканской партией контроля над Палатой представителей Конгресса США
Республиканцы набирают необходимое число мест в Палате представителей Конгресса США, чтобы контролировать ее, свидетельствуют прогнозы СМИ.
Американские СМИ делают подобные прогнозы, когда уверены, что дальнейший подсчет голосов не изменит итоги выборов. Как передает ТАСС со ссылкой на прогноз CNN, Республиканская партия получила необходимые для контроля над Палатой представителей 218 мест, у демократов, которые контролировали ее прежде, пока 208 мест.
Напомним, что по итогам выборов Демократическая партия США сохранила контроль над Сенатом. Тем временем Дональд Трамп объявил, что намерен в 2024 году побороться за президентское кресло. Трамп остается самым популярным среди возможных кандидатов в президенты от республиканцев.
Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку их разговора в канадские СМИ
|
|
Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита Группы двадцати (G20) раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что содержание их разговора было опубликовано канадскими СМИ, сообщила газета The Globe and Mail.
The Globe and Mail сообщает, что Си Цзиньпин, встретившись с Трюдо с кулуарах саммита, в ходе «напряженного диалога» раскритиковал его за утечку этой информации.
Си Цзиньпин добавил, что разговор лидеров должен быть «искренним» и они «должны общаться в уважительной манере, иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», сообщает ТАСС.
Трюдо при этом заявил, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог». Китайский лидер на это ответил, что «давайте сначала создадим условия (для диалога)», после чего пожал руку Трюдо и ушел.
Во вторник канадский телеканал «Глобал ньюс» проинформировал о неофициальной встрече двух лидеров, указав, что она прошла по инициативе Трюдо и заняла «несколько минут». Сообщалось, что премьер-министр Канады и председатель КНР успели обсудить ситуацию на Украине, действия КНДР и якобы имевшее место вмешательство Пекина в канадские выборы.
В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры
На одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области слышны взрывы, сообщил губернатор области Максим Марченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что удар пришелся на объекте электроэнергетики.
Также украинские власти заявили о взрывах на объекте инфраструктуры в городе Днепр, зафиксирован ряд попаданий в два инфраструктурных объекта, в городе частично отключилось электричество, пишет замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи, передает РИА «Новости».
Сообщается также о взрыве в Киеве, системы ПВО работают в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.
В четверг во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу.