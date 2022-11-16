В Москве прошло заседание ОП по сохранению духовного наследия

В Москве прошло заседание ОП по развитию культуры и сохранению духовного наследия

В московском Манеже прошло заседание комиссии Общественной палаты по развитию культуры и сохранению духовного наследия по теме «Проблемы исторического просвещения в современных реалиях».

Участниками мероприятия стали эксперты, руководители, историки, деятели науки и представители ведущих исторических проектов. В рамках заседания анонсирована просветительская программа, в которой будут представлены масштабные проекты «Донбасс – сердце России» и «Русский Азов», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Модераторами круглого стола выступили генеральный директор «Государственного центрального музея современной истории России» Ирина Великанова, председатель комиссии и директор исторического парка «Россия – Моя история».

Великанова поприветствовала участников заседания словами благодарности и отметила важность распространения по всей стране проектов подобных экспозиции

«Очень важно, что сегодня есть парки «Россия – Моя история», благодаря которым выставку увидят во многих уголках России. Мы, к сожалению, иногда, очень мало знаем об истории России. Выставка, в первую очередь, позволяет оценить и понять те процессы, которые сейчас происходят», – отметила Великанова.

Есин рассказал об итогах работы проекта «Россия – Моя История» в 2022 году, а также о совместной организации с партнерами просветительских спецпроектов в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I Великого, а также о проведении экспозиции «Украина. На переломах эпох» в 23 регионах страны.

«Пользуясь случаем и в присутствии наших постоянных партнеров, хотел бы анонсировать масштабную просветительскую программу в 2023 году, которая широко представит сразу несколько крупных проектов. В их числе две масштабных экспозиции, одна из которых посвящена территории, прилегающей к Азовскому морю, «Русский Азов» и пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а вторая «Донбасс – сердце России, запланированная совместно с Музеем современной истории России», – заключил он.

Также в мероприятии приняли участие члены движения «Сила – в правде», которые вместе с экспертами Общественной палаты посетили экспозицию «Украина. На переломах эпох», поделились своим мнением, а также высказали предложения по ее дополнению.

«Исторические факты выставки вызывают эмоции. Здесь есть на что посмотреть. Выставка объединяет, позволяет понять самое главное и важное», – сказал студент первого курса Савелий.

«Интересно посмотреть на выставку с позиции будущего специалиста по Международным отношениям: влияние НАТО, Евросоюза на процессы, происходящие на Украине. Очень полезно было увидеть статистические данные, которые практически не встречаются в открытом доступе. Также хочется, чтобы подобные выставки были адаптированы для детей, чтобы у них формировалось критическое мышление, чтобы они знали историческую правду», –поделилась студентка первого курса Татьяна.