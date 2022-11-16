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16 ноября, среда | Последнее обновление — 10:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области
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Полянский назвал инцидент с ракетой попыткой столкнуть НАТО и Россию
В постпредстве России при ООН происшествие с ракетой в Польше назвали попыткой столкнуть Москву с НАТО
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Произошедшее в Польше расценивается как попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Telegram-канале он отметил, что «налицо попытка провокации», которая приведет к необратимым последствиям для всего мира.
При Полянский подчеркнул, что имеющиеся по инциденту факты ясно указывают на непричастность Москвы.
По словам российского дипломата, другим показательным фактом является немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию, которую легко подхватили «обезумевшие от русофобии поляки».
Полянский подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, как Киев мечтает втянуть НАТО в конфликт с Россией. Он добавил, что для этой цели Украина включает откровенные провокации, чтобы привлечь НАТО к противостоянию с Россией.
По мнению Полянского, такие провокации Киеву необходимы, чтобы спастись от «неминуемого поражения».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.
Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган, опираясь на собственные данные, заявил, что Россия ни при чем.
Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше
Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины
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Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ.
По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле
Минобороны РФ назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет у Пшеводува
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Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.
Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше
Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше
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Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС.
Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек.
В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах.
Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
МИД Польши вызвал посла России из-за инцидента на границе с Украиной
МИД Польши вызвал посла России Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув
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Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув, соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство.
МИД Польши информировал, что министр иностранных дел республики Збигнев Рау вызвал посла РФ в польское внешнеполитическое ведомство и потребовал немедленных подробных объяснений, передает ТАСС.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
Президент Польши счел инцидент на границе с Украиной единичным случаем
Президент Польши Дуда: Произошедшее на границе с Украиной было единичным случаем
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Дуда заявил, что на данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем и ничего не указывает на то, что могут произойти новые, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не спешить с выводами. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше
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Согласно предварительной информации, вероятность того, что ракета, упавшая в Пшеводуве, была запущена из России, крайне низка, заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден.
По его словам, эта версия в данный момент опровергается. Байден уточнил, что любые заявления преждевременны, нужно отталкиваться от итогов расследования. По мнению американского президента, маловероятно, что ракета прилетела из России из-за траектории прилета, передает РИА «Новости».
Байден заявил о намерении прояснить точные обстоятельства инцидента в Пшеводуве и предпринять необходимые шаги. Он рассказал, что лидеры НАТО и G7 во время встречи обсудили происшествие в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.
Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
Экс-президент США Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
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Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.
В ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго Трамп заявил, что ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километрах от границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО из-за ракетного обстрела
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики
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В Брюсселе ожидают обращения Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в бельгийской столице.
Как заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, в ситуации непреднамеренного попадания на территорию страны НАТО боеприпасов из сопредельной зоны конфликта союзник (страна альянса) обращается в НАТО с запросом о созыве экстренного заседания Североатлантического совета в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает проведение консультаций в случае угрозы безопасности для государства альянса, передает ТАСС.
По словам источника, аналогичная ситуация произошла в 2012 году, когда Турция запросила экстренные консультации в НАТО после обстрела ее территории из Сирии, в результате которого пострадали 13 мирных граждан. Также в 2012 году Турция запросила консультаций в НАТО по 4-й статье Вашингтонского договора, когда сирийские ПВО сбили турецкий самолет разведчик, зашедший в сирийское воздушное пространство.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек. Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. По неофициальной информации, в воздух поднимали истребители. Польские спасатели подтвердили гибель в результате взрыва двух человек.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.
Украина остановила пропуск людей через границу с Польшей в Подкарпатье
Пресс-секретарь Бещадского отделения польской погранохраны Закелаж: Украина остановила пропуск людей в Подкарпатье
Украинская сторона остановила оформление и пропуск людей на польско-украинской границе в районе Подкарпатского воеводства, сообщил пресс-секретарь Бещадского отделения польской погранохраны Петр Закелаж.
Польское издание «Газета выборча» процитировало Закелажа, который сообщил, что украинская сторона приостановила оформление. По имеющимся у издания данным, сейчас в Польшу нельзя ни въехать с Украины, ни выехать. По версии издания, это может быть связано с отключениями электричества на украинской стороне, передает ТАСС.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал инцидент у границы с Украиной «взрывом ракеты». В связи с произошедшим посол России в Варшаве был вызван в МИД Польши.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
США, Британия и Франция захотели расследовать инцидент в Польше
Лидеры США, Британии, Франции – Байден, Сунак, Макрон – выступили за расследование инцидента в Польше
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак и лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонных разговорах с польским коллегой Анджеем Дудой предложили Варшаве содействие в расследовании информации о падении двух ракет неподалеку от границы с Украиной.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден в телефонной беседе выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью двух человек в результате инцидента в Польше и предложил польскому коллеге полную поддержку Вашингтона в расследовании взрывов, а также заверил его в непоколебимой приверженности Соединенных Штатов НАТО. В пресс-службе администрации США также сообщили, что лидеры Польши и США договорились поддерживать тесный контакт для определения дальнейших шагов по мере расследования, передает ТАСС.
В свою очередь в сообщении канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, 10 говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак предложил Дуде содействие в расследовании обстоятельств падения ракет на востоке Польши. Сунак, находящийся на саммите Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали, также заверил Дуду в том, что Соединенное Королевство «сохраняет солидарность» с Варшавой, которая является ближайшим союзникам Лондона, и выразил соболезнования «родным жертв». Лидеры Британии и Польши условились поддерживать тесный контакт и продолжать координировать дальнейшие шаги с международными партнерами, включая союзников по НАТО.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил содействие в расследовании информации о падении двух ракет на востоке Польши неподалеку от границы с Украиной.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Дудой выразил поддержку Варшаве в связи с инцидентом на границе с Украиной, выразив уверенность, что Польша проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Шольц также добавил,. Германия стоит на стороне партнера по НАТО – Польши.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал инцидент у границы с Украиной «взрывом ракеты». В связи с произошедшим посол России в Варшаве был вызван в МИД Польши.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше
Генсек Североатлантического альянса Столтенберг: Союзники по НАТО консультируются по инциденту в Польше
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Союзники по НАТО консультируются по инциденту в Польше на границе с Украиной, все факты должны быть установлены, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что НАТО следит за ситуацией, а союзники по альянсу внимательно консультируются. Он также отметил, что важно установить все факты произошедшего, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Министр юстиции Польши назвал инцидент у границы «взрывом ракеты»
Министр юстиции Польши Зебро назвал инцидент неподалеку от границы с Украиной «взрывом ракеты»
Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал произошедший на востоке республики у границы с Украиной инцидент «взрывом ракеты».
Министр юстиции Польши сообщил, что поручил государственному прокурору взять под личный контроль следствие по делу «взрыва ракеты и смерти двух польских граждан». По его словам, на месте происшествия уже несколько часов работает группа прокуроров, следователи и другие службы, передает ТАСС.
Польское Radio Zet со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что во вторник две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке Польши, у границы с Украиной. По данным спасательных служб, погибли два человека.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Польша подключила США к расследованию «взрыва» на границе с Украиной
Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании взрыва на востоке страны, заявил премье
Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании взрыва на востоке страны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Президент Польши Анджей Дуда сообщил о прибытии американских экспертов.
Моравецкий сообщил, что власти Польши работают над выяснением всех причин случившегося вместе с международными экспертами. Он пояснил, что Варшава попросила о поддержке союзников, с которыми находится в постоянном контакте, передает ТАСС.
Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь сообщил о прибытии американских экспертов. По его словам, президент Джо Байден декларировал, что выделит Варшаве поддержку, направит экспертов США, которые помогут Польше расследовать это «трагическое происшествие». По словам Дуды, это будут общие, союзные действия. Он также выразил мнение, что США стоят на страже безопасности Польши и всего НАТО.
Дуда также заявил, что НАТО находится в состоянии готовности. По его словам, власти Польши укрепили готовность вооруженных сил страны, систему ПВО. Он также сообщил, что польские военные самолеты в течение ближайших суток будут поддерживаться самолетами союзников. Президент Польши выразил уверенность, что союзническая поддержка действительно есть, а союзнические обязательства поддерживаются. По его словам, это включает и 5-ю статью договора о НАТО. По словам Дуды, очень вероятно, что Польша выступит с просьбой запустить 4-ю статью, то есть о консультациях союзников.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Российский дипломат призвал не спешить с выводами по инциденту в Польше
Заместитель постпреда РФ при ООН Полянский призвал не торопиться с выводами по инциденту в Польше
Инцидент в Польше требует анализа фактов, а не поспешных выводов, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский посоветовал всем проанализировать факты, прежде чем поспешно делать выводы. Он выразил уверенность, что ущерб от прямого ракетного удара был бы значительно больше, нежели чем на показанных фотографиях, передает ТАСС.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
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