Полянский назвал инцидент с ракетой попыткой столкнуть НАТО и Россию

В постпредстве России при ООН происшествие с ракетой в Польше назвали попыткой столкнуть Москву с НАТО

Произошедшее в Польше расценивается как попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

В своем Telegram-канале он отметил, что «налицо попытка провокации», которая приведет к необратимым последствиям для всего мира.

При Полянский подчеркнул, что имеющиеся по инциденту факты ясно указывают на непричастность Москвы.

По словам российского дипломата, другим показательным фактом является немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию, которую легко подхватили «обезумевшие от русофобии поляки».

Полянский подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, как Киев мечтает втянуть НАТО в конфликт с Россией. Он добавил, что для этой цели Украина включает откровенные провокации, чтобы привлечь НАТО к противостоянию с Россией.

По мнению Полянского, такие провокации Киеву необходимы, чтобы спастись от «неминуемого поражения».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.

Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган, опираясь на собственные данные, заявил, что Россия ни при чем.