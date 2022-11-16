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Стало известно о визите главы ЦРУ в Киев
WP: Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября, подтвердил приверженность помогать Киеву
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Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине, сообщили американские СМИ.
Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным американского чиновника, Бернс во вторник в американском посольстве во время ракетных ударов встретился с Зеленским в Киеве и подтвердил, что США будут поддерживать Украину, передает РИА «Новости». По данным издания глава ЦРУ также встретился с руководством украинской разведки и обсудил недавнюю встречу с директором СВР Сергеем Нарышкиным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора.
Журнал Newsweek сообщил, что цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести обмен «всех на всех»
Предложением Украины обменять «всех на всех» занимается Минобороны России, там определяют форматы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил по формуле «всех на всех» провести обмен пленными.
Напомним, в начале ноября в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных.
В России оценили данные о прорыве ВСУ на левый берег Херсонщины
Михаил Онуфриенко: Алешки и Каховка остаются под контролем ВС России
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Каховка и Алешки контролируются нашими войсками. Попытки высадить десант на островах предпринимались противником, но диверсионные группы ВСУ были уничтожены. Пока наступления на данном направлении не предвидится. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Информационное напряжение в данной ситуации началось со слов некоторых блогеров о том, что наши отступили из Каховки и Алешек. Тем не менее по состоянию на утро Каховка и Алешки контролируются нашими войсками», – пояснил аналитик.
«Однако попытки высадить десант на острова у ВСУ действительно фиксировались. Уже подтверждено уничтожение диверсионных групп противника. Эвакуация граждан из Каховки и Алешек продолжается, однако делается это из-за постоянных обстрелов ВСУ с правого берега», – подчеркивает собеседник.
«Я пока не ожидаю наступления ВСУ на этом направлении. К тому же сейчас подтверждается переброска освободившихся сил противника в Донбасс. В частности, под Артемовск перебрасывается как минимум одна бригада. В целом же на Херсонщине у противника высвободилось до восьми бригад. Кроме того, в Донбасс отправляется часть киевского гарнизона, потому что командование ВСУ не ожидает наступления со стороны Белоруссии», – добавил Онуфриенко.
Напомним, Новая Каховка, Каховка и Алешки в Херсонской области стали целью артиллерийских обстрелов ВСУ после занятия ими правого берега Днепра. В ночь с 14 на 15 ноября ряд Telegram-каналов сообщал о боях, ведущихся за эти населенные пункты. Однако к утру вторника стало известно о сохранении ВС России контроля над левобережьем Херсонщины.
«На утро Алешки – наши, и весь плацдарм по левому берегу от Новой Каховки до Кинбурнской косы – наш. Это не значит, что противник не пытается прощупывать оборону здесь. Кто видел разветвленную сеть рукавов Днепра здесь, тот понимает, что возможностей для переправки ДРГ на наш берег уйма», – сообщает военкор «Комсомолки» Александр Коц.
«Но мне почему-то кажется, что сейчас здесь они не попрут. Во-первых, побоятся, что мы подорвем дамбу. Во-вторых, высвобождение сил из-под Херсона и переброска их на Запорожское направление выглядят логичнее. А там – разрубающий удар через Пологи и Орехово на Токмак. Дальше – хоть на Мелитополь, хоть на Бердянск. Алешки с косой тогда и сами посыпятся. Другой вопрос, что здесь, в Запорожской области, к этому готовятся. Серьезно готовятся», – добавляет Коц.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии, который получает новое стратегическое значение.
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Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше
Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины
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Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ.
По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Украина подверглась массированному ракетному обстрелу
Украина подверглась массированному ракетному обстрелу критической инфраструктуры
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В украинской столице начали вводить экстренные отключения света, заявили в энергохолдинге ДТЭК, взрывы частично обесточили Львов, также взрывы зафиксированы в Житомире, там отключили свет и воду, сообщают местные власти.
«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», – цитирует сообщение ДТЭК ТАСС.
Мэр Львова сообщил о взрывах, он заявил, что часть города остается без электроэнергии. Украинские СМИ указали, что взрывы слышны и во Львовской области.
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе работает система противовоздушной обороны. В части Житомира, по данным прессы, нет электричества и воды.
Руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что взрывы слышны в Харькове. СМИ сообщают, что город частично обесточен.
Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что удар произошел по объекту критической инфраструктуры города, часть города находится без света. Мэр призвал жителей не выезжать на автомобилях в город. Из-за отключений света в разных районах города прямо на дороге остановились троллейбусы, город сейчас стоит в пробках. На перекрестках работают регулировщики.
Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что электричества нет в части города.
Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в регионе начались аварийные отключения.
Руководитель Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, начались перебои со светом.
Глава Полтавской области Дмитрий Лунин также заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе.
Кроме того, СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Одессе и в Николаевской области.
Ранее во вторник в Киеве и Киевской области прогремели несколько взрывов, воздушная тревога объявлена по всей Украине.
На Украине назвали ракетный удар по энергосистеме страны самым мощным
Министр энергетики Украины Галущенко заявил о критической ситуации с энергоснабжением в стране
После самой масштабной атаки на энергосистемы Украины могут быть проблемы со светом в соседних странах, введены аварийные отключения, ситуация критическая, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
Министр заявил, что сегодняшняя ракетная атака была самой масштабной, она может повлиять также на энергосистемы соседних государств. По его словам, удары нанесены и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии, передает ТАСС.
Он отметил, что на Украине введены аварийные отключения, ситуация с энергоснабжением критическая.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил смысл ракетных ударов «с оттяжкой» 15 ноября по Украине. Он заявил, что удары России по инфраструктуре Украины демонстрируют военную тактику – добивать оставшееся.
В результате ракетных ударов со стороны России взрывы и удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Киеве и области, Одессе, Очакове, Харькове, Львове, Ровно, Виннице, Хмельницком и других городах.
Во вторник Украина подверглась массированной ракетной атаке: в Киеве начались экстренные отключения света, частично обесточен Львов, Житомир и другие крупные города.
Эксперт указал на позитив в антироссийской резолюции ГА ООН о «репарациях» Украине
Политолог Трухачев: Запад превратил ГА ООН в площадку для войны с Россией
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Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН – часть развязанной против России войны, однако документ поддержала, по сути, половина участников голосования, что можно трактовать как позитив для Москвы. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя итоги голосования в ГА ООН по резолюции о выплате Россией «репараций» Украине.
«Принятая резолюция не имеет никакого практического значения и носит исключительно декларативный характер. Ее главной целью является война против России. Мы пытаемся мыслить в категориях мирного времени, между тем против нас ведется война, и этот документ – ее часть», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Понятно, что за этой резолюцией стоит Британия как основной идейный вдохновитель и подрядчик в войне против России. Документ в общем-то из той же серии, что и статья премьер-министра Великобритании Риши Сунака об использовании Россией удобрений как оружия», – отметил собеседник.
«Все это делается для того, чтобы осложнить положение России в развязанной против нее войне. Кроме того, коллективный Запад готов использовать для этого любую площадку, в данном случае наиболее удобной оказалась ООН», – полагает эксперт.
«Результат голосования можно трактовать двояко. С одной стороны, документ вроде бы как принят относительным большинством. С другой стороны, за документ такого рода проголосовала, по сути, половина стран, представленных на площадке. С этой точки зрения результат голосования можно трактовать и в нашу пользу», – добавил собеседник.
Комментируя позиции отдельных стран в данном голосовании, Трухачев отметил, что «к примеру, Турция и Венгрия – члены НАТО, поэтому требовать и ожидать от них какого-то иного голосования невозможно». «Кроме того, Венгрия еще и член Евросоюза, а для Турции ЕС является главным экономическим партнером. Вместе с тем отношения с нами у Турции не самые простые. Как говорится, не присоединились к санкциям против России – и на том спасибо», – рассуждает он.
«Я бы обратил отдельное внимание на позицию большинства стран СНГ, за исключением Белоруссии. Да, они воздержались. Но еще не хватало, чтобы они голосовали против России, учитывая степень экономической зависимости от Москвы и жизни за наш счет», – подчеркнул политолог.
«Тот факт, что воздержалась Сербия, учитывая ситуацию вокруг Косово, не вызывает вопросов. Багамские острова, конечно, приятно удивили. Стоит отметить, что до недавнего времени это была абсолютно проамериканская страна, а тут они проголосовали против резолюции», – отметил собеседник.
«В позиции Израиля я тоже не вижу ничего удивительного, он не хочет злить Россию. Кроме того, Израилю явно не нравится то, как ведет себя Украина по принципиальным для него вопросам, поэтому как бы США ни давили – Израиль придерживается своей линии», – заключил Трухачев.
В понедельник Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.
Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизм по взиманию «репараций» с России для Украины.
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Минобороны: В боях за Павловку уничтожено до 1,4 тыс. украинских военнослужащих
В результате успешных наступательных действий 14 ноября освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики (ДНР), при его обороне вооруженные силы Украины понесли серьезные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время боев за Павловку российские войска ликвидировали до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, а также два Су-25 ВСУ, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 машин пехоты, до 30 других бронемашин. Также уничтожены шесть арторудий, среди них две американские артиллерийские системы М777, более 25 автомобилей и 28 дронов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской техники
Участвующие в спецоперации на Украине военнослужащие могут получить поощрение за уничтожение вражеской техники, уничтожение самолета награждается 300 тыс. рублей, пишут СМИ.
Уничтожение самолета поощряется наградой в 300 тыс. рублей, уничтожение вертолета – 200 тыс. рублей, уничтожение беспилотника – 50 тыс. рублей, уничтожение танка – 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на специальную брошюру.
Уничтожение БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО вознаграждается суммой в 50 тыс. рублей.
Также возможно награждение до 100 тыс. рублей отличившимся за уничтожение живой силы противника и за выполнение других задач.
В ЛНР рассказали о действиях противника в направлении Сватово и Кременной
Родион Мирошник: ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной
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ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной. Однако каждый раз, когда мы фиксируем концентрацию сил противника, наносится удар по их формированиям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в регионе.
«На протяжении нескольких недель не прекращаются попытки прорыва нашей линии обороны в ЛНР, которая была сформирована после перегруппировки из Харькова на Кременском и Сватовском направлениях. Ключевая задача ВСУ на сегодня – дорога между Сватово и Кременной. Они очень хотят перерезать эту артерию в районе села Червонопоповка», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
«Пока нам удается выявлять все случаи концентрации войск противника, после чего они подавлялись и подвергались артобстрелам. Сейчас, по данным наших разведслужб, на нашем направлении идет постоянное перемещение войск, мы фиксируем активное движение ВСУ», – продолжил собеседник.
Дипломат подчеркнул, что сегодня, как только скопление войск противника попадает в зону досягаемости артиллерии, оно сразу разбивается. «Очевидно, что ВСУ к чему-то готовятся. Но пока не известно, к чему конкретно», – заметил он.
«Кроме того, Зеленский и командование ВСУ вновь пытаются получить политическую «перемогу». Для них это крайне важно. Мы осознаем это и намерены противодействовать», – заключил Мирошник.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ усиливают бронетанковыми группами подразделения, которые могут задействовать на направлениях городов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная в республике. По его словам, командование принимает все меры для сдерживания противника.
Также Марочко заявлял, что дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления.
При этом противник ежедневно предпринимает попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции республики.
Накануне Минобороны сообщило, что была отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, уничтожено пять бронемашин.
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ВСУ запретили жителям Херсона покидать город на лодках
ВСУ запретили жителям Херсона уплывать из города на лодках
Украинские силовики перекрыли херсонский речной порт, введен запрет для местных жителей на переправу на другой берег Днепра, сообщил руководитель администрации города Алешки Георгий Журавко.
«ВСУ запретили выезд людей из Херсона, перекрыли речпорт. На данный момент уже выезда из Херсона нет», – цитирует Журавко ТАСС.
По его словам, после закрытия выезда люди еще переправлялись через Днепр с помощью лодок. Сейчас и этой возможности уже нет.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ уже успели разместить в жилой застройке Херсона артиллерию, которая начала обстреливать приграничные районы.
Россия возмутилась планам в ФРГ разделить могилы советских солдат на русских и украинцев
В МИД России возмутились планам в ФРГ разделить могилы советских солдат на русских и украинцев
Планы Союза по уходу за военными могилами в Гамбурге дифференцировать захоронения советских солдат на русских и украинцев вызывают недоумение и возмущение, недопустимо деление советских жертв гитлеровских преступлений по национальному признаку, сообщили в посольстве России в Берлине.
В сообщении посольства говорится, что высказывания главы земельного объединения Германского народного союза по уходу за военными могилами в Гамбурге Кристиана Любке о планах «дифференцированного подхода» к воинским захоронениям советских солдат вызывают недоумение и возмущение, передает РИА «Новости».
Российские дипломаты надеются, что высказывания Любке его личное мнение и не более того. В посольстве подчеркнули, что Россия выступает против попытки исторического ревизионизма, искусственного дробления памяти о событиях Второй мировой войны, деления советских жертв гитлеровских преступлений по национальному признаку, напомнив, что в рядах Красной армии воевали представители более ста национальностей и народностей.
В посольстве указали, что факт рождения на территории Украинской ССР не означает принадлежность к украинской национальности, поскольку Украина, как и все республики бывшего СССР, была многонациональным образованием.
Кроме того, дипломаты подчеркнули недопустимость характеристики «Бессмертного полка» в качестве «националистического» и «ревизионистского» движения, это народная инициатива и гуманитарная акция.
Ранее Народный союз Германии по уходу за военными могилами захотел сегрегировать останки советских солдат и заключенных концлагерей на русских и украинцев. Глава союза Кристиан Любке заявил, что немецкие активисты собираются разделить по национальному признаку около 1400 погибших солдат, захороненных в Гамбурге. При этом Любке признает, что отличить русского солдата от украинского будет достаточно сложно, поскольку в немецких документах в графе «национальность» указывалось либо «советский», либо «русский».
Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по «Дружбе»
В «Транснефти» заявили о приостановке Украиной прокачки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба»
Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Демин заявил, что Украина уведомила о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии, передает ТАСС.
По его словам, Украина сослалась на падение напряжения.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию, а в четверг Польша приступила к ремонту участка. Позже прокачка восстановилась.
При обстреле Белгородской области погибли два человека
Губернатор Гладков: В ходе обстрела Белгородской области погибли два человека
При обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Обстрел произошел вечером во вторник, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
В результате погибли два человека, пострадали трое. На место выехали бригады скорой медицинской помощи. Руководитель округа и оперативные службы проводят подомовой обход территории.
В конце октября Гладков сообщал, что жителей Шебекина временно отселили из опасных зон на одну из баз отдыха.
Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы»
Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы»
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Президент Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы», глава государства подписал соответствующий указ.
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить городу Мелитополю звание Российской Федерации «Город воинской славы», – говорится в указе.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким же указом президент присвоил звание и городу Мариуполю.
Также Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску.
Города получили его за «значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Ранее во вторник глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий.
Звание «Город воинской славы» – почетное звание России. В городе воинской славы устанавливают стелу с изображением его герба и текстом указа о присвоении звания. В День защитника Отечества, День Победы и День города проводятся публичные праздничные мероприятия.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.