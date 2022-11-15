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Химкинская больница получила более 50 образцов современной медтехники
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В больницу в Химках передали несколько десятков образцов современной техники, включая видеоколоноскопы, рентген-аппараты и другое, сообщил главврач учреждения Владислав Мирзонов.
Всего медицинское учреждение получило 54 единицы техники, ее закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает телеканал 360.
Мирзонов уточнил, что на эти цели потратили около 50 млн рублей.
После получения нового оборудования в больнице начали работать взрослое и детское отделения реабилитации, дневной хирургический стационар для несовершеннолетних. На данный момент в здании проводится ремонт двух кабинетов, там установят рентген.
Политолог: Захват Херсона стал проблемой для ВСУ
Анализ западных и украинских СМИ показывает, что официальные медиа не спешат использовать перегруппировку российских войск в Херсонском направлении как рычаг информационной войны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
«С первого взгляда, это довольно непоследовательная позиция, ведь ранее даже мелкие военные успехи преподносились как результат «украинского военного гения», – сказал он.
Украинские медиа наполнены сообщениями о сложности Херсонского направления, официальные каналы информации открыто заявляют населению, что поводов для «большой радости» нет, поясняет политолог.
«Группировка ВСУ, сконцентрированная в Херсоне, сейчас уперлась в Днепр. Для того чтобы набрать такое количество людей, Украина оголила другие направления линии соприкосновения, тем самым сильно ослабив их. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре ВСУ также не имеют возможности оперативно перебросить эти войска в другие точки дислокации. Проблемы есть и в их снабжении», – пояснил Туманян.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Херсон очень дорого обошелся Киеву.
Названы не поддержавшие резолюцию о выплате Россией «репараций» страны
Против резолюции ГА ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались
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Против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались.
Против продвигаемого Западом проекта резолюции проголосовали 14 стран: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.
Кроме того, 73 государства воздержались при голосовании по резолюции.
Из стран постсоветского пространства такую позицию заняли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. При этом Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония поддержали резолюцию. Азербайджан и Туркмения не принимали участия в голосовании.
Из входящих в БРИКС стран при голосовании воздержались Бразилия, Индия и ЮАР. Такую же позицию заняли Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Королевство Бутан, Боливия, Ботсвана, Бруней, Бурунди, Камбоджа, Конго, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Королевство Эсватини, Габон, Гамбия, Гренада, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Ямайка, Иордания, Лаос, Ливан, Лесото, Ливия, Мадагаскар, Малайзия, Мавритания, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Оман, Пакистан, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сербия, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Таиланд, Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, ОАЭ, Вьетнам, Йемен.
Еще 11 стран не принимали участия в голосовании. Помимо Азербайджана и Туркмении, это Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Содружество Доминики, Марокко, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Королевство Тонга, Танзания, Венесуэла.
Как отметил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, больше половины членов ООН, несмотря на давление, шантаж и выкручивание рук, не поддержали проект продвигавшейся Западом резолюции. Дипломат выразил уверенность, что это фиаско для тех, кто навязывает всему миру порядок, основанный на правилах, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и вице-спикер Совфеда Константин Косачев указали на юридическую ничтожность резолюции.
Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном
Washington Post: Президент Украины Зеленский рассказал, какой ценой Киеву достался Херсон
Херсон очень дорого обошелся Киеву, рассказал президент Украины во время своего визита в город, сообщает газета Washington Post.
Зеленский добавил, что за установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.
Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин ранее заявил, что за октябрь на херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть ЗРК, более 200 танков, 21 РСЗО. Также уничтожено порядка 350 наемников. Российские потери в 7–8 раз меньше, чем у противника.
В Израиле заявили о необходимости признать Украину врагом
Израильский политолог Ципис: Украина стала настоящим врагом Израиля
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Киев в очередной раз продемонстрировал свою двуличность и лицемерие. Однако такое давление на Израиль приведет к обратной реакции властей страны, нежели ожидали в Киеве, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции.
«Такое давление только ухудшит отношения Израиля с Украиной. И нам пора признать, что Киев – не наш союзник, партнер или друг. Украина стала настоящим врагом Израиля», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Если посмотреть на США, которые действительно являются нашими союзниками, то они всегда поддерживают произраильские решения. Если же им принципиально что-то не нравится, то они выбирают хотя бы нейтральную позицию», – приводит пример собеседник.
«Очевидно, что никаких поставок систем ПВО теперь быть не может. Если Украина допустила серьезную ошибку. Все это приведет к обратной реакции. Более того, у нас хорошая память, мы запомним это голосование», – утверждает эксперт.
Ципис также указал, что израильтяне в большинстве своем в целом не интересуются украинским кризисом. «Нас больше волнуют те конфликты, которые происходят рядом – Палестинская автономия, сектор Газа, ХАМАС, Сирия, «Хезболла», Иран и Ливан. Для 80% населения вообще загадка, где на карте находится Украина», – подчеркнул он.
«Вместе с тем вопрос Украины активно обсуждает русскоязычная община, которая на сегодняшний день расколота. Таким образом получается, что одни поддерживают Россию, а другие – Украину», – заключил Ципис.
Напомним, что ранее посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает.
Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем.
Речь идет о проекте резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», утвержденном Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержали резолюцию 98 стран, против выступили 17, а еще 52 страны воздержались.
За последние две недели это уже второй случай, когда Украина поддержала антиизраильские решения в ООН. Так, Киев проголосовал за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также сказывается на интересах Израиля.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не может поставлять Украине средства противовоздушной обороны. «Мы не можем опустошить наши собственные запасы ПВО. Необходимо помнить, что за Украиной стоит НАТО», – цитирует политика издание The Jerusalem Post.
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В России оценили данные о прорыве ВСУ на левый берег Херсонщины
Михаил Онуфриенко: Алешки и Каховка остаются под контролем ВС России
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Каховка и Алешки контролируются нашими войсками. Попытки высадить десант на островах предпринимались противником, но диверсионные группы ВСУ были уничтожены. Пока наступления на данном направлении не предвидится. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Информационное напряжение в данной ситуации началось со слов некоторых блогеров о том, что наши отступили из Каховки и Алешек. Тем не менее по состоянию на утро Каховка и Алешки контролируются нашими войсками», – пояснил аналитик.
«Однако попытки высадить десант на острова у ВСУ действительно фиксировались. Уже подтверждено уничтожение диверсионных групп противника. Эвакуация граждан из Каховки и Алешек продолжается, однако делается это из-за постоянных обстрелов ВСУ с правого берега», – подчеркивает собеседник.
«Я пока не ожидаю наступления ВСУ на этом направлении. К тому же сейчас подтверждается переброска освободившихся сил противника в Донбасс. В частности, под Артемовск перебрасывается как минимум одна бригада. В целом же на Херсонщине у противника высвободилось до восьми бригад. Кроме того, в Донбасс отправляется часть киевского гарнизона, потому что командование ВСУ не ожидает наступления со стороны Белоруссии», – добавил Онуфриенко.
Напомним, Новая Каховка, Каховка и Алешки в Херсонской области стали целью артиллерийских обстрелов ВСУ после занятия ими правого берега Днепра. В ночь с 14 на 15 ноября ряд Telegram-каналов сообщал о боях, ведущихся за эти населенные пункты. Однако к утру вторника стало известно о сохранении ВС России контроля над левобережьем Херсонщины.
«На утро Алешки – наши, и весь плацдарм по левому берегу от Новой Каховки до Кинбурнской косы – наш. Это не значит, что противник не пытается прощупывать оборону здесь. Кто видел разветвленную сеть рукавов Днепра здесь, тот понимает, что возможностей для переправки ДРГ на наш берег уйма», – сообщает военкор «Комсомолки» Александр Коц.
«Но мне почему-то кажется, что сейчас здесь они не попрут. Во-первых, побоятся, что мы подорвем дамбу. Во-вторых, высвобождение сил из-под Херсона и переброска их на Запорожское направление выглядят логичнее. А там – разрубающий удар через Пологи и Орехово на Токмак. Дальше – хоть на Мелитополь, хоть на Бердянск. Алешки с косой тогда и сами посыпятся. Другой вопрос, что здесь, в Запорожской области, к этому готовятся. Серьезно готовятся», – добавляет Коц.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии, который получает новое стратегическое значение.
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Актеру Джиму Керри закрыли въезд в Россию
Россия внесла в санкционный список против Канады внука Степана Бандеры и актера Джима Керри
Россия внесла в стоп-лист 100 граждан Канады, в санкционный список попали внук Степана Бандеры, а также актер Джим Керри, сообщил МИД России.
Согласно сообщению МИД, Россия по принципу взаимности закрывает въезд 100 гражданам Канады. Ограничения введены в ответ на практику канадских русофобских властей, которые подвергают санкциям руководство России, политиков и парламентариев, бизнесменов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, всех, кого считают неугодными, говорится в заявлении на сайте дипведомства.
В пофамильном стоп-листе 100 граждан Канады, которым запретили въезд в Россию, значатся актер Джим Керри, Стефан Бандера – журналист, внук Степана Бандеры.
Ранее Россия объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата действующего президента США Джо Байдена.
Главком ВСУ исключил возможность компромисса с Россией
Главком вооруженных сил Украины Залужный: ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, которому сообщил, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.
Из заявления Залужного следует, что украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Главным условием он назвал оставление Россией всех освобожденных от ВСУ территорий, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов захотел организовать переговоры между Россией и Украиной.
В Белгородской области задержали украинскую ДРГ
Группу украинских диверсантов задержали в Белгородской области, они прошли подготовку на территории одной из европейских стран, пишут СМИ.
Украинская диверсионно-разведывательная группа состояла из трех человек, у одного из подозреваемых нашли поддельные документы и оружие, сообщают «Известия».
Такое оружие стоит на вооружении у ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинская ДРГ провела попытку высадиться на Кинбурнскую косу, но высадку сорвали, уничтожено до 20 бойцов ВСУ.
Также в понедельник у города Алешки Херсонской области задержали группу украинских наводчиков.
Эксперты объяснили, почему гибель Зеленского невыгодна России
Эксперты оценили разумность огневого поражения Зеленского российскими войсками
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«Стоит убрать Зеленского, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя дискуссию, вызванную приездом украинского президента в оккупированный ВСУ Херсон. По его мнению, ликвидация Зеленского также создаст новые проблемы Москве во внешнеполитической сфере.
«Все прекрасно понимают, что Зеленский – «никто, и звать его никак». Это говорящая кукла, которая высказывается так, как прикажут люди из Госдепа. Стоит его убрать, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Даже охрана Зеленского состоит из представителей западных спецслужб. Поэтому можно однозначно заявить, что он находится под жестким контролем кураторов из Вашингтона. Он во всем процессе украинского кризиса никакой роли не играет», – заметил собеседник.
Если допустить, что нынешний глава киевского режима будет при каких-то обстоятельствах ликвидирован, то эта ликвидация никак не повлияет на происходящие события, считает депутат. «Но это лишь прибавит проблем России путем ввода большого негатива во внешнеполитическую сферу», – заметил Водолацкий.
«По поводу всех рассуждений в духе «необходимо убить», «необходимо взорвать», могу сказать только одно: Зеленский – откровенно слабый лидер. Он всего лишь зависимый комик, причем зависимый не только от внешних хозяев, но и от внутренних слабостей. Склонен принимать эмоциональные и необдуманные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Если с ним что-то произойдет, в смысле, например, убийство, в котором наверняка обвинят Россию, то он непременно станет мучеником. В каком-то роде Сальвадором Альенде по-украински. Вокруг него станет выстраиваться общество, как вокруг некоего символа. Целые поколения будут его воспевать», – считает собеседник.
«Мне кажется, лучше дождаться момента, когда собственные граждане будут поднимать его «на штыки» или те же американские хозяева. В противном случае вместо Зеленского придет другой, действительно сильный лидер», – резюмирует Корнилов.
В понедельник Зеленский прибыл в Херсон, где сделал ряд заявлений. За установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передавала The Washington Post слова украинского президента.
«Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации», – отвечая на вопрос о приезде Зеленского в Херсон, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Визит Зеленского в оккупированный вооруженными силами Украины Херсон вызвал дискуссию в российских соцсетях. Ряд авторов указывал на то, что глава киевского режима и сотрудники его офиса находились в сфере досягаемости российских ракетных вооружений, котры могли бы быть применены.
Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где в том числе расположен областной центр, на левый берег.
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США частично вывели из-под санкций российские компании в сфере гражданской авиации
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США разрешили операции с находящимися под санкциями российскими предприятиями для безопасности гражданской авиации, в список попали ПАО «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация и другие.
Минфин США опубликовал документ, согласно которому разрешаются операции с компаниями, которые попали под санкции. Уточняется, что обходить санкции можно, если самолет зарегистрирован за пределами России. Обход санкций также разрешается, если товары или услуги предоставляются исключительно в интересах гражданской авиации, передает РИА «Новости».
Согласно списку Минфина США, документ распространяется на Объединенную авиастроительную корпорацию, Российскую авиастроительную корпорацию «Иркут» и связанных с ней компаний, ПАО «Туполев» и другие.
Смягчение санкций не разрешает финансовые операции через российский ЦБ или Фонд национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ, и компаниям, не указанным в лицензии и находящимися под антироссийскими санкциями.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о неготовности Евросоюза пока обсуждать новые санкции против России.
На групповое фото лидеров G20 остались лишь пять человек
После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций в рамках саммита «Большой двадцатки» на Бали состоялось групповое фото, в нем приняли участие только пять человек.
Так, на фотосессию остались глава Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Но на самом ужине присутствовало гораздо больше человек. Например, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и другие, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что общее фото перед началом саммита лидеров G20 на Бали отсрочили из-за главы МИД России Сергея Лаврова. Организаторы сообщили, что европейские и американские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД России.
Солдатам ВС Германии выдали форму с символами SS
Focus: Вооруженным силам Германии выдали форму с символами SS
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Вооруженные силы Германии получили новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыке, сообщил немецкий информационно-политический журнал Focus.
Аббревиатура, созвучная с названием одного из вооруженных формирований гитлеровской Германии, оказалась на ярлыках униформы немецкой армии для обозначения размера – S-Short, передает РИА «Новости».
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт распорядилась самостоятельно решить возникшую проблему – теперь военные должны срезать компрометирующие ярлыки с формы.
Как уточняется, всего Германия потратила 2,3 млрд евро на 313 тыс. комплектов военной формы, касок и спальных мешков.
По имеющимся у издания данным, форма для военнослужащих бундесвера поставляется двумя производителями: Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH & Co. KG.
Напомним также, 5 ноября новый украинский посол в ФРГ Алексей Макееев призвал власти Германии поставить Киеву немецкие танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и Dingo.
В США раскрыли суть переговоров глав СВР и ЦРУ
Newsweek: Переговоры глав СВР Нарышкина и ЦРУ Бернса касались ядерных рисков, а не урегулирования конфликта на Украине
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Цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось, сообщил журнал Newsweek.
Как сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, глава ЦРУ якобы не проводит никаких переговоров и не обсуждает урегулирование конфликта на Украине, а передает Москве сигнал о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Кроме того, по словам представителя СНБ Белого дома, он также поднимет вопрос о задержанных гражданах США, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
Небензя: Запад намерен финансировать поставки оружия Киеву из российских активов
Постпред России при ООН Небензя: Запад хочет разморозить активы РФ для оплаты вооружений Украине
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Запад давно хочет разморозить попавшие под санкции активы РФ, для того, чтобы профинансировать поставки оружия Киеву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании спецсессии ГА ООН по Украине, посвященном рассмотрению украинского проекта резолюции о репарациях Киеву.
Небензя отметил, что не сомневается в том, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. По его словам, Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов, передает ТАСС.
Он добавил, что им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.
В Запорожской области отбита крупная атака ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожской области отбита крупная атака вооруженных сил Украины
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Штурмовая группа вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале прошлой недели предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в начале прошлой недели штурмовая группа вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва в Запорожской области. По имеющимся у него данным, ВСУ располагали тремя ротами танков Т-72, которые были переданы Польшей, и танками Т-64. При этом он отметил, что не владеет информацией о том, кто сидел в танках: поляки или военные ВСУ. Рогов также сообщил, что в атаке принимали участие 20 БМП-1, БТР YPR-765, которые были обнаружены с помощью беспилотников, после чего по ним отработали ВКС, РСЗО, передает ТАСС.
По имеющимся у него данным, подтвержденные потери противника составили: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников. Он также сообщил, что в атаке принимали участие боевики батальона «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России), которые сейчас официально считаются 98-м батальоном теробороны из Днепропетровска.
Рогов сообщил, что в ходе отражения атаки было уничтожено более сотни боевиков, остальные отступили. По его словам, в составе атакующей группы были боевики «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России). Он уточнил, что это произошло по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь.
Как подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией», это максимальный успех на прошлой неделе на Запорожском направлении.
Он также отметил еще несколько успехов союзных сил на запорожской линии соприкосновения. Так, по имеющимся у него данным, за три дня на запорожской линии боевого соприкосновения было сбито три вертолета Ми-8 ВСУ, которые были переданы из Афганистана и Польши, так как украинские вертолеты у ВСУ к тому моменту уже закончились. Кроме того, Рогов сообщил, что в минувшую субботу были уничтожены три гаубицы М777, причем «накрыли» поляков, американцев и британцев – уничтожены порядка 30 боевиков.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили за сутки около 300 украинских военных.