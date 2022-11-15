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В Турции заявили о подготовке устроившей теракт в Стамбуле американскими военными
Турецкие СМИ узнали о подготовке устроившей теракт в Стамбуле американскими военными
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Обвиняемая в теракте в Стамбуле Ахлам Альбашир якобы проходила обучение в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК), в городе Кобани в Сирии, там ей преподавали военные США, сообщают турецкие СМИ.
В доме, где проживала Альбашир, во время обысков нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и инструкции по проведению подрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.
Также были задержаны 48 других подозреваемых, следствие полагает, что они могут быть связаны с подозреваемой.
В ходе допроса Альбашир заявила, что связана с сирийским филиалом РПК, она сообщила, что обучалась в разведывательной школе РПК в Кобани, там преподавали американские солдаты. Ее якобы готовили как офицера специальной разведки, уточнило издание.
Инструкции по теракту она якобы получила от некоего Ферхата Абди Шахина, который назывался кодовым именем Мазлум Кобани. Подозреваемая незаконно въехала в Турцию несколько месяцев назад, она перемещалась по Стамбулу с мужчиной, членом организации, это нужно было для прикрытия.
Альбашир обещали отправить в Грецию. Другие подозреваемые в организации теракта заявили, что женщину намеревались убить в Стамбуле.
Между тем министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что место для проведения теракта выбрали намеренно, целью акции была сама Турция. Организаторы, по его словам, намеревались разрушить мир, безопасность, спокойствие и стабильность страны.
«Место, где произошел взрыв, было выбрано специально. Возможно, этим терактом в одном из важных мест Турции планировалось послать сигнал всему миру», – цитирует главу ведомства газета Aydinlik.
Издание Yeni Akit сообщило, что, согласно данным записей камер и показаниям задержанных, Альбашир приехала за три дня до теракта и проводила разведку на улице.
Турецкие власти заявляли, что подозреваемая после совершения теракта созналась в связях с РПК. Во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро, пострадал 81 человек.
Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле
Турецкий министр Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбула
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевших в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек.
Сойлу считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
«Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», – добавил турецкий министр. По его словам, особенно очевидна неискренность так называемых союзников Турции. Они, продолжил Сойлу, только кажутся друзьями. В действительности же эти мнимые союзники либо прячут террористов в своих собственных странах, либо позволяют им жить на подконтрольных им территориях. Кроме того, он выразил возмущение, что эти «друзья» посылают террористам «деньги официально из своих собственных сенатов».
Министр при этом не стал уточнять, что именно вызвало резкую реакцию со стороны Турции. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что «США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле», а также шлют «глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых».
Сойлу ранее сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.
Анкара: Москва запретила проход судов через Керченский пролив
Анкара: Москва запретила проход судов в Азовское море через Керченский пролив
Москва приостановила проход некоторых судов в Азовское море через Керченский пролив, которые были заполнены за пределами России, сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Из информации ведомства следует, что такое сообщение получено от морской администрации Российской Федерации, передает ТАСС.
Минюст Турции озвучил две версии взрыва в центре Стамбула
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о двух версиях относительно взрыва в центре Стамбула
Во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина, есть две версии случившегося, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Боздаг рассказал, что во взрыве подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Она сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, раздался взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.
Как заявил министр, по одной из версий, в сумке или пакете у женщины было взрывное устройство, которое взорвалось «само по себе». По другой версии, взрыв произвели дистанционно.
Пока у Турции нет информации об ответственных за взрыв. Боздаг подтвердил, что взрыв «расценивается как акт терроризма». По его словам, сейчас «нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия». Однако Боздаг подчеркнул, что все террористические организации поддерживаются внешними силами, а против Турции ведется «прокси-война».
Напомним, мощный взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. По имеющейся информации, погибли шесть человек, пострадал 81 человек. По предварительным данным, россиян нет среди жертв и пострадавших при взрыве.
Эрдоган сообщил о шести погибших и 53 раненых при взрыве в центре Стамбула
Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган на брифинге в Стамбуле назвал взрыв «нападением с бомбой», сообщает РИА «Новости».
«Я желаю милости Аллаха нашим братьям и сестрам, погибшим в результате нападения с бомбой, произошедшего сегодня в 16.20 на улице Истикляль, и скорейшего выздоровления нашим раненым», – сказал Эрдоган.
Ранее губернатор турецкой столицы Али Ерликая сообщил, что по официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38.
Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
Турция отвергла соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле
Глава МВД Сойлу: Турция отвергает соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье.
По словам Сойлу, Турция получила послание, но не приняла и отвергла соболезнования посольства США, передает ТАСС. Он отметил, что при этом Турция не настроена враждебно против кого-то.
Ранее в понедельник Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевший в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек. Он считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия.
Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв. Сойлу сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.
Переговоры между представителями России и США начались в Турции
В Анкаре начались переговоры между представителями России и США
Переговоры между представителями России и США проходят в Анкаре в понедельник, с российской стороны прибыл директор СВР Сергей Нарышкин.
До этого встреча не анонсировалась, передает «Коммерсант», ее детали не разглашаются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные о встрече.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
Подозреваемый в теракте задержан в Стамбуле
Глава МВД Турции Сойлу сообщил о задержании человека, оставившего в Стамбуле бомбу
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Сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Сойлу сказал, что проводится допрос. По его словам, есть улики того, что к теракту причастны группировки, которые Турция считает террористическими, след ведет в Сирию, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.
Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядах народной самообороны (YPG), передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.
Сойлу заявил, что «указание поступило из Кобани, исполнитель прошел через Африн». Он заверил, что организаторы и исполнители теракта «получат жесткий ответ».
«Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», – сказал он. Сойлу считает, что нужно «оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко».
Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв.
Турецкие власти сообщили о четырех погибших в результате взрыва в Стамбуле
По официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38, сообщил губернатор турецкой столицы Али Ерликая.
Он уточнил, что раненым оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».
В свою очередь генконсульство России в Стамбуле сообщило, что информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет.
Ранее сообщалось, что в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
Подозреваемая в теракте в Турции дала признательные показания
Подозреваемая в теракте в Турции Ахлам Альбашир созналась в связях с Рабочей партией Курдистана
Задержанная после взрыва в Стамбуле созналась, что имеет связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщили турецкие правоохранители.
Теракт в турецком городе устроила гражданка Сирии Ахлам Альбашир, в ходе допроса она призналась в связях с РПК, сообщили правоохранители, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.
Между тем новостные каналы Турции показали кадры задержания подозреваемой, проведен обыск помещения, где она находилась. На видео запечатлены пистолет и патроны.
Глава турецкого Минюста Бекир Боздаг заявил, что по делу о теракте задержаны 46 человек, передает ТАСС.
Напомним, во время теракта в Стамбуле жертвами стали шесть человек, более 80 ранены. Власти страны указали, что во взрыве подозревается женщина. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу указывал, что виновника теракта задержали.
Президент России Владимир Путин направлял президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом.
В центре Стамбула прогремел взрыв
В центре Стамбула прогремел взрыв, есть раненые
В результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек, сообщили местные СМИ.
Телеканал NTV передает, что на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, прогремел взрыв. Сообщается, что в результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район, пишет РИА «Новости».
CNN Turk сообщил, что причина случившегося до сих пор не известна. «Взрыв произошел вдалеке от генерального консульства России. Сейчас никого на улицу не пускают, она перекрыта для движения спецтранспорта», – рассказал очевидец, находящийся рядом с туристической улицей, передает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле.
Позже власти Стамбула добавили, что в результате взрыва есть погибшие, их число уточняется.
Ранее сообщалось, что в районе Бейоглу в турецком Стамбуле прогремел взрыв, жителей эвакуировали из здания из-за сильного задымления.
В США призвали признать Турцию спонсором терроризма
Экс-сотрудник Пентагона Рубин призвал признать Турцию спонсором терроризма
Турцию нужно признать спонсором терроризма, а НАТО необходимо перестать сотрудничать с Анкарой, считает бывший сотрудник Пентагона, доктор исторических наук Майкл Рубин.
В колонке для издания 19FortyFive он указал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует желание Швеции присоединиться к НАТО как возможность унизить это государство и выбить из него финансирование.
Рубин выразил уверенность, что попытками заставить Швецию подчиняться Эрдоган хочет продемонстрировать, что «демократии слабы и беспринципны», а дать результат может его подход к сильному правлению, сообщает «Рен ТВ».
Экс-сотрудник Пентагона призвал НАТО отказывать Эрдогану в требовании о выдаче Анкаре лиц, , которые якобы причастны к террористической деятельности.
В своей статье автор обвинил Эрдогана в связях с радикальным движением ХАМАС, ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) и экс-первыми лицами Сомали. НАТО, считает автор, нужно должным образом отреагировать «на выходки Эрдогана, составив списки турецких радикалов для экстрадиции или заключения в тюрьму». А в случае, если Эрдоган откажется выполнять требование, каждый член НАТО должен объявить Турцию спонсором терроризма.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО. Но Анкара заявила, что не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО.
При взрыве в Турции пострадали трое россиян
Генконсульство сообщило о трех пострадавших россиянах при взрыве в Турции
В результате террористического акта в Стамбуле пострадали трое российских граждан, сообщило генконсульство России в этом городе.
Угроза жизни всем трем россиянам отсутствует, генконсульство продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в консульстве, передает ТАСС.
При взрыве в Стамбуле в воскресенье погибли шестеро, свыше 80 получили различные ранения. Местные власти заявили, что в теракте заподозрили женщину. Как предполагается, она оставила на месте сумку, где была бомба.
Подозреваемая провела на скамейке до теракта 45 минут, через некоторое время после того, как она поднялась со скамьи, прогремел взрыв. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что задержан подозреваемый в подрыве.
Президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагедией.
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 человека
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81, среди них двое в тяжелом состоянии, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Он также добавил, что власти государства расценивают взрыв как теракт, сообщает РИА «Новости».
«Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое», – приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека. Между тем в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при взрыве.
Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
В Турции не исключили версию о теракте при расследовании взрыва в Стамбуле
В Турции не исключили причастности террористов ко взрыву в Стамбуле
Теракт рассматривается в качестве одной из версий при расследовании взрыва, прогремевшего на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль, сообщил турецкий интернет-портал Mynet.
В сообщении, размещенном в «Twitter» (заблокирован в России) на странице портала, говорится, что после взрыва анализируются записи со всех видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка. Не исключается версия о теракте, передает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах Турции заявил, что на данный момент у них нет данных о национальности погибших и пострадавших.
Напомним, в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек.
В Рабочей партии Курдистана отвергли причастность к теракту в Турции
Сообщения о причастности Рабочей партии Курдистана (РПК) к теракту в Стамбуле не соответствуют действительности, заявили в партии.
РПК не считает своими целями мирных жителей, об этом «не может быть и речи», заявили в организации, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее турецкие власти сообщали, что задержанная после теракта подозреваемая созналась в связях с РПК. Во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро.
Генконсульство России в Стамбуле сообщало, что после теракта госпитализировали одну россиянку.