В Турции заявили о подготовке устроившей теракт в Стамбуле американскими военными

Турецкие СМИ узнали о подготовке устроившей теракт в Стамбуле американскими военными

Обвиняемая в теракте в Стамбуле Ахлам Альбашир якобы проходила обучение в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК), в городе Кобани в Сирии, там ей преподавали военные США, сообщают турецкие СМИ.

В доме, где проживала Альбашир, во время обысков нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и инструкции по проведению подрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.

Также были задержаны 48 других подозреваемых, следствие полагает, что они могут быть связаны с подозреваемой.

В ходе допроса Альбашир заявила, что связана с сирийским филиалом РПК, она сообщила, что обучалась в разведывательной школе РПК в Кобани, там преподавали американские солдаты. Ее якобы готовили как офицера специальной разведки, уточнило издание.

Инструкции по теракту она якобы получила от некоего Ферхата Абди Шахина, который назывался кодовым именем Мазлум Кобани. Подозреваемая незаконно въехала в Турцию несколько месяцев назад, она перемещалась по Стамбулу с мужчиной, членом организации, это нужно было для прикрытия.

Альбашир обещали отправить в Грецию. Другие подозреваемые в организации теракта заявили, что женщину намеревались убить в Стамбуле.

Между тем министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что место для проведения теракта выбрали намеренно, целью акции была сама Турция. Организаторы, по его словам, намеревались разрушить мир, безопасность, спокойствие и стабильность страны.

«Место, где произошел взрыв, было выбрано специально. Возможно, этим терактом в одном из важных мест Турции планировалось послать сигнал всему миру», – цитирует главу ведомства газета Aydinlik.

Издание Yeni Akit сообщило, что, согласно данным записей камер и показаниям задержанных, Альбашир приехала за три дня до теракта и проводила разведку на улице.

Турецкие власти заявляли, что подозреваемая после совершения теракта созналась в связях с РПК. Во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро, пострадал 81 человек.