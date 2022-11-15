|
|
Песков заявил о нежелании Киева вести переговоры после слов Зеленского про «Минск–3»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска–3» не будет, лишь подтвердило позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Абсолютно подтверждает», – передает РИА «Новости».
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Ранее Зеленский на саммите G20 выразил мнение, что соглашения «Минск–3» «будут нарушены Россией» сразу после заключения.
Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей
|
|
Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент эфира украинского ТВ, в котором освобожденная из плена украинская военнослужащая Ольга Лакунова заявляет о необходимости «убить всех русских, включая маленьких детей», а ведущие с ней соглашаются, говоря, что «это справедливо».
Фрагмент эфира размещен в Telegram-канале Шария.
Когда Лакунову спросили, что она думает о России и русских после того, как побывала в российском плену, она пожелала всем жителям страны смерти, включая детей. Это (Россия) – какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем», – добавила украинская военнослужащая.
Ведущая телеэфира сочла ответ Лакуновой «острым», но «справедливым».
Высказывание Лакуновой вызвало широкий резонанс среди журналистов и блогеров.
«Эту тварь мы отдали по обмену. (…) Это все, что нужно знать о том, с кем мы воюем!» – прокомментировал видео репортер ВГТРК Андрей Руденко.
На публикацию видео обратила внимание журналист ВГТРК Ольга Скабеева.
«Коротко про «на-украине-нацизма-нет», – пишет Telegram-канал «ВестиFM+».
«Найдите разницу между тем, что вещает эта нацистка, и словами «уберменша» – палача Хатыни из фильма Климова «Иди и смотри»: «...Вас не должно быть! Не все народы имеют право на будущее», – пишет Telegram-канал «Ерофей Палыч».
«Самый натуральный нацизм, как и 80 лет назад. И что на кону, они заявляют сами – жизнь НАШИХ людей, включая самых маленьких и беззащитных. Вот поэтому СВО должна достичь всех поставленных целей вплоть до уничтожения киевского режима», – пишет Telegram-канал «Денацификация UA».
В свою очередь политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя интервью Лакуновой, заявил в комментарии «360», что Запад создал на Украине искусственный тоталитарный режим, «режим убийц и негодяев». Марков подчеркнул, что этот режим создан не народом, а военными политтехнологами США и Британии, и целью его является убийство русских на Украине и в России, геноцид. «Они захлебываются в этой пропаганде геноцида», – сказал политолог.
Жители Украины превращены в участников тоталитарной террористической секты, их заставляют участвовать в этом режиме, считает Марков. По его словам, часть из них уже стали убийцами, часть – нет, но «идет искусственное формирование банды убийц». И против это банды Россия проводит специальную военную операцию, заключил политолог.
Отметим, высказывания об убийстве русских звучат на Украине часто, даже на высоком уровне. Так, в начале сентября посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Позднее он принес извинения за свои слова.
Названы не поддержавшие резолюцию о выплате Россией «репараций» страны
Против резолюции ГА ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались
|
|
Против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались.
Против продвигаемого Западом проекта резолюции проголосовали 14 стран: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.
Кроме того, 73 государства воздержались при голосовании по резолюции.
Из стран постсоветского пространства такую позицию заняли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. При этом Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония поддержали резолюцию. Азербайджан и Туркмения не принимали участия в голосовании.
Из входящих в БРИКС стран при голосовании воздержались Бразилия, Индия и ЮАР. Такую же позицию заняли Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Королевство Бутан, Боливия, Ботсвана, Бруней, Бурунди, Камбоджа, Конго, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Королевство Эсватини, Габон, Гамбия, Гренада, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Ямайка, Иордания, Лаос, Ливан, Лесото, Ливия, Мадагаскар, Малайзия, Мавритания, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Оман, Пакистан, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сербия, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Таиланд, Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, ОАЭ, Вьетнам, Йемен.
Еще 11 стран не принимали участия в голосовании. Помимо Азербайджана и Туркмении, это Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Содружество Доминики, Марокко, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Королевство Тонга, Танзания, Венесуэла.
Как отметил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, больше половины членов ООН, несмотря на давление, шантаж и выкручивание рук, не поддержали проект продвигавшейся Западом резолюции. Дипломат выразил уверенность, что это фиаско для тех, кто навязывает всему миру порядок, основанный на правилах, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и вице-спикер Совфеда Константин Косачев указали на юридическую ничтожность резолюции.
Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном
Washington Post: Президент Украины Зеленский рассказал, какой ценой Киеву достался Херсон
Херсон очень дорого обошелся Киеву, рассказал президент Украины во время своего визита в город, сообщает газета Washington Post.
Зеленский добавил, что за установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.
Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин ранее заявил, что за октябрь на херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть ЗРК, более 200 танков, 21 РСЗО. Также уничтожено порядка 350 наемников. Российские потери в 7–8 раз меньше, чем у противника.
В Израиле заявили о необходимости признать Украину врагом
Израильский политолог Ципис: Украина стала настоящим врагом Израиля
|
|
Киев в очередной раз продемонстрировал свою двуличность и лицемерие. Однако такое давление на Израиль приведет к обратной реакции властей страны, нежели ожидали в Киеве, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции.
«Такое давление только ухудшит отношения Израиля с Украиной. И нам пора признать, что Киев – не наш союзник, партнер или друг. Украина стала настоящим врагом Израиля», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Если посмотреть на США, которые действительно являются нашими союзниками, то они всегда поддерживают произраильские решения. Если же им принципиально что-то не нравится, то они выбирают хотя бы нейтральную позицию», – приводит пример собеседник.
«Очевидно, что никаких поставок систем ПВО теперь быть не может. Если Украина допустила серьезную ошибку. Все это приведет к обратной реакции. Более того, у нас хорошая память, мы запомним это голосование», – утверждает эксперт.
Ципис также указал, что израильтяне в большинстве своем в целом не интересуются украинским кризисом. «Нас больше волнуют те конфликты, которые происходят рядом – Палестинская автономия, сектор Газа, ХАМАС, Сирия, «Хезболла», Иран и Ливан. Для 80% населения вообще загадка, где на карте находится Украина», – подчеркнул он.
«Вместе с тем вопрос Украины активно обсуждает русскоязычная община, которая на сегодняшний день расколота. Таким образом получается, что одни поддерживают Россию, а другие – Украину», – заключил Ципис.
Напомним, что ранее посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает.
Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем.
Речь идет о проекте резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», утвержденном Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержали резолюцию 98 стран, против выступили 17, а еще 52 страны воздержались.
За последние две недели это уже второй случай, когда Украина поддержала антиизраильские решения в ООН. Так, Киев проголосовал за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также сказывается на интересах Израиля.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не может поставлять Украине средства противовоздушной обороны. «Мы не можем опустошить наши собственные запасы ПВО. Необходимо помнить, что за Украиной стоит НАТО», – цитирует политика издание The Jerusalem Post.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский в Херсоне заявил о готовности Украины к миру
Зеленский прибыл в Херсон и заявил о готовности Украины к миру
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – цитирует президента Украины Reuters. В Херсоне Зеленский выступил перед силовиками, передает ТАСС.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.
В Белгородской области задержали украинскую ДРГ
Группу украинских диверсантов задержали в Белгородской области, они прошли подготовку на территории одной из европейских стран, пишут СМИ.
Украинская диверсионно-разведывательная группа состояла из трех человек, у одного из подозреваемых нашли поддельные документы и оружие, сообщают «Известия».
Такое оружие стоит на вооружении у ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинская ДРГ провела попытку высадиться на Кинбурнскую косу, но высадку сорвали, уничтожено до 20 бойцов ВСУ.
Также в понедельник у города Алешки Херсонской области задержали группу украинских наводчиков.
Эксперты объяснили, почему гибель Зеленского невыгодна России
Эксперты оценили разумность огневого поражения Зеленского российскими войсками
|
|
«Стоит убрать Зеленского, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя дискуссию, вызванную приездом украинского президента в оккупированный ВСУ Херсон. По его мнению, ликвидация Зеленского также создаст новые проблемы Москве во внешнеполитической сфере.
«Все прекрасно понимают, что Зеленский – «никто, и звать его никак». Это говорящая кукла, которая высказывается так, как прикажут люди из Госдепа. Стоит его убрать, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Даже охрана Зеленского состоит из представителей западных спецслужб. Поэтому можно однозначно заявить, что он находится под жестким контролем кураторов из Вашингтона. Он во всем процессе украинского кризиса никакой роли не играет», – заметил собеседник.
Если допустить, что нынешний глава киевского режима будет при каких-то обстоятельствах ликвидирован, то эта ликвидация никак не повлияет на происходящие события, считает депутат. «Но это лишь прибавит проблем России путем ввода большого негатива во внешнеполитическую сферу», – заметил Водолацкий.
«По поводу всех рассуждений в духе «необходимо убить», «необходимо взорвать», могу сказать только одно: Зеленский – откровенно слабый лидер. Он всего лишь зависимый комик, причем зависимый не только от внешних хозяев, но и от внутренних слабостей. Склонен принимать эмоциональные и необдуманные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Если с ним что-то произойдет, в смысле, например, убийство, в котором наверняка обвинят Россию, то он непременно станет мучеником. В каком-то роде Сальвадором Альенде по-украински. Вокруг него станет выстраиваться общество, как вокруг некоего символа. Целые поколения будут его воспевать», – считает собеседник.
«Мне кажется, лучше дождаться момента, когда собственные граждане будут поднимать его «на штыки» или те же американские хозяева. В противном случае вместо Зеленского придет другой, действительно сильный лидер», – резюмирует Корнилов.
В понедельник Зеленский прибыл в Херсон, где сделал ряд заявлений. За установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передавала The Washington Post слова украинского президента.
«Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации», – отвечая на вопрос о приезде Зеленского в Херсон, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Визит Зеленского в оккупированный вооруженными силами Украины Херсон вызвал дискуссию в российских соцсетях. Ряд авторов указывал на то, что глава киевского режима и сотрудники его офиса находились в сфере досягаемости российских ракетных вооружений, котры могли бы быть применены.
Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где в том числе расположен областной центр, на левый берег.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главком ВСУ исключил возможность компромисса с Россией
Главком вооруженных сил Украины Залужный: ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, которому сообщил, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.
Из заявления Залужного следует, что украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Главным условием он назвал оставление Россией всех освобожденных от ВСУ территорий, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов захотел организовать переговоры между Россией и Украиной.
Небензя: Запад намерен финансировать поставки оружия Киеву из российских активов
Постпред России при ООН Небензя: Запад хочет разморозить активы РФ для оплаты вооружений Украине
|
|
Запад давно хочет разморозить попавшие под санкции активы РФ, для того, чтобы профинансировать поставки оружия Киеву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании спецсессии ГА ООН по Украине, посвященном рассмотрению украинского проекта резолюции о репарациях Киеву.
Небензя отметил, что не сомневается в том, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. По его словам, Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов, передает ТАСС.
Он добавил, что им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.
Группу наводчиков ВСУ из бывших заключенных задержали в Херсонской области
В районе города Алешки Херсонской области на левом берегу Днепра задержана группа наводчиков ВСУ, состоявшая из освобожденных заключенных, сообщили в администрации Скадовского района.
Наводчики должны были выявлять и передавать места сосредоточения российской техники, сообщается в Telegram-канале администрации.
В сообщении говорится, что наводчики были из числа заключенных, которых выпустили из тюрем около 4-7 дней назад. Все они были судимы по 115 статье УК Украины «Убийство». Наводчикам выдали радиостанцию и переправили на левый берег.
Ранее в ЛНР были задержаны более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.
Военкор: ВСУ разместили артиллерию в жилой застройке Херсона
Украинские военные успели разместить в жилой застройке на занятом им берегу Днепра артиллерию, которая начала обстреливать приграничные районы, сообщил военный корреспондент Роман Сапоньков.
Обстрелы слышны рядом с городом Алешки в Херсонской области, сообщил Сапоньков в своем Telegram-канале.
«Думал, миномет, оказалось, гаубица 152 или 155 миллиметров», – указал он.
Военкор со ссылкой на данные артиллерийской разведки пояснил, что огонь ведется из самого Херсона, из района Остров.
«Освободители» первым делом поставили артиллерию в жилую застройку. Потом будут орать, что мы бьем по жилой застройке», – заключил Сапоньков.
Ранее в администрации Скадовского района Херсонской области поймали группу наводчиков ВСУ, состоявшую из бывших заключенных. Там поясняли, что группу задержали в районе Алешек.
В Совфеде указали на юридическую ничтожность резолюции о «репарациях»
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине юридически ничтожной
Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожна и противоречит Уставу ООН, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными, передает РИА «Новости».
При этом вице-спикер Совфеда выразил уверенность, что юридическая ничтожность не остановит инициаторов и авторов в главном, ради чего затевалась эта акция, – придать видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по аресту, изъятию и последующему использованию российских активов.
Ранее в понедельник ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что инициатива стран Запада создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России «юридически ничтожна».
Генассамблея ООН приняла резолюцию по выплате Россией репараций Украине
Генассамблея ООН приняла проект резолюции по механизму выплаты Россией репараций Украине
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине.
Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины, сообщает ТАСС.
Резолюция «рекомендует создание ее членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».
Напомним, инициатива стран Запада создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России «юридически ничтожна», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА ООН по Украине, на которой рассматривает проект резолюции о взимании репараций с России.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.
В США раскрыли суть переговоров глав СВР и ЦРУ
Newsweek: Переговоры глав СВР Нарышкина и ЦРУ Бернса касались ядерных рисков, а не урегулирования конфликта на Украине
|
|
Цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось, сообщил журнал Newsweek.
Как сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, глава ЦРУ якобы не проводит никаких переговоров и не обсуждает урегулирование конфликта на Украине, а передает Москве сигнал о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Кроме того, по словам представителя СНБ Белого дома, он также поднимет вопрос о задержанных гражданах США, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
Эксперты: Офис Зеленского готовит новые кровавые постановки в Херсоне
|
|
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя лишение аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона на фоне прибытия туда Владимира Зеленского.
«Офис Зеленского готовит в Херсоне новую провокацию. Мы уже знаем примеры, как сотрудники спецслужб Украины представляются гражданскими лицами и запугивают местное население. А потом появляются истории о том, что наши военные «зверствуют», – рассказал член Общественной палаты РФ, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
«Очевидно, что эти «режиссеры-постановщики» фейков не успели хорошенько подготовиться. И чтобы их не разоблачили, как в случае с Бучей, они решили просто перекрыть доступ журналистов в город», – убежден правозащитник.
«Вместе с тем украинские военные уже сегодня пытают и убивают пророссийски настроенных жителей Херсона. И об этом они говорят практически открыто, в том числе в социальных сетях», – добавил собеседник.
«Нет сомнений, что в ближайшее время мы увидим новые кровавые постановки из Херсона. Кстати, подтверждением этого служат и слова украинского президента о том, что следователи якобы зафиксировали 400 военных преступлений российской армии. То есть можно ожидать, что теперь под эту цифру будут подгонять всё, что сейчас инсценируют в Херсоне», – полагает Григорьев.
«При этом от западных СМИ будут требовать освещения всех событий только в том свете, который выгоден украинской власти, а всем несогласным будут просто отказывать в аккредитации», – настаивает он.
Когда читаешь новости о ситуации в Херсоне, складывается ощущение, что Зеленский тестирует границы возможного перед своими западными партнерами. Но на самом деле, видимо, он их уже попросту не видит и не чувствует», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Западных журналистов украинские власти лишили аккредитации в наказание за то, что они ослушались и показали репортаж из Херсона. Теперь в Киеве ждут, что представители СМИ примут правила игры, диктуемые руководством Украины», – предполагает собеседник.
«Давление на СМИ для украинских властей такая же норма поведения, как и выкатывание перечня требований по поставкам оружия», – подчеркнул журналист. «Вместе с тем, я думаю, не стоит ожидать никакой реакции от международного сообщества. Пожалуй, только «честные и независимые» западные СМИ извинятся, раскаются и начнут играть по приемлемым правилам», – добавил он.
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том CNN и SkyNews, за репортажи из Херсона.
Международное агентство Associated Press в понедельник утром опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах. Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Фотографии также публикует британское издание The Daily Mail. Газета уточняет, что за последние несколько недель многие жители Херсона, поддерживающие Россию, покинули город.
Вместе с тем в Сети появляется все больше кадров о том, как ВСУ издеваются над местными жителями в Херсоне. В воскресенье журналист Александр Малькевич в своем Telegram-канале предположил, что в Херсоне «ждет нас так называемая Буча 3.0».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинские власти запрещают доступ журналистов в Херсон. Он объяснил такое решение необходимостью разминирования. При этом в понедельник он сам прибыл в Херсон.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как работают украинские «ждуны» в Херсоне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД