СК рассказал о пытках российских военнопленных украинскими военными

Высвобожденные из украинского плена российские военные рассказали следователям о пытках, которые применялись к ним, одного из пленных закопали живьем, сообщает Следственный комитет.

Военнослужащий сообщил, что украинские военные связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней. Все это время его били, сообщается на сайте СК.

«Будучи недовольными полученными ответами на свои вопросы, украинские националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей», – добавили в ведомстве.

Мужчина пролежал в таком положении пять часов, указали в СК.

Проходящие реабилитацию и лечение в медучреждениях военные рассказывают следователям и о других фактах издевательств, во всех из них содержатся примеры того, как представители киевских властей нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, которые запрещают жестокое обращение, пытки и истязания.

«Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых доследственных проверок дадут правовую оценку каждому такому случаю», – подчеркнули в ведомстве.

Также СК в своем Telegram-канале отметил, что следователи расследуют преступления ВСУ против мирных граждан. В частности, речь идет об ударе по центру Новой Каховки, где были около 200 мирных граждан, планировавших эвакуироваться. После удара по городу погиб человек, трое получили ранения.

«Кроме этого, ВФУ (Вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, в результате в некоторых поселках была обесточена часть домов», – указали в СК.

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района также попал под обстрел, никто не пострадал, но осколки посекли трехэтажное здание, порядка 20 окон были разбиты.

«После обстрела в поселке начался пожар, в огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, населённый пункт был обесточен», – добавили ведомстве.

ВСУ также обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области ВСУ, никто не пострадал. Одна мина попала в газовый распределитель на окраине одного поселка. Они выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по поселку Сабовка рядом с Луганском, повреждения получили жилые дома и школа.

Один из освобожденных из плена бойцов Народной милиции ДНР сообщил о жестоком обращении со стороны украинских боевиков. Киев передал ЛНР тело военнослужащего Народной милиции с прижизненными следами пыток.

«На теле одного из погибших военнослужащих Народной милиции ЛНР при осмотре судебно-медицинскими экспертами были обнаружены переломы костей кисти, раздроблена фаланга одного из пальцев правой руки, отрезана поверхностная часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног, явственно видны многочисленные ожоги. Причиной смерти, по выводу экспертов, стала кровопотеря», – отметили в СК.