Вице-премьер России Хуснуллин отчитался об установке еще одного пролета автомобильной части Крымского моста

На автомобильной части Крымского моста согласно графику был установлен еще один пролет, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В своем Telegram-канале он рассказал, значимым событием недели стала надвижка двух пролетов на Крымском мосту. Хуснуллин подчеркнул, что каждый пролет весит 300 тонн.

Он также добавил, что несмотря на шторм, работы ведутся согласно графику.

Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части.