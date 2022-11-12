В Италии обвинили Макрона в предательстве

Politico: Премьер Италии Мелони обвинила Макрона в предательстве из-за мигрантов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сочла президента Франции Эммануэля Макрона предателем и возмутилась его неоправданной реакции из-за отказа принять мигрантов, пишет Politico.

В публикации Politico отмечается, что Франция заморозила планы по приему мигрантов из Италии по европейскому соглашению о перераспределении. По данным издания, французские власти призвали также поступить и другие страны, после того, как судну неправительственной французской организации Ocean Viking , занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море, не разрешили зайти в итальянский порт, передает РИА «Новости».

Премьер Италии Мелони возмутилась агрессивной и неоправданной реакции французского правительства. По ее словам, страна приняла 90 тыс. мигрантов.

Судно Ocean Viking занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе кораблю отказали в заходе в один из итальянских портов.