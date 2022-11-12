Президент США Байден прибыл в Камбоджу для участия в саммитах АСЕАН

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу прибыл в Пномпень для участия в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщило Министерство информации Камбоджи.

Президент США прибыл в Камбоджу в 08.10 (04.10 мск). Как ожидается, Байден примет участие в саммите США – АСЕАН и в Восточноазиатском саммите, 13 ноября встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем, а также проведет трехстороннюю встречу с премьером Японии и президентом Южной Кореи с целью укрепления сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и объединяет десять стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 40-й и 41-й саммиты АСЕАН и сопутствующие мероприятия проходят в столице Камбоджи с 10 по 13 ноября. В ходе запланированных встреч их участники планируют принять свыше 100 итоговых документов. С начала 2022 года Камбоджа занимает пост председателя АСЕАН, перешедший к ней по принципу ротации от Брунея.

Ранее в субботу в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС) прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, в четверг помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден не планирует встречаться с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали.