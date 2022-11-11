В США охарактеризовали Зеленского тремя словами

Журналистка Fox News назвала Зеленского «королевой американских пособий»

Как заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News, президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий».

Она задалась вопросом, во сколько сейчас США обходится Украина, добавив, что для «королевы пособий», имея в виду Зеленского, этого недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир.

Журналистка призвала Штаты следить за тем, куда уходят миллиарды, потому что «потрясающие сотрудники» налоговой службы, почему-то не следят за деньгами.

Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что США поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.

Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.