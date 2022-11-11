Российские войска за сутки уничтожили до 275 украинских военных на трех направлениях

Три ротные тактические группы ВСУ на Купянском направлении предприняли неудачные попытки наступления из-под населенных пунктов Кисловка, Ягодное и Владимировка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Но огневым поражением противник был остановлен и отброшен. Ликвидированы более 120 военнослужащих, два танка, три машины пехоты, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Активными действиями подразделений российских войск на Краснолиманском направлении сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, возле населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Противник потерял порядка 90 военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, отчитались в Минобороны.

Пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении у населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики (ДНР). Артиллерией уничтожены более 65 украинских военнослужащих, танк и четыре бронемашины, сообщил Конашенков.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией за последние сутки поражены девять пунктов управления ВСУ рядом с населенными пунктами Правдино, Новая Каменка Херсонской области, Терновые Поды, Новопетровка Николаевской области, Крахмальное, Ивановка Харьковской области, Клещеевка, Бахмутское и Новоселка ДНР, а также 52 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 176 районах.

Под Николаевом взорван склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских гаубиц М777 у населенного пункта Золочев Харьковской области. А в районе Невского ЛНР подавлен взвод украинских самоходных гаубиц «Акация», подытожили в оборонном ведомстве.