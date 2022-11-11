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Подорваны два пролета Антоновского моста
Военкор Коц показал два подорванных пролета Антоновского моста
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Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц показал на видео пустующие два пролета Антоновского моста.
В своем Telegram-канале он показывает два взорванных пролета моста и отмечает, что его, по всей вероятности, могли подорвать во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый. Также Коц рассказывает, что ВСУ к мосту еще не подошли.
На кадрах замечены также местные жители, которые не успели перебраться на другой берег домой.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Появились данные о подрывах подразделений ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об ощутимых потерях ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери на минных заграждениях под Херсоном, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские вояки так хотели быстро зайти в Херсон, чтобы «пофоткаться», так спешили геройски ударить в спину российским бойцам, что нарвались на минные заграждения и понесли ощутимые потери.
По словам заместителя министра информации ДНР, украинские вояки совсем себя не берегут – ночью «ломятся» на мины ради «видосиков с флажками». Он пояснил, что ВСУ только начали заходить в Меловое и уже подорвались на минных заграждениях.
Безсонов также сообщил, что Каховку никто не штурмует. По имеющимся у него данным, по городу был нанесен ракетный удар, отработала российская ПВО.
Накануне Минобороны РФ сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Днем ранее было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.
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Российские войска нанесли превентивные удары по группировке ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России ударили по концентрирующимся для атаки украинским войскам в Запорожской области
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Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам на линии фронта в Запорожской области, мешая им сконцентрировать силы для атаки, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, ВС России в селах Даниловка и Малые Щербаки, городе Гуляйполе, а также в ближайшем пригороде Запорожья наносят превентивные удары по украинским войскам, пытающимся сконцентрировать силы для атаки, передает РИА «Новости».
По его словам, основные удары наносятся по расположениям, складам с боеприпасами и вооружениями противника. На правом берегу Днепра подавляются огневые позиции ВСУ в Марганце и Никополе, откуда наносятся удары по Энергодару и ЗАЭС.
Ранее Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тыс. человек.
Киев сосредоточил под Запорожьем более 5 тыс. польских наемников
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Киев сосредоточил под Запорожьем более 5 тыс. польских наемников
Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч человек, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что в рядах наемников много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе из запрещенных в России террористических организаций «Джебхад ан-Нусра»* и «ДАИШ»*. Всего, по подтвержденным данным разведки, в регионе находятся боевики из 34 государств, сообщил член главного совета администрации Запорожской области.
Напомним, в конце октября Рогов сообщал, что среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией
Президент Украины Зеленский заявил, что в Киеве будут готовы говорить с «другой Россией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с «другой Россией» – той, которая будет по-настоящему готова к миру.
Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что не закрывал дверь (для переговоров с Россией). По словам Зеленского, он говорил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с другой Россией – той, которая будет по-настоящему готова к миру, передает РИА «Новости».
Накануне Госдеп США призвал Россию продемонстрировать готовность к серьезным переговорам по Украине. Днем ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
Эксперт спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия Павловки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам после взятия Павловки предстоит штурм Угледара
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Взятие Павловки открывает ВС России возможность полномасштабного наступления на Угледар. Взять город будет непросто из-за серьезных укреплений ВСУ, предстоят серьезные бои. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о полном освобождении села Павловка к юго-западу от Донецка.
«Взятие Павловки открывает нам дорогу для наступления на Угледар. Это мощный укрепрайон, имеющий на этом направлении ключевое значение вместе с Новомихайловкой, которая расположена восточнее. Сейчас наши войска находятся приблизительно в двух километрах от окраин села», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что там проходит последний водораздел, который отделяет наши войска от города Курахово. Этот населенный пункт на протяжении последних лет был глубоким тылом противника. Кроме того, там расположена Кураховская ТЭС. Взятие нами Угледара и Новомихайловки с последующим фланговым ударом позволит выйти на позиции, после которых наступление на Курахово становится реальностью. А это уже серьезный участок фронта, расположенного юго-западнее Донецка», – описывает вариант развития событий эксперт.
Реализация такого сценария позволит создать серьезную угрозу для противника, отмечает Онуфриенко. «Однако после отхода наших войск на левый берег Днепра, у ВСУ появилась возможность перебросить подкрепление на Донецкое направление. Ввиду этого не исключаю, что в скором времени мы увидим упорные бои», – предполагает собеседник.
Онуфриенко упомянул еще несколько районов Донбасса, где российские силы ведут активные действия. «Группа Вагнера» ведет бои в селе Белогоровка в ДНР, которое расположена на трассе Лисичанск – Соледар (северо-запад ЛНР – северо-восток ДНР). «Южная часть поселка уже находится под нашим контролем, за северную еще идут бои», – пояснил эксперт. Также наши военные вышли на окраину села с аналогичным названием, Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР. «Но говорить об освобождении населенного пункта пока рано», – добавил Онуфриенко.
«Вагнер» ведет бои за село Опытное, взятие которого откроет возможность для непосредственного продвижения на город Артемовск (Бахмут). Российские силы уже зачистили село Бахмутское, а это значит, что при освобождении Опытного Артемовск окажется охвачен нашими силами с трех сторон», – замечает военный аналитик.
Севернее, на Краснолиманском направлении ситуация практически не меняется – постоянно идут атаки противника. «Правда, теперь меньшими силами. Это видно в том числе по отчетам нашего Минобороны», – заключил Онуфриенко.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС России полностью освободили населенный пункт Павловка. Освобождение села, подчеркнул донецкий руководитель, далось большой ценой. В тот же день Минобороны опубликовало кадры освобождения Павловки силами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). «Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению», – сообщили в военном ведомстве.
ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по Донецку. В пятницу с украинских позиций по городу выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Турчак и группа депутатов ЕР попали под обстрел в ЛНР
Секретарь ЕР Турчак и группа депутатов попали под обстрел в ЛНР
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в ЛНР, сообщили в пресс-службе ЕР.
В сообщении говорится, что депутаты ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным, и попали под обстрел ВСУ, никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что джип, в котором ехал депутат Госдумы Александр Бородай, едва не наехал на французскую противотанковую мину в зоне спецоперации.
На Украине назвали условие немедленной победы России
Замглавы Минэкономики Украины Качка: Отказ США от финансовой помощи Киеву означал бы немедленную победу России
Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США означало бы немедленную победу России, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка обозревателю Washington Post Джошу Рогину.
Качка заявил, что без финансовой поддержки со стороны США экономика Украины рухнет, что означало бы немедленную победу России. Автор статьи согласился с мнением украинского чиновника о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки США, Европы и Международного валютного фонда. При этом обозреватель сослался на мнение конгрессменов, отметив, что в этом случае украинские вооруженные силы не смогут воевать, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии США обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в Палате представителей и Сенате, а некоторые конгрессмены-республиканцы призвали к полному прекращению помощи Украине.
Накануне Пентагон объявил о передаче Украине четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, а также пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПВО.
Российские войска за сутки уничтожили более 215 украинских военных на трех направлениях
Противник силами двух рот с участием иностранных наемников на Купянском направлении предпринял безуспешные попытки атаковать российские войска у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Активными действиями российских войск и огнем артиллерии противник был остановлен и рассеяны на дальних подступах. Ликвидированы более 90 украинских военнослужащих и боевиков, танк и четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении возле населенных пунктов Площанка и Стельмаховка ЛНР. Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, отчитались в Минобороны.
Отражена контратака подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Российской артиллерией уничтожены порядка 55 боевиков, танк и две бронемашины.
За последние сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников у города Николаева и Сухого Ставка Херсонской области, 46 артподразделений, живая сила и военная техника в 153 районах, сообщил Конашенков.
У населенных пунктов Красный Лиман ДНР, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской взорваны три РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США. Возле пункта Анновка Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ, а под Новоалександровкой Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.
В Белом доме заявили о новом пакете помощи Украине
В Белом доме заявили о выделении нового пакета помощи Украине
США готовы выделить Киеву очередной пакет военной помощи, которая будет включать в себя системы противовоздушной обороны, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Военная помощь включает в себя ракеты для системы ПВО Hawk, четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger, передает ТАСС слова Салливана.
Всё это дополнит помощь, оказанную другими союзниками Украины, добавил он.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
MIM-23 Hawk (мобильная ракета-перехватчик) – американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности производства компании «Рейтеон».
ПВО Avenger – американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещенный на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV.
Российские минометчики уничтожили в Запорожской области диверсантов
Российские минометчики уничтожили в Запорожской области группу диверсантов ВСУ
Подразделение минометчиков Южного военного округа России уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области.
Командир минометного расчета рассказал, что подразделение оказывает поддержку мотострелковым подразделениям ВС России, выявляя и уничтожая их «боевые точки» на первой линии соприкосновения, передает РИА «Новости».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что киевские власти сосредоточили на Запорожском направлении более 5 тыс. наемников из Польши, всего, по подтвержденным данным разведки, в регионе находятся боевики из 34 государств.
Кремль: Москва не жалеет, что приняла Херсонскую область в состав России
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В Кремле не чувствуют сожаления в вопросе принятия Херсонской области в состав России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он не стал комментировать ситуацию о смене дислокации российских военных на Херсонском направлении. Песков подчеркнул, что по стратегическим задачам военного маневрирования стоит обращаться в соответствующее министерство (Минобороны – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Совершено покушение на замминистра культуры и спорта Запорожской области
Рогов: Замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Бойко получил легкие ранения в результате покушения
Теракт произошел в Мелитополе, совершенно покушение на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко, он получил легкие ранения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, в пятницу утром в Мариуполе было совершено покушение на Андрея Бойко, СВУ сработало во дворе многоэтажного дома, пострадавшего с легкими ранениями доставили в больницу, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Супрги Бойко были посмертно награждены орденами Мужества.
На левом берегу Днепра начали возводить укрепления
Губарева: На левом берегу Днепра строят надежную линию обороны, возводят укрепления
Российские войска на левом берегу Днепра создают линию обороны, сообщила заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
По всему левому берегу Днепра в пределах области возводятся разнообразные укрепления, выстраивается надежная линия обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Губареву.
Ранее в пятницу военкоры заявляли о произведенном минувшей ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Авиация ВКС России сбила украинские Су-25 и Ми-8
Российские военные летчики сбили в Николаевской области украинский Су-25
Истребители ВКС России возле поселка Маломихайловское Николаевской области сбили самолет Су-25 ВС Украины, а в Риздвянке Запорожской области уничтожили украинский Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, украинский Су-25 российские истребители сбили в Николаевской области возле поселка Маломихайловское. Также авиация уничтожила вертолет Ми-8, бой был в Запорожской области.
Конашенков также заявил, что ПВО за сутки сбили девять беспилотников в Голиково, Червонопоповке ЛНР, Кирилловке, Егоровке и Новоандреевке ДНР, в Васильевке Запорожской области, а также в Веселом и Крынках Херсонской области.
В военном ведомстве отметили, что был перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и три противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР и Херсонской области.
Всего с начала СВО уничтожено 333 самолета, 173 вертолета, 2479 БПЛА, 388 ЗРК, 6491 танк и 885 боевых машин реактивных систем залпового огня. Также противник лишился 3564 орудий полевой артиллерии и миномета и 7158 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области.
Политологи назвали молодежь драйвером поддержки спецоперации России на Украине
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Российская молодежь с начала спецоперации активно помогает новым регионам, бойцам СВО, а также их семьям, в отдельных случаях проявляя героизм и спасая жизни мирных жителей. Кроме того, молодежь становится одной из движущих сил спецоперации на Украине, считают политологи.
«В рамках акции «Мы вместе» нам недавно удалось отправить 101-ю гуманитарную миссию с участием, среди прочего, аниматоров в детские сады и городские клубы ДНР. Летом мы начали помогать участникам спецоперации, а с сентября – членам их семей. Наша молодежь является ядром этих проектов и волонтерского движения в целом», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, глава совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Роль молодежи в поддержке мобилизованных и СВО».
Кроме того, по словам депутата, молодые россияне пишут письма поддержки бойцам в воинские части и непосредственно на фронт, вызывая самые теплые эмоции и даже слезы у бойцов. «Помимо этого, в 230 университетах России мы открыли центры гуманитарной помощи, где студенты могут поучаствовать в поддержке СВО без отрыва от учебы. Учащиеся колледжей также задействованы – они, например, шьют шевроны и теплую одежду для военных. Кстати, средний возраст волонтера в России – 23 года, а в мире – старше 30. Это говорит о том, что гражданское самосознание у наших молодых людей наступает раньше», – добавил он.
С марта в новые регионы России отправилось больше тысячи волонтеров молодежных движений, рассказал Серафим Иванов – начальник регионального штаба Херсонской области всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», федеральный координатор Волонтерской роты «Боевого братства».
«Мы ездили в Херсон, Мариуполь, Мелитополь, вели активную гуманитарную деятельность в Харьковской области. Могу сказать, что молодежь становится основой для своего рода патриотического паломничества на новые земли, поскольку она наиболее активно вызывается помогать нашим новым соотечественникам, а также нашим военнослужащим», – указал он.
Помимо этого, добавил Иванов, в преддверии Дня народного единства в Херсонской области было открыто отделение юнармейского движения, которое будет налаживать работу со школами. «Также молодежь проявляет настоящий героизм: 20 октября во время переправы с правого на левый берег Днепра 26-летний волонтер из Белгорода собой закрыл 16-летнюю девочку при ракетном ударе, оба остались живы», – сказал он.
Роль молодежи в поддержке СВО сложно переоценить, поскольку они не только собирают средства, но и сами закупают дроны, тактическое оборудование, а также доставляют все это в зону спецоперации в рамках «гуманитарного десанта», подчеркнул член Координационного совета Молодежной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков.
Касательно же вопроса о том, почему молодежь поддерживает СВО, член Экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин указал: молодые россияне видят вынужденный характер спецоперации, а также не приемлют попыток «отмены» русской культуры.
«Тут важно доверие молодых к решению Владимира Путина начать СВО. Они перестали считать, что война Запада против России – фронтовая и информационная – их не касается. Спецоперация приобретает народный характер, где роль драйвера достается именно молодежи. К тому же, на примере молодых мы видим, что консенсус власти и общества в России относительно СВО построен на доверии», – пояснил спикер.
Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Заурбек Хугаев, со своей стороны, добавил: в начале СВО рейтинг ее поддержки среди молодежи от 18 до 24 лет «проседал» – был ниже 50%, но уже к середине лета даже оппозиционный, признанный иноагентом «Левада-Центр*» показывал уровень поддержки около 55%. «Это говорит о том, что разъяснительная работа в формате «молодежь для молодежи» принесла свои плоды», – отметил он. Эксперт также подчеркнул: информационную борьбу за умы людей внутри нашей страны выигрывает Россия – об этом можно судить по рейтингам поддержки президента и его решений, которые превышают 80%.
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