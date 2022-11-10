США призвали Россию продемонстрировать готовность к переговорам

Госдеп: США ждут от России сигналов о готовности к серьезным переговорам по Украине

Соединенные Штаты ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Глава пресс-службы Госдепартамента США выразил мнение, что на России якобы лежит ответственность продемонстрировать на деле готовность к переговорам, которую, по его утверждению, «мир ясно слышал» со стороны Украины, передает ТАСС.

В свою очередь помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не оказывают давления на Украину, не принуждают Киев к переговорам с Москвой, страны консультируются как партнеры.

По словам Салливана, Вашингтон считает, что Украина должна сама определять свой дипломатический курс, Соединенные Штаты же свою задачу видят в том, чтобы поставить украинские власти в наилучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если будет возможность для дипломатии, у них была наилучшая позиция за столом переговоров.

Помощник президента США по национальной безопасности выступил с утверждением, что в настоящий момент Украина якобы сосредоточена на защите своей критически важной инфраструктуры и пытается вернуть свою территорию.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон не давит на Киев по вопросам переговоров с Москвой. Подоляк напомнил, что Соединенные Штаты – союзники Украины и во всем поддерживают Киев.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.

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