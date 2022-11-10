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США призвали Россию продемонстрировать готовность к переговорам
Госдеп: США ждут от России сигналов о готовности к серьезным переговорам по Украине
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Соединенные Штаты ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Глава пресс-службы Госдепартамента США выразил мнение, что на России якобы лежит ответственность продемонстрировать на деле готовность к переговорам, которую, по его утверждению, «мир ясно слышал» со стороны Украины, передает ТАСС.
В свою очередь помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не оказывают давления на Украину, не принуждают Киев к переговорам с Москвой, страны консультируются как партнеры.
По словам Салливана, Вашингтон считает, что Украина должна сама определять свой дипломатический курс, Соединенные Штаты же свою задачу видят в том, чтобы поставить украинские власти в наилучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если будет возможность для дипломатии, у них была наилучшая позиция за столом переговоров.
Помощник президента США по национальной безопасности выступил с утверждением, что в настоящий момент Украина якобы сосредоточена на защите своей критически важной инфраструктуры и пытается вернуть свою территорию.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон не давит на Киев по вопросам переговоров с Москвой. Подоляк напомнил, что Соединенные Штаты – союзники Украины и во всем поддерживают Киев.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
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Байден прокомментировал уход России из Херсона
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После выхода российских войск из Херсона Россия и Украина будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией, но продолжат предоставлять Украине «все рациональные средства для самозащиты».
По словам Байдена, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС. Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».
Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».
Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.
Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.
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Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова
Военкоры Харченко и Шилов не увидели на месте гибели Стремоусова признаков теракта
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Военкоры РИА «Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов заявили, что гибель вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова – трагическая случайность, а не результат теракта или нападения.
Военкоры в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» рассказали, что ехали по скоростной трассе Мелитополь – Херсон, когда увидели место аварии, кто попал в ДТП, они не знали. Поскольку там уже были люди, которые работали на месте трагедии, военкоры не стали останавливаться. О гибели Стремоусова стало известно, когда военкоры находились уже в Херсоне.
Харченко и Шилов остановились на месте аварии на обратном пути. Они рассказали, что под Херсоном нет связи и интернета, поэтому получать и передавать информацию сложно. С этим, возможно, связана отрывочность сообщений о гибели Стремоусова. Осмотрев место аварии и части автомобиля, военкоры не увидели признаков подрыва или нападения. «На военных дорогах бывают и ДТП, бывает и подбитая техника, – заявили они. – Это не теракт, а просто трагическая случайность».
Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.
Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.
По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.
«Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.
Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.
Американский генерал оценил военные потери России и Украины
Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
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Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.
Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.
Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.
Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
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Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.
«Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.
То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.
«Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».
«ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.
«Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.
«Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.
«Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.
В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
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В Госдуме отреагировали на проект Украины о «независимости Татарстана»
Депутаты Госдумы возмутились из-за проекта Рады о «независимости Татарстана»
Депутаты Госдумы Айрат Фаррахов и Олег Морозов назвали откровенной провокацией и демонстрацией комплекса неполноценности зарегистрированный в Раде проект постановления о признании «независимости Татарстана».
Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной раде Украины, пока просмотреть его нельзя.
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале назвал откровенной провокацией инициативу украинских властей. Он считает намерение признать Радой независимость Татарстана от России попыткой отвлечь внимание от решения проблем своих граждан.
«Я татарский сын великого русского народа и воевать против матери не буду никогда!» – ответил украинским парламентариям депутат строчкой из стихотворения Героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля.
Согласен с коллегой и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.
Он назвал проект о признании независимости Татарстана демонстрацией комплекса неполноценности. И предположил, что у украинских властей – болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса. Морозов подчеркнул, что Татарстан без советчиков из распадающейся страны определяет себя как неотъемлемую часть России, которая олицетворяет пример межконфессионального и межнационального согласия в отличие от того, что собой представляет Украина, передает РИА «Новости».
Ранее украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.
Минобороны показало штурм Павловки морпехами ТОФ
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Боевую работу подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южно-Донецком направлении сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.
В ролике запечатлен бой возле одного из домов в Павловке, военные обстреляли противника внутри помещения. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.
Также на видео зафиксирована перестрелка из полуразрушенного здания. Один из российских военных осуществил запуск двух снарядов из гранатомета по противнику. В конце записи показаны кадры работы артиллерии и танков.
В ролике один из военных сообщил, что матросы-гвардейцы дерутся достойно и мужественно, также хорошо проявили себя добровольцы мобилизационного резерва.
«Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населенного пункта Павловка», – указали в министерстве.
До этого приморский губернатор Олег Кожемяко опубликовал ролики, в которых приморские морпехи опровергли сообщения о якобы тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку.
Рогов назвал приоритетное для ВСУ направление
Рогов предположил, что Запорожское направление станет приоритетом ВСУ
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Украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины перебрасывают силы на Запорожское направление, они перенаправят туда войска, освободившиеся на Херсонском направлении, сказал Рогов в беседе с ТАСС.
По его словам, целью ВСУ является захват ЗАЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе.
Ранее Рогов сообщал, что в контролируемый Киевом город Запорожье прибыли подготовленные Британией 300 бойцов ВСУ, их планируется использовать для захвата атомной станции.
Всего около 7 тысяч бойцов ВСУ, прошедших курс обучения на западных полигонах, были брошены в последнее время на запорожское направление. Кроме того, за последнее время подразделения ВСУ, которые обстреливают ЗАЭС, получили около 500 снарядов для американских гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для РСЗО HIMARS.
«Они очень точные, эти снаряды, поэтому у нас сейчас будет там «веселье», – сказал Рогов, добавив, что «единственный способ обезопасить ЗАЭС – это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции».
В среду было объявлено об отводе ВС России из Херсона, с правого берега Днепра на левый.
В то же время, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ВС России полностью освободили населенный пункт Павловка.
В Бельгии призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины
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Европе необходимо пересмотреть политику в отношении России и Украины, считает бельгийский сенатор Ален Детекс.
В интервью французскому изданию Causeur он рассказал, что в интересах Европы и европейцев отказаться от жесткой линии президента Украины Владимира Зеленского и договориться с Россией о разделе Украины.
Также он указал, что необходимо снять антироссийские санкции, поскольку это путь к спасению, передают «Известия».
«На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом», – считает сенатор.
Также он выразил мнение, что президента Украины можно рассматривать лишь в качестве американской марионетки, которая втягивает Европу в войну.
Кроме того, политик подверг критике свою коллегу Элизабет Борн, которая заявила о желании Франции сделать цену конфликта неподъемной для России.
В начале октября экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, и назвала события на Украине глубоким поворотным моментом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что всё больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто всё это устроил и почему: «Всё больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации.
Так, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине. Германия помогала Киеву ровно настолько, чтобы не вредить своим интересам, и даже вызвала обвинения в том, что ее действия напоминают «медленный спорткар».
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Подполье Николаева назвало адреса спрятавшихся сотрудников СБУ
Подполье в Николаеве выяснило адреса, где СБУ прячется от российских ударов
Пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.
Один из активистов пророссийского подполья записал видео, где впервые обозначил свою личность и назвал себя исполнителем ряда известных в Николаеве и на Украине акций против украинского нацизма и в поддержку России.
По его словам, испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет, но подпольщики собрали информацию об адресах, где они укрываются, передает РИА «Новости».
«На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится «наружка» – бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается. Корабелов, 2А – там находится гараж. Не сильно секретное здание, но если туда попадет ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей», – перечислил пророссийский активист.
Кроме того, по словам активиста, подпольщики выяснили место, где записывает видео для своих соцсетей глава обладминистрации Виталий Ким.
«Мне шепнули, что он снимает свои видосы в Центре занятости на улице Никольской, 68 со стороны Шнеерсона. А возле ЖК «Адмирал» паркует свой транспорт», – добавил подпольщик.
В то же время активист признался, что имеет непосредственное отношение к нашумевшему в Николаеве поджогу автомобиля главы николаевской парторганизации «Национальный корпус» Дениса Янтаря, которое произошло в июле 2020 года. Сам Янтарь получил известность после спора с Владимиром Зеленским в октябре 2019 года, когда тот, оправдываясь за договоренности о разведении войск в Донбассе, сказал «я же не лох какой-то».
Кроме того, подпольщик заявил, что в июле 2015 года повесил флаг Новороссии на телевышке, о чем писали украинские СМИ, а в июле 2021 года разместил на одном из городских путепроводов плакат «Да, мы один народ» после того, как президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев».
«Мое имя – Саботаж», – представился подпольщик.
Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.
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Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотники Gray Eagle
Wall Street Journal сообщила об отказе Пентагона передать Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle
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Хотя Киев при поддержке ряда американских конгрессменов запросил у США MQ-1C Gray Eagle, Пентагон отказался передавать эти беспилотники Украине, сообщили чиновники в США.
Запрос отвергли, поскольку военное ведомство США решило, что передача MQ-1C Gray Eagle грозит «эскалацией конфликта». Разработчик Gray Eagle компания General Atomics подтвердила, что ей сообщили о решении Пентагона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Как заявили источники WSJ, американские военные полагают, что передача MQ-1C Gray Eagle могла «стать для Москвы сигналом, что США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России». Кроме того, в США опасаются, что Россия смогла бы «украсть технологии», применяемые в этой модели БПЛА. В частности, речь идет о камерах, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что Украина не получала от США «карт-бланш». По его словам, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».
В Ирландии с привлечением спецназа поймали украинца с арбалетом
Donegallive: В Ирландии с привлечением спецназа поймали в отеле украинца с арбалетом
Беженец с Украины предстал перед судом в Ирландии после инцидента в отеле, в ходе которого его задержал спецназ, сообщает местный портал Donegallive.
По информации издания, проживающий в Ирландии по правительственной программе размещения беженцев 65-летний Александр Погожий был арестован в городе Глентис на севере страны во время «крупной операции полицейского спецназа» из-за незаконного хранения арбалета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Donegallive.
Также Погожему предъявили обвинение в краже «синего велосипеда».
Отмечается, что на судебное заседание беженец пришел в шлепанцах и спортивном костюме с несколькими ранами на голове, залепленными пластырями. Ход судебного заседания переводился украинцу на русский язык.
Сторона обвинения не стала возражать против освобождения Погожего под залог в 1 тыс. евро, при этом рассмотрение дела в окружном суде было отложено до января 2023 года до получения указаний от генпрокурора страны.
Ранее ирландские власти не исключили, что прибывающим в Ирландию беженцам с Украины, вероятно, придется спать на улице.
Как при этом уточняется на сайте RTE, в Ирландии уже проживают 42 тыс. украинцев и 16 тыс. просителей убежища.
Байден перепутал Херсон и Эль-Фаллуджу
Байден не смог выговорить слово «апокалиптический» и перепутал Херсон и Эль-Фаллуджу
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Президент США Джо Байден, оценивая ситуацию на Украине, заявил о выходе российских войск из Эль-Фаллуджи, а также не смог выговорить слово «апокалиптический».
Байдена попросили прокомментировать возможность территориальных уступок со стороны Украины. Он ответил, что «ничего такого не держит в уме», вопрос должен решать сам Киев, США придерживаются принципа «ничего касательно Украины без Украины», передает ТАСС.
При этом он отметил важность того, выходят ли российские войска «из Эль-Фаллуджи». «Я имею в виду Херсон, город Херсон», – поправил себя Байден. Кроме того, он не смог выговорить слово «апокалиптический» (так его охарактеризовали в СМИ в связи с заявлениями о последствиях применения ядерного оружия): «Я нахожу это интересным, что Байден апока..., Байден экстремист. И оказывается, что вы все сейчас пишете об этом».
Эль-Фаллуджа – иракский город, ставший столицей вооруженного сопротивления американцам, где их войска несли существенные потери. В 2003–2004 годах он стал оплотом боевиков, развернувших партизанскую борьбу против иностранного военного присутствия.
Напомним, в среду министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего спецоперацией на Украине Сергея Суровикина принял решение об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.
Взрывы произошли в Никополе
В Никополе произошли взрывы, в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Украинская пресса сообщает о взрывах в Никополе Днепропетровской области Украины.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
В среду вечером сирена звучала в центральных областях Украины. СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.