Эксперты оценили оснащенность России средствами ИТ-безопасности для реализации импортозамещения

В России достаточно средств информационной безопасности для проведения и реализации импортозамещения, ситуация в этой области «в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий», заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Александр Шойтов.

В Центральном музее связи имени А. С. Попова Санкт-Петербурга прошел первый день Международного форума в области информационных и коммуникационных технологий «ИТ-Диалог», в ходе которого Шойтов отметил, что цифровизация продолжает оставаться приоритетным направлением развития государства, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С учетом текущей геополитической ситуации большой аспект государство делает на проблемы кибербезопасности и импортозамещения», – прокомментировал он.

Как подчеркнул замминистра, в частности выполнение этих задач уже отразилось в законе в рамках указов президента РФ «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Тему ипортозамещения продолжил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ Александр Хинштейн. Он сообщил о новых рисках для отрасли, связанных в том числе с кибератаками.

Так, по словам депутата, с начала года количество кибератак выросло на 80%. В связи с этим, по его мнению, необходимо решить два вопроса: соразмерность ответной реакции и усиление киберзащиты наравне с проверкой киберготовности.

Также Хинштейн напомнил об утечках персональных данных и поправках в законодательство, ужесточающих ответственность за них. «Вместе с Минцифры сегодня Государственная дума работает над поправками в законодательство, которые введут более серьезную ответственность за утечки персональных данных <...> Речь идет как об усилении существующей сегодня смехотворной административный ответственности, потому что максимальная санкция в пределах ста тысяч рублей вряд ли кого-то остановит, так и о введении иной возможной уголовной ответственности, введении оборотных штрафов и так далее», – подчеркнул председатель профильного комитета Госдумы.

В ходе дискуссии директор центра противодействия кибератакам SolarJSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков затронул еще один аспект информационной безопасности – фейки и, в частности, фейковые новости про якобы успешные кибератаки. Спикер призвал собравшихся аккуратно относиться к потребляемой информации, уточнив, что в 80% случаев информационные вбросы не имеют отношения к реальности. «Относитесь к информации очень аккуратно. Мы недавно читали статистику по фейкам. Информационных вбросов, которые отношения к реальности не имеют – более 80%. Цель дестабилизации же в том числе для того, чтобы представить неуспешную атаку успешной. Взять старые данные, которые были в утечках 2011-2012 года, сваять «бумажную куклу», выложить ее в интернет и сказать: «Ой, смотрите, а мы взломали ключевую компанию России, ключевую государственную информационную систему и так далее». И это влияние в первую очередь на население, это удар по репутации компании», – предупредил Дрюков.

Еще одной темой дискуссии на форуме стал вопрос подготовки кадров. Говоря о квалификации выпускников вузов, Хинштейн подчеркнул, что «единственной объективной оценкой эффективности вуза является оценка, которую дает работодатель». Также депутат выразил одобрение деятельности Минцифры по подготовке специалистов и повышению цифровой грамотности населения. «Я двумя руками поддерживаю усилие государства на подготовку специалистов в сфере ИТ и на увеличение контрольных цифр приема в вуз. Я двумя руками за те шаги, которые министерство предприняло, и они правда беспрецедентны по масштабу, с точки зрения подготовки школьников, курсов робототехники, которые появились сейчас впервые. Я рассчитываю, что их количество и масштаб будет возрастать», – выступил депутат.