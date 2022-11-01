|
|
Песков рассказал о планах Путина на День народного единства
Песков заявил, что в День народного единства Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и проведет ряд тематических мероприятий и деловых встреч, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в первой половине дня 4 ноября Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, который открылся после реставрации. «Будет еще ряд пунктов в его программе, которые, скажем так, будут в русле Дня народного единства», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.
Во вторую половину дня, по словам Пескова, Путин проведет рабочие встречи и совещания.
Напомним, ранее на Красной площади убрали памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, который отправили на реставрацию. Ей занималось Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»). На сегодня реставрация памятника закончена.
Памятник был установлен 200 лет назад в Москве в честь победы русских ополченцев над интервентами в 1612 году. Его создавали на народные пожертвования. Работа над ним велась даже во время Отечественной войны 1812 года.
Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
|
|
Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.
Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Глава ЕЦБ рассказала об уникальном качестве Путина
Глава Европейского центрального банка Лагард назвала Путина очень информированным человеком, который все знает
Президент России Владимир Путин знает все, ему не нужны бумажки с текстом, у него уникальная память, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Лагард в интервью Irish Times поделилась личными впечатлениями о президенте России Владимире Путине, она рассказала о встрече с ним, которая состоялась в прошлые годы.
По ее словам, Путин впечатляет тем, что все знает, ему не нужны бумажки с текстами, не нужно, чтобы его кто-то готовил, он очень информированный человек. Лагард считает, что такая память у Путина, скорее всего, из-за опыта службы в КГБ, передает «Царьград».
Лагард при этом уточнила, что Владимир Путин «очень сильно изменился», и она не одобряет той ситуации, которая происходит, и не поддерживает Россию в действиях на Украине.
Ранее политолог Алена Август объяснила высокий уровень доверия общества Путину.
Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху
|
|
Президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем.
«Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем всех наших стран. Когда я говорю «всех наших стран», имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории», – приводит его слова ТАСС.
Он рассказал, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжалась более двух часов, в результате чего было согласовано совместное заявление.
«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», – рассказал Путин.
Он добавил, что «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто».
Также он подчеркнул, что Москва остается в контакте со сторонами, чтобы продолжать диалог и поставить точку в конфликте в регионе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке»
Путин указал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке», а не выйти из нее
Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней, заявил глава российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках сделки не будет, а ООН – провести работу с Киевом. Как подчеркнул глава российского государства, беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно. Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота.
Кроме того, как отметил президент, Москва поддержала сделку, желая помочь беднейшим странам. Однако 35% зерна попадает в страны ЕС, только от 3% до 5% шло в пользу нуждающихся, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина напала на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. Россия приостановила участие в «зерновой сделке». Как указывал Путин, главными бенефициарами сделки стали не нуждающиеся страны, а государства Запада.
Путин подтвердил завершение частичной мобилизации
Путин сообщил о завершении частичной мобилизации в России и назвал число проходящих подготовку мобилизованных
|
|
Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях, сообщил президент страны Владимир Путин.
По словам Путина, мобилизация «завершена, точка поставлена». Сейчас 41 тыс. мобилизованных находится в «боевых порядках», из оставшихся 259 тыс. часть «находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах». «То есть 260 тыс. человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена», – сказал Путин.
Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации. Он рассказал, что сперва Минобороны рассматривало «меньшую цифру» по числу мобилизованных, но в результате решило, что требуется «мобилизация 300 тысяч», передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.
Напомним, российское военное ведомство объявило в понедельник, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом граждан из запаса, завершены.
Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы
|
|
Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было подписано по итогам трехсторонней встречи в Сочи.
В документе говорится, что стороны, «отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе», приводится текст заявления на сайте Кремля.
«Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года», – говорится в публикации.
Также стороны «подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», отмечается в заявлении.
Лидеры стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.
«Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран», – указывается в заявлении.
Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Ранее Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем.
Путин подчеркнул отсутствие у Киева желания вести переговоры
Путин указал на невозможность обсуждать договоренности с Украиной из-за отсутствия у Киева желания вести переговоры
|
|
Сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин напомнил, что договоренности, к которым стороны пришли в Стамбуле, Украина «выбросила в корзину». Сейчас Киев «сам себе запретил» вести переговоры с Москвой. Путин заявил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия». «Наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», – приводит его слова РИА «Новости».
Президент России также отметил, что не всегда целесообразно озвучивать свою переговорную позицию заранее. Необходимо, чтобы сами переговоры состоялись. Как заявил Путин, иногда «выкладывать на стол» предложения «нужно в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют «запросными», и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны».
Путин также подтвердил, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева. «Но это не все, что мы могли бы сделать», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.
Песков назвал чушью заявления Украины о «двойниках Путина»
Песков: Предположения главы разведки Украины о «двойниках Путина» являются чушью
Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России якобы использует двойников, являются чушью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» – передает слова Пескова ТАСС.
Буданов заявил о «двойниках Путина» в интервью Daily Mail, позже эти слова и само интервью были опубликованы в официальном телеграм-канале ГУР.
Ранее Песков заявлял, что Путин знает про теорию о своих «двойниках» и смеется над этим.
В Кремле рассказали о готовности Путина к переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину Песков заявил, что готовность к диалогу – это не слабость, в сильная позиция, передает РИА «Новости».
«Президент постоянно говорит, что он открыт к переговорному процессу, то есть всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров. И Путин к этому открыт, он сегодня это еще раз подтвердил, и подтвердил настолько фактурно, это очень важно. Готовы ли - не готовы ли, но на Западе должны это знать, должны это слышать», – сказал Песков.
Песков добавил, что Запад видит ситуацию де-факто, а она никак не говорит и не может говорить о слабости России, так как «протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек».
Кроме того, Песков заявил, что решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом.
«Очевидно, что решающий голос – за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально», – сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что платформой для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
Путин отказался «выпячивать» разногласия Армении и Азербайджана на переговорах
Путин отказался «выпячивать» вопросы, которые Армения и Азербайджан не смогли согласовать в Сочи
Президент России Владимир Путин заявил, что не следует «выпячивать» чувствительные вопросы, которые Армении и Азербайджану не удалось согласовать на трехсторонней встрече в Сочи.
Президент заявил, что для нагорно-карабахского урегулирования Россия готова предоставить Армении и Азербайджану карты «еще генерального штаба советской армии». «Это самые точные карты, как мы понимаем», – сказал он. По словам Путина, демаркация границы является важнейшим вопросом. Он сообщил, что есть некоторые предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, передает РИА «Новости».
«Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами», – сказал президент.
Напомним, на трехсторонней встрече в Сочи был согласован текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле
Президент Путин принес соболезнования главе Южной Кореи из-за давки в Сеуле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Елю в связи с трагедией в Сеуле, в результате которой погибли 153 человека.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, в давке в Сеуле погибли 153 человека, в том числе 22 иностранца, среди них четыре гражданина России.
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах
Российский лидер Владимир Путин поприветствовал Луиса Инасиу Лулу да Силву на посту президента Бразилии
Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер указал, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет кандидата, и выразил надежду на совместные усилия по обеспечению дальнейшего развития конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
Кроме того, Путин пожелал Лулу да Силве «успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия».
Ранее Лулу да Силву поздравили президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару.
Путин указал на отсутствие проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие – это предмет компромиссов с обеих сторон, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин сказал, что сейчас преждевременно говорить об основных составляющих мирного договора. «Это предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин сообщил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе прописано в совместном заявлении от ноября 2020 года. «Здесь добавить нечего», – сказал он.
Он заверил, что контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены. При этом Путин указал, что страны Европы пытаются исключить Москву из различных форматов, в том числе касающихся ситуации в Нагорном Карабахе. «Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно», – сказал он.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что работа по карабахскому урегулированию при посредничестве России будет продолжаться.
Напомним, обнародован текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Заявление согласовали на трехсторонней встрече в Сочи.
Пашинян: Важен вывод войск Азербайджана из зоны ответственности миротворцев в Карабахе
Глава Армении счел важным вывод военных Азербайджана из зоны ответственности российских миротворцев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
По его словам, вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в той местности. Пашинян выразил надежду, что по итогам встречи ситуация изменится, передает РИА «Новости».
В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Путин выразил надежду на продвижение в решении карабахского урегулирования.
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным
Глава Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи для участия в трехсторонних переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным.
С Пашиняном в Сочи прибыли вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза республики Армен Григорян, передает ТАСС.
В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.