Песков рассказал о планах Путина на День народного единства

Песков заявил, что в День народного единства Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и проведет ряд тематических мероприятий и деловых встреч, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в первой половине дня 4 ноября Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, который открылся после реставрации. «Будет еще ряд пунктов в его программе, которые, скажем так, будут в русле Дня народного единства», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Во вторую половину дня, по словам Пескова, Путин проведет рабочие встречи и совещания.

Напомним, ранее на Красной площади убрали памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, который отправили на реставрацию. Ей занималось Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»). На сегодня реставрация памятника закончена.

Памятник был установлен 200 лет назад в Москве в честь победы русских ополченцев над интервентами в 1612 году. Его создавали на народные пожертвования. Работа над ним велась даже во время Отечественной войны 1812 года.