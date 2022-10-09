Германия намерена поставить Украине зимнее снаряжение на 11 млн евро

Spiegel: Правительство ФРГ планирует как можно скорее предоставить Киеву снаряжение для зимы на 11 млн евро

Правительство Германии сформировало новый пакет помощи Украине в размере 11 млн евро, который будет включать поставки курток, палаток и другого снаряжения для украинских военных, рассчитанный на холодные месяцы, сообщил немецкий Spiegel.

По данным издания, правительство Германии сформировало еще один пакет помощи для Украины, передает РИА «Новости».

Spiegel пишет, что после соответствующей просьбы украинского руководства Берлин хочет как можно быстрее поставить снаряжение для приближающейся зимы на общую сумму 11 млн евро. Отмечается, что в пакет поддержки входят 100 тыс. комплектов термобелья и другой зимней одежды, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные комплекты.

Ранее в НАТО заявили, что по запросу Киева планируется доставить зимнее снаряжение для вооруженных сил Украины, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса.