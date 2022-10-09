При взрыве в ереванском хостеле два человека получили ожоги

Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ.
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Генерал ФСБ предположил способ взрыва на Крымском мосту
Генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов: Грузовик на Крымском мосту подорвали с помощью радиоканала
8 октября 2022, 13:18
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Антон Никитин
Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
Михайлов в комментарии РИА «Новости» предположил, что подрыв был совершен не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность. Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала, сказал он.
В этом будут разбираться российские правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил, добавил эксперт.
Он отметил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
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Взорвавшийся грузовик на Крымском мосту принадлежал жителю Кубани
В Следственном комитете назвали владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
8 октября 2022, 14:18
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Кристина Цыцура
Житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК России.
«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту. Личность погибших сейчас устанавливается.
Командующим группировкой в зоне СВО назначен Сергей Суровикин
Шойгу назначил командующим группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина
8 октября 2022, 15:22
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Вера Басилая
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, передает РИА «Новости».
Сергей Суровикин командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации на Украине. Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.
Кроме того, он был назначен главкомом ВКС России в ноябре 2017 года. До этого, с октября 2013 года, командовал войсками Восточного военного округа (ВВО).
Генерал армии. 8 декабря ему присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы.
В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:59
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Вера Басилая
Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
Остановка движения поездов в Германии вызвана диверсией
В компании Deutsche Bahn заявили, что сбой в движении поездов в Германии был вызван диверсией
8 октября 2022, 14:58
Текст: Вера Басилая
Остановка движения поездов на севере Германии в субботу утром была вызвана диверсией на кабелях, сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn.
По словам представителя Deutsche Bahn, остановить движение поездов на севере Германии пришлось из-за диверсии на кабелях. Простой был почти три часа, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что органы безопасности уже ведут расследование происшествия.
Ранее компания Deutsche Bahn сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере Германии, сбой коснулся маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, были отменены поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.
Глава МИД Эстонии Рейнсалу поздравил Киев после взрыва на Крымском мосту
8 октября 2022, 12:34
Фото: Алена Попова/ТАСС
Текст: Антон Никитин
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал атаку на Крымский мост и поздравил украинские спецслужбы, которые, по его мнению, стоят за этим.
Рейнсалу заявил в комментарии изданию Delfi (заблокировано в РФ по требованию Роскомнадзора), что Эстония, «безусловно, приветствует это», имея ввиду взрыв на Крымском мосту.
По его словам, мост имеет символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть России и Крымский полуостров, что было особенно важно для сохранения логистической связи. Мост для российских властей был особенно важен как подтверждение, что «Крым навсегда останется с Россией», подчеркнул он.
Происшествие на Крымском мосту обрадовало не только эстонского политика. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, опубликовал видео пожара на мосту с фотографией Мэрилин Монро, пожелав Украине «доброго утра». А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
В ответ в России призвали к созданию сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на взрыв на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Рогов призвал создать коридор Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск
8 октября 2022, 12:03
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Текст: Антон Никитин
Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов назвал происшествие на Крымском мосту «терактом» и выступил за создание сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Теперь, с разрушением Крымского моста «мы обязаны пробить полноценный сухопутный коридор Москва – Симферополь по одноименной трассе и железной дороге, идущей через Харьков, Днепропетровск и мое родное Запорожье», написал Рогов в Telegram.
По его словам, террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено. Рогов пояснил, что УГИЛ расшифровывается как «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».
Так Рогов отреагировал на публикацию секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, опубликовавшего видео горящего Крымского моста, сопроводив его фотографией поющей «С днем рождения, мистер президент» Мэрилин Монро. «С добрым утром, Украина!» – написал он.
Данилов – не единственный политик на Украине, которого обрадовало ЧП на Крымском мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на ЧП, произошедшее на Крымском мосту в субботу, является свидетельством террористической сущности киевского режима.
СК РФ: При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
8 октября 2022, 14:02
Текст: Антон Никитин
По предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту, из воды подняты тела мужчины и женщины, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Личности погибших устанавливаются.
В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, говорится в сообщении СК РФ.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту
В Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту планируется обеспечить к 20.00.
8 октября 2022, 14:43
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск, передает ТАСС.
Кроме того, оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд сервис Экспресс» – сообщил, что два поезда (№ 8 Севастополь – Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва) отправятся в субботу вовремя.
Ранее сообщалось, что к обследованию и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Крымского моста привлечены все силы.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
Польские депутаты обрадовались взрыву на Крымском мосту
Депутат сейма Польши Бедронь назвал ЧП на Крымском мосту «бальзамом на сердце»
8 октября 2022, 13:09
Фото: Стрингер/ТАСС
Текст: Кристина Цыцура
Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав его «бальзамом на сердце».
«Бальзам на наши сердца», – передает РИА «Новости» слова депутата, которые он произнес в эфире радиостанции Zet.
Позже депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что взрыв на мосту «имеет символическое значение, но также и практическое». Она добавила, что мост имеет военное значение и служит для переброски оружия.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал атаку на Крымский мост, заявив, что за этим могут стоять украинские спецслужбы.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП на Крымском мосту «началом».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста
Глава Крыма Аксенов заявил об открытии движения для автомобилей по неповрежденной части моста
8 октября 2022, 16:15
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. «Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – приводит РИА «Новости» слова главы Крыма.
Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
В Крым налажен транспортный коридор через новые регионы России
Советник главы Крыма Крючков: Налажен сухопутный коридор через новые регионы
8 октября 2022, 13:36
Фото: Zuma\TASS
Текст: Антон Никитин
Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков также сообщил в своем Telegram-канале, что Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, стратегические нефтехранилища заполнены. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы, отметил он.
Советник главы Крыма указал на распространение украинских фейков о ЧП на Крымском мосту и призвал доверять только официальной информации.
Напомним, керченская паромная переправа возобновляет работу в субботу. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирское морское сообщение из Крыма запустят в субботу, а до конца дня может быть запущена автомобильная переправа.
Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
9 октября 2022, 09:15
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Текст: Дмитрий Зубарев
Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, заявили китайские эксперты в государственной газете Global Times.
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на «Северных потоках» – это действия, «окрашенные терроризмом», которые являются признаком того, что «соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта», передает РИА «Новости».
По его словам, в к перспективе конфликт обострится, а враждебность между Россией и Украиной достигнет предела. По словам Цуй Хэна, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь остальной мир также столкнется с растущими рисками безопасности.
Global Times, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет «довольно ограниченным», так как обеспечение и транспортировка сил для армии России осуществляется не с полуострова.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции.
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РБК: Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика использовали вслепую
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет
8 октября 2022, 21:52
Текст: Вера Басилая
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте, сообщает РБК.
По словам собеседника в силовых структурах, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, передает РБК.
Ранее в СК сообщили, что житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия.
МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
9 октября 2022, 06:56
Фото: Aaron Guerisky/U.S. Department of Defense/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.