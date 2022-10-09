При взрыве в ереванском хостеле два человека получили ожоги

Два человека доставлены в ожоговый центр после взрыва в хостеле в Ереване, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В МЧС рассказали, что взрыв произошел в ереванском хостеле по адресу Багратуняц 2/8. В ожоговый центр доставили двоих пострадавших, передает РИА «Новости».

Ранее в МЧС Армении рассказали, что в воскресенье, в 8.15 мск, поступило сообщение о взрыве на проспекте Багратуняц в Ереване.