Лавров сказал, кому выгоден подрыв «Северных потоков»

Глава МИД Лавров назвал подрыв «Северных потоков» беспрецедентным

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» выгоден Соединенным Штатам и поставщикам дорогого заокеанского сжиженного природного газа, заинтересованным в вытеснении конкурентов с европейского газового рынка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что ситуация с подрывом «Северных потоков» носит беспрецедентный характер. В результате инцидента пострадала критическая инфраструктура, нанесен серьезный ущерб интересам России и энергобезопасности Европы, констатировал глава МИД РФ.

Сейчас важно провести объективное, всестороннее разбирательство с участием нашей страны и установить истинные причины произошедшего, отметил Лавров.

По его словам, Россия и Германия являются главными пострадавшими, и это очевидно. Случившееся стало огромной проблемой для Газпрома, ведь обе нитки «Северного потока – 2» были заполнены газом и были готовы к прокачке, сказал глава МИД России.

Такое развитие событий, продолжил Лавров, выгодно, в первую очередь, США и их поставщикам дорогого заокеанского СПГ, заинтересованным в силовом вытеснении конкурентов с европейского газового рынка.

«Сошлюсь на президента Владимира Путина, который в выступлении 30 сентября этого года заявил о виновниках диверсии, по сути, прямо указывая на американцев: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», – сказал Лавров.

Он также назвал показательным отказ Швеции и Дании допустить российскую сторону и компанию-оператора газопроводов к расследованию диверсии, тогда как в ответ на выраженную американцами готовность «подключиться к процессу» возражений не последовало.

Напомним, по данным Reuters, самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon оказался рядом с местом диверсии на газопроводе «Северный поток – 2» через несколько часов после взрыва.