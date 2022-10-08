Глава Архангельской области встретился с мобилизованными резервистами в Печенге

Глава Архангельской области Цыбульский провел встречу с мобилизованными резервистами в Печенге

Губернатор Архангельской области встретился с мобилизованными резервистами и передал им спальные мешки, термоковрики, обувь и предметы одежды, которые могут пригодиться во время несения службы.

Глава региона прибыл с проверкой на одну из баз флота в Мурманской области. В Печенге, в бригадах армейского корпуса Северного флота, сегодня проходят подготовку резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-служба главы.

Цыбульский побывал на полигоне, где проходят занятия. Обучение проходит с использованием новейшего оружия.

По словам командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, военнослужащие Архангельского батальона показывают в ходе специальной военной операции пример настоящего мужества.

«Я открыто и уверенно могу сказать, что Архангельский батальон в составе 200-й мотострелковой бригады Северного флота успешно выполняет стоящие перед ним боевые задачи. Ребята не сдали ни одной боевой позиции», – заявил он.

Отмечается, что курс подготовки бойцов – ускоренный. Сначала идет одиночная подготовка, а за ней – боевое слаживание отделений.

Губернатор привез военнослужащим из Архангельской области первые комплекты поддержки: спальные мешки, теплоизоляционные коврики, сменная обувь (сапоги с утеплением для осенней погоды), термоперчатки и по несколько пар носков.

«На прошлой неделе я был на базах военной подготовки в Ленинградской области, там тоже проходят подготовку наши мобилизованные ребята. Вижу, что и здесь, и там всем необходимым вы обеспечены. Но то, что мы сегодня привезли, лишним точно не будет, знаю по своему опыту службы», – заявил губернатор.

Также Цыбульский заявил, что приехал с задачей собрать у солдат данные о родных, с которыми он и его команда смогут держать постоянную связь. Для этого создан специальный телефон, по которому можно звонить в любое время и сообщить о любой проблеме.