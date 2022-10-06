VK в два раза увеличила число принятых IТ-специалистов в сентябре

Компания VK в сентябре увеличила число принятых IТ-специалистов в два раза по сравнению с прошлым годом

В сентябре текущего года к VK присоединилось более 400 сотрудников – это в два раза больше, чем в сентябре 2021 года, сообщили в компании.

VK увеличила число принятых IТ-специалистов в сентябре 2022 года в два раза в сравнении с сентябрем 2021 год, компания наняла более 400 сотрудников. Как отметили в компании, наибольшим спросом пользуются специальности разработчиков, особенно мобильных приложений, инженеров по тестированию, продакт-менеджеров и продуктовых аналитиков, что составляет 70% от общего числа нанятых специалистов, отметили в компании, передает ТАСС.

Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут.

Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

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