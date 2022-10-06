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Новак: Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия ответит на введение потолка цен на нефть
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Россия выработает действия по ситуации с введением Евросоюзом потолка цен на нефть после того, как увидит официальный документ, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, бумагу необходимо юридически оценить, прежде чем начать вырабатывать конкретные действия, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
Новые санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро.
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ЕС утвердил введение потолка цен на российскую нефть
ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России
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Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть, сообщили в Еврокомиссии.
В заявление указывается, что ЕС принял новый пакет санкций против России из-за «незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины», передает РИА «Новости».
Новый пакет санкций ЕС включает экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности.
Новые ограничения предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро. Включает готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудования, пластмассы, транспортные средства.
Также вводится запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторые электронные компоненты, технические издания, используемые в авиационной отрасли.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что в очередной пакет санкций включено введение потолка цен на российскую нефть, а также внесены десятки россиян. Кроме того, новые санкции ЕС предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
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Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+
Цены на нефть растут почти на 2% на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду вечером растут почти на 2% на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 19.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% – до 93,55 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,68% – до 87,97 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду приняла решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Сразу после публикации новостей цены на нефть были нестабильны – сначала они ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению. Теперь же цены растут, реагируя на скорое сокращение предложения.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Новак предупредил о снижении добычи нефти в России из-за введения потолка цен
Вице-премьер РФ Новак заявил, что из-за возможного введения потолка цен может произойти снижение добычи нефти в России
Введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России, Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть, это очень вредит энергетическому рынку, заявил Новак, передает ТАСС.
«Это ведет только к дефициту, росту цен, за это заплатят потребители, если захотят ввести такой механизм», – добавил он.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – заключил вице-премьер.
Напомним, в среду российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+.
Ранее Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
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Эксперт: Решение стран ОПЕК+ можно назвать личной пощечиной Байдену
Эксперт Белогорьев назвал решение ОПЕК+ выгодным для России и невыгодным для США
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«Страны-экспортеры обеспокоены попытками внедрения «потолка цен» и формированием картельного сговора потребителей нефти. Поэтому они дали демонстративный ответ. Это попытка показать, за кем сила на нефтяном рынке», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Белогорьев. Так он прокомментировал действия картеля ОПЕК+, который, вопреки призывам США, решил сократить добычу нефти.
«Решение имеет, конечно, политическую подоплеку. Его можно назвать пощечиной Вашингтону и даже личной пощечиной президенту Джо Байдену. Летом он специально летал в Саудовскую Аравию, чтобы, как было заявлено, договориться, наоборот, об увеличении добычи. Сокращение добычи, которое приведет к росту цен, в преддверии выборов в Конгресс – крайне неприятная новость для Байдена. Мировые цены на нефть сильно влияют на розничное ценообразование в Америке, а значит дороговизна бензина может негативно отразиться на результатах демократов, однопартийцев Байдена, на выборах», – считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Кроме политической, у решения ОПЕК+ есть и сугубо экономическая подоплека, предполагает эксперт. «На фоне различных событий как в экономике, так и в геополитике в последние недели мы наблюдаем «проседание» цены за баррель ниже 90 долларов. Для стран ОПЕК+ это своего рода «красная линия», так как они хотят удержаться в коридоре 90-180 долларов. Принятое в Вене решение о сильном сокращении добычи может изменить и будущий баланс в пользу стран-экспортеров нефти в 2023 году», – пояснил Белогорьев.
В действительности сокращение добычи нефти может быть меньше, чем заявленное – в два млн баррелей, уточняет эксперт, поскольку многие страны ОПЕК+ и до того добывали меньше разрешенного прежними соглашениями картеля. «Фактически сокращение добычи, скорее всего, составит около 800 тысяч баррелей в сутки, треть из которого придется на Россию. При этом фактическое снижение примерно в 300 тыс баррелей для нашей страны просто зафиксирует реальное положение дел, связанное с сокращением спроса на нефть. В России в сентябре добывалось 10,8 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс меньше разрешенного. Сокращение в 300 тыс баррелей укладывается в ожидания – именно такое снижение ожидается из-за введения странами Запада с 5 декабря эмбарго на российскую нефть. То есть к искусственному сокращению добычи нашей стране прибегать теперь и не придется», – уверен Белогорьев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От России в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.
В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. ОПЕК плюс «встала на сторону России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сейчас «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Она ушла от прямого ответа на вопрос, остается ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с решением о снижении добычи нефти.
Президент Джо Байден уже распорядился провести в ноябре нефтяные интервенции из стратегических резервов. В заявлении советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза говорится, что американский лидер не только разочарован «близоруким» решением ОПЕК плюс, но готов помочь мировой экономике справиться с «сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину». В ноябре США поставят на рынок дополнительно 10 миллионов баррелей.
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В США испугались возможности резкого сокращения добычи нефти в России
Bloomberg: Москва может резко сократить добычу нефти в ответ на попытку Запада ввести потолок цен на российское топливо
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Если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на топливо из РФ, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, что может оказать немедленное давление на рынки, сообщает Bloomberg.
Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без ущерба своим нефтяным месторождениям, передает РИА «Новости».
«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», – сказал МакНелли.
«Даже половина от этого (сокращения добычи) может оказать немедленное давление на рынки», – добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.
Сокращение производства – не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».
Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
Во вторник Wall Street Journal сообщала, что ЕС, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Белый дом: ОПЕК+ заняла сторону России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о том, ОПЕК+ встала на сторону России в решении о добыче нефти
ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправляется в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида, заявила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС.
«И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», – считает Жан-Пьер. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Байден назвал «близоруким» решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Байден сообщил о новых интервенциях на рынке нефти в ответ на «близорукое» решение ОПЕК+
Президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов, сообщил Белый дом.
В заявлении от имени советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза говорится, что президент разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить производственные квоты, в то время как глобальная экономика пытается справиться с сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.
На встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.
Министерство энергетики США в ноябре по распоряжению Байдена высвободит еще 10 млн баррелей в дополнение ко 180 млн, распродажа которых была санкционирована в марте.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Боррель назвал условия для дипломатического решения ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил о готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, если «позволят обстоятельства».
«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Борреля.
Он добавил, что 17 октября появится возможность формально запустить тренировочную миссию для ВС Украины.
Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине переходит в опасную фазу из-за якобы растущей угрозы применения ядерного оружия на фоне «перехода в наступление украинских вооруженных формирований».
Новак: Запад запутался в санкциях против России
Вице-премьер Новак: Страны Запада запутались в антироссийских санкциях, это мешает запустить «Северный поток»
Западные страны запутались в собственных антироссийских санкциях, что привело к затруднением с возвратом турбин «Северного потока», заявил вице-премьер Александр Новак.
Запад запутался в санкционных ограничениях и юридических действиях и их последствиях, заявил Новак, передает ТАСС.
«Это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций», – добавил вице-премьер.
По его мнению, Западу следует разобраться и вернуться к «нормальной юридической правовой базе», что позволит работать коммерческому проекту.
Ранее Газпром заявлял, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва. Ремонт возможен лишь на заводе в Монреале. Канада при этом ввела санкции в отношении Газпрома.
Евросоюз 6 октября ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. В пакет были включены потолок цен на российскую нефть и торговые ограничительные меры на 7 млрд евро.
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ЕС утвердил запрет россиянам на владение криптокошельками
Европейский союз утвердил новые ограничения в отношении российских граждан, теперь россиянам запрещено владеть криптовалютными кошельками в ЕС.
«Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке», – цитирует документ ЕС РБК.
Сооснователь криптовалютной платформы Encry Foundation Роман Некрасов в беседе с Forbes пояснил, что запрет затронет те площадки, чьи штаб-квартиры зарегистрированы в ЕС. Это коснется в том числе LocalBitcoins, зарегистрированной в Финляндии, вероятнее всего, компания прекратит работать с россиянами, у которых нет вида на жительство или документа о постоянном месте жительства в европейской стране.
Отмечается, что после ухода Visa и Mastercard из России и отключения части банков от SWIFT покупка криптовалют стала одним из популярных способов вывода валюты за границу.
В марте объем торгов в паре рубль-USDT, согласно данным The Block, превышал 30 млн в долларовом эквиваленте, до этого он фиксировался в районе 5 млн и меньше.
Российские граждане активно использовали криптобиржу Binance и ее peer-to-peer сервис, позволяющий соединять между собой продавцов и покупателей цифровых активов напрямую.
Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
Новые санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро.
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США решили ослабить санкции против Венесуэлы ради добычи нефти
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Администрация президента США Джо Байдена готовится смягчить санкции против Венесуэлы, чтобы позволить энергетической компании Chevron Corp. возобновить добычу нефти. Это поможет создать рынки США и Европы для экспорта нефти из Венесуэлы, сообщают источники газеты Wall Street Journal.
По информации газеты Wall Street Journal, в обмен на значительное ослабление санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновит давно прерванные переговоры с оппозицией страны, чтобы обсудить условия, необходимые для проведения свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году.
Также отмечается, что США, правительство Венесуэлы и некоторые деятели венесуэльской оппозиции уже разработали соглашение, которое освободит сотни миллионов долларов венесуэльских государственных средств, замороженных в американских банках, для оплаты импорта продуктов питания, лекарств и оборудования для изношенной электросети страны и муниципальные системы водоснабжения.
Однако исполнительный вице-президент боливарианской республики Дельси Родригес обвинила США во вмешательстве в территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной, передает ТАСС.
Политик написала в своем Twitter (запрещен в России), что Венесуэла не приемлет вмешательство правительства США в территориальный спор вокруг Гайана-Эссекибо. Родригес заявила, что таким образом США стремятся укрепить свою энергетическую гегемонию и гегемонии своих транснациональных компаний. Она добавила, что неправомерное давление в нарушение международного права недопустимо.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арабский мир устоял и пошел против Вашингтона на фоне решения стран ОПЕК+ пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году.
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От России в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.
В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ «встала на сторону России».
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Глава Total раскритиковал идею ограничения цен на российскую нефть
Глава TotalEnergies Пуянне: Введение потолка цен на российскую нефть является плохой идеей
Введение потолка цен на российскую нефть является плохой идеей, заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в рамках форума Energy Intelligence в Лондоне.
Отвечая на вопрос о том, что глава французской энергетической компании TotalEnergies думает по поводу ввода потолка цен на российскую нефть, Пуянне сказал, что это плохая идея, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
При этом он выразил мнение, что рынок якобы «уже делает свою работу, и российская нефть уже доступна с большой скидкой».
Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
Во вторник Wall Street Journal сообщала, что ЕС, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Сенатор Пушков: Запад стремится ослабить позиции России в ООН под видом «реформирования» организации
Алексей Пушков рассказал, почему у Запада не получится лишить Россию права вето в СБ ООН
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Начинается постепенная подготовка к действиям, направленным на изменение статуса нашей страны в Совбезе ООН. Это проскальзывает на Западе в официальных заявлениях, закулисно обсуждается дипломатами. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее к подобной реформе призвала Джасинда Ардерн, глава правительства Новой Зеландии.
«Можно предположить, что через некоторое время под тем или иным предлогом замысел перейдет в практическую плоскость. Правда, через нынешний Устав ООН «провести» этот план крайне сложно. Генассамблея ООН может Устав изменить – двумя третями голосов. Но чтобы вынести поправки на голосование на Генассамблее, требуется согласие всех пяти членов Совета Безопасности ООН. Ясно, что ни Россия, ни Китай не дадут на это добро», – уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Мы знаем: когда западным странам что-то очень надо, они с легкостью отбрасывают международное право в сторону, как уже было в Афганистане, Ираке и Сирии. В таких случаях они действуют строго в соответствии с политической целесообразностью. В силу этого они могут воспользоваться какой-то ситуацией, найти предлог, чтобы «обойти» Совет Безопасности и напрямую вынести вопрос на Генассамблею», – предупреждает сенатор.
Это будет, естественно, нарушением всех международных норм, подчеркивает Пушков. «Но за счет закулисных игр лидеры Запада могут добиться такой процедуры, попытаться поставить нас перед фактом. И тогда самая большая сложность для них – набрать две трети голосов в Генассамблее. Дело в том, что за пределами западного мира антироссийская идеология сегодня не доминирует, а призывы к санкциям против нашей страны, как правило, не находят ответа. За пределами западного мира санкции мало кто поддерживает – ни Саудовская Аравия, ни Индия, ни Китай. Но Запад пытается всем их навязывать», – сказал сенатор.
Если Запад и предпримет такую попытку, то попытается это сделать, скорее всего, в канве обсуждения «общей реформы ООН», предполагает Пушков. «Оформлено все будет очень хитро – как результат реформы, например. Как известно, многие страны претендуют на членство в Совбезе. Этим-то государствам и будет предложен новый статус, а вместе с ним может быть предложено согласиться оформить все как общую реформу, лишив заодно Россию права вето. В итоге государства Азии, Африки и Латинской Америки получат доступ к Совбезу. И выглядеть это будет как некий прогресс. Но истинная цель Запада предельно ясна – сделать ООН подвластной структурой», – подчеркивает сенатор.
Не стоит думать, будто такая операция со стороны Запада невозможна, предупреждает Пушков. «Поэтому России надо активнее работать со странами незападного мира, объяснять, почему такое развитие событий в ООН им крайне невыгодно, поскольку превратит организацию в послушный инструмент политики Запада», – подытожил эксперт.
Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее призвала реформировать ООН. Как пишет «Лента.ру», Ардерн раскритиковала организацию за неспособность остановить конфликт на Украине. Политик также предложила реформировать Совет Безопасности организации и отменить право вето для постоянных членов Совбеза.
О том, что исключение России из Совета Безопасности ООН означало бы уничтожение Совбеза как структуры, ранее заявила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова. Это подорвет всю систему безопасности, которая вырабатывалась по итогам Второй мировой войны, подчеркнула она. «Остался с их точки зрения последний бастион – ООН. И одним своим существованием Совбез ООН вызывает дикую ненависть и ревность у тех, кто посчитал, что мир уже у них в кармане», – считает Захарова.
Предложения Украины исключить Россию из Совбеза ООН являются мало продуманными и завиральными, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН, – такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные», – сказал Вершинин в среду журналистам на пресс-конференции.
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Новые санкции ЕС не лишили Сербию нефти из России
Вице-премьер Сербии Михайлович заявила, что новый пакет санкций ЕС не лишит Белград нефти
Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что восьмой пакет санкций ЕС не лишит Белград поставок нефти из России даже после ограничения цен.
«Вице-премьер и министр энергетики заявила, что факт того, что с 1 ноября невозможно будет получить сырую российскую нефть, не повлияет на стабильность отечественного рынка и что НИС будет закупать нефть у других поставщиков на рынке, как это частично и происходило до сих пор», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По словам Михайлович, о решении запретить поставки сырой нефти из России страна знает уже несколько месяцев. Также она добавил, что НИС до сих пор не покупала только российскую нефть.
Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
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Энергетический кризис может помешать французским детям ходить в школу
Около 40 тыс. детей могут столкнуться с невозможностью добраться до школы из-за дефицита топлива на заправочных станциях на фоне забастовки сотрудников компании TotalEnergies, заявил вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин радиостанции France Info.
«Почти все школьные транспортные компании, к которым мы обращались, говорят, что их запасы топлива почти закончились. Если они не пополнят их за выходные, в понедельник начнутся трудности. Согласно нашим подсчетам, это коснется 40 тыс. детей», – передает РИА «Новости» слова политика.
Он обратился к правительству страны с просьбой взять ситуацию под контроль, отметив, что скидка 20 центов за литр топлива дестабилизировала рынок. Он заявил, что бельгийцы едут во Францию, чтобы заправить по полному баку бензина.
Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.
Ранее сообщалось, что во Франции жители стали чаще закупать дрова, спрос вырос на 50%, а доставка занимает от трех до шести месяцев.
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