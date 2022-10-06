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Москва раскритиковала позицию секретариата ООН по референдумам и Украине
Представитель МИД Захарова заявила, что Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине
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Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Генсек ООН Антониу Гутерреш 29 сентября заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так как они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России.
«Прежде всего, у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной «позиции», тем более по территориальным вопросам. Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
Она отметила, что в ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик «как будто попытался оправдаться».
«Однако, если разобраться, ничего нового и обнадеживающего мы не услышали. В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя», – отметила Захарова.
Дюжаррик сообщил, что свои заявления 29 сентября Гутерреш делал, основываясь на решениях Генеральной ассамблеи, добавила она. По ее словам, имеется в виду голосовавшаяся в марте 2014 года резолюция 68/262 и последующие антироссийские решения 11-й спецсессии ГА.
«Парадоксально, но, опираясь на неконсенсусные решения Генассамблеи, представители Секретариата забывают о единогласно принятых документах Совета Безопасности. Таким в свое время была резолюция СБ 2202, утвердившая Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», – заявила официальный представитель МИД России, отметив, что Киев «открыто попирал положения этого документа».
«В целом никаких «поворотов» в риторике представителей секретариата ООН нет. Единственное, на что они оказались способны, – чуть «подшлифовать» русофобские заявления самых оголтелых сторонников Киева», – добавила Захарова.
Ранее Захарова назвала аморальным требование Германии и Польши к России выплатить репарации Украине.
Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
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Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
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Киев ввел санкции против украинских звезд шоу-бизнеса и ТВ
СНБО Украины ввел санкции против Ани Лорак, регины Тодоренко и Анны Седоковой
Совет национальной безопасности Украины 30 сентября внес в санкционный список украинских музыкантов и деятелей шоу-бизнеса.
В санкционный список, одобренный СНБО, попали Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак, сообщает Страна.ua
Ранее сообщалось, что СНБО, в частности, ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаска и Михаила Фридмана, украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича. Сообщается, что в список попали лица, «идущие в пакете синхронизации с санкциями ЕС».
Новак: Россия готова поставлять газ по «Северному потоку – 2»
Вице-премьер России Новак заявил о готовности страны поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока – 2»
Россия готова быстро наладить поставку газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, которая состоялась в Вене.
«Да, конечно, возможна (поставка – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Новака.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Украинские военные пожаловались на приказы убивать мирных жителей и раненых
Украинские военные из 25-й бригады в видеообращении заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.
Военные рассказали, что их командиры приказывают добивать раненых и убивать мирных жителей при занятии населенных пунктов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что военнослужащие рассказали об этом только после того, как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в ВСУ есть практика расстреливать тех, кто отказывается идти в бой.
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Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована
Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России
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Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
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Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Опубликовано фото израильского паспорта Пугачевой
Опубликовано фото израильского паспорта певицы Аллы Пугачевой
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Фотография израильского паспорта певицы и народной артистки СССР Аллы Пугачевой появилась в Сети.
Документ опубликовала в открытом доступе украинская пресса. Отмечается, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля в мае этого года. Его действие – всего один год, что нормально для репатрианта, передает ФАН.
Уточняется, что израильские пограничники подтвердили подлинность документа Примадонны, который опубликовали СМИ, опубликовано в Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».
Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла.
До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.
Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске из-за невозможности удерживать позиции
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Подразделения ВС Украины отступают в городской черте Артемовска, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Пушилина, в самом Артемовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Он добавил, что взятие Артемовска создает очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населенных пунктов, передает ТАСС.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Названы условия отправки срочников на новые территории России
Военный эксперт Леонков: Отправка срочников на новые территории возможна лишь после завершения СВО
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Для размещения постоянных воинских частей на новых территориях и отправки туда срочников необходимо решить вопрос безопасности в этих регионах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления министра обороны об отсутствии планов отправлять срочников в зону СВО.
«Такое размещение – процесс небыстрый по ряду причин. Во-первых, это вопрос планирования. Сперва необходимо понять, какие конкретно гарнизоны там нужны», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Второе, пожалуй, самое важное – безопасность. Вошедшие в состав России территории пока еще являются зоной боевых действий. Поэтому сначала нам надо их полностью освободить, отодвинуть так называемую границу безопасности – и только потом заводить туда регулярные части и срочников», – продолжил собеседник.
«Третье – фактор, связанный с переводом ополченцев Луганской и Донецкой народных республик в состав Вооруженных сил России. Это сопряжено с огромным массивом нормативной работы. И одномоментно сделать ее невозможно, такая работа займет несколько месяцев», – перечислил Леонков.
Эксперт также допустил, что в некоторых прибрежных городах на новых территориях Россия могла бы разместить временные морские базы и перепрофилировать местные аэродромы. «И только после окончания спецоперации они смогут получить статус постоянных. Не ранее», – уточнил Леонков.
«Но отправлять сейчас срочников даже в более-менее спокойные районы нельзя. Там до сих пор работают украинские диверсионные группы. Поэтому нам необходимо дождаться, пока уровень безопасности на новых территориях будет соответствовать российским стандартам. И только потом, например, будет реализован крымский сценарий в этом вопросе», – заключил Леонков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новых призывников не будут отправлять в подразделения, задействованные в СВО. Кроме того, по словам главы ведомства, срочники, заканчивающие службу, по окончании ее вернутся по домам.
Также Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом для скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, сообщается в Telegram-канале министерства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Согласно указу президента, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
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Кононенко: Россияне не забудут Пугачеву из-за отсутствия ее песен на радио
Блогер Кононенко прокомментировал исчезновение песен Алллы Пугачевой из эфира российских радиостанций
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Исчезновение Аллы Пугачевой из радиоэфира не сделает ее менее популярной, ее будут помнить, как Марка Бернеса или Клавдию Шульженко, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя сообщение «Русской Медиагруппы» о том, что песни Пугачевой не появляются в эфире из-за несоответствия запросам аудитории.
В пресс-службе «Русской Медиагруппы» сообщили, что в эфире «Русского Радио» уже очень давно нет песен народной артистки СССР Аллы Пугачевой исключительно потому, что у певицы нет новых композиций, соответствующих запросам аудитории.
Поп-музыка – это музыка для молодежи, у которой на сегодняшний день совершенно другие кумиры, считает Кононенко. «Молодежь слушает певицу Клаву Коку, пусть слушает. А Алле Пугачевой уже 70 лет, что смешить людей?» – говорит блогер, отмечая, что песни народной артистки СССР уже давно перестали быть «песнями сегодняшнего дня».
Но при этом, по его словам, отсутствие песен Пугачевой в радиоэфирах не приведет к угасанию известности артистки. «Про советских эстрадных певцов Клавдию Шульдженко и Марка Бернеса и артиста Александра Вертинского не забыли же до сих пор. Так что и Аллу Пугачеву, наверное, не забудут. Интернет всегда есть в конце концов», – рассуждает журналист.
Он обращает внимание на то, что и радио – это уже не тот инструмент, благодаря которому артисты становятся популярными, как, например, 20 лет назад. В XXI веке существует множество платформ, куда можно выложить видео или аудиоконтент, собрать там миллионы просмотров и стать куда более известным, нежели «люди с радио», говорит Кононенко.
Ранее Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.
Во Франции заподозрили Зеленского в безумии из-за требований к России
Обозреватель Causeur Ройзман заподозрил у Зеленского исключительную болезненность психики из-за требований к России
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Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал исключительную болезненность своей психики, считает обозреватель французского издания Causeur Шарль Ройзман.
Как считает обозреватель французского издания, за словами Зеленского о возможности вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта «только после смены ее руководства» стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию, передает РИА «Новости».
Как считает колумнист, Зеленский – авантюрист, который отказывается от дипломатии и диалога, хочет развязать войну и втянуть в нее весь мир. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики?» – задал риторический вопрос автор материала, говоря о Зеленском.
Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
В ходе выступления в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий президент РФ Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
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Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+
Цены на нефть растут почти на 2% на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду вечером растут почти на 2% на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 19.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% – до 93,55 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,68% – до 87,97 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду приняла решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Сразу после публикации новостей цены на нефть были нестабильны – сначала они ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению. Теперь же цены растут, реагируя на скорое сокращение предложения.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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СМИ: ОПЕК+ проголосовал за сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизив ее на два млн баррелей в сутки, сообщил источник в одной из делегаций.
«Формально еще не согласовали, но уже проголосовали», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.
На уточняющий вопрос, все ли проголосовали «за», собеседник ответил: «Да».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла российской армии
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Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.
По словам Гурулева, одновременно два председателя комитетов Госдумы написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки делось финансирование тыла, потому как оно производилось в прошлом в полном объеме.
«Внимание, вопрос: где (все это)?» – передает РИА «Новости» слова Гурулева в эфире «России 1».
Ранее ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Эксперты оценили запрет США обменивать доллары на российские средства МВФ
Экономист Лизан призвал пересмотреть участие России в МВФ из-за долларовых санкций США
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Белый дом нашел способ заблокировать перечисление России 18 млрд долларов со счетов в МВФ. Если организация с этим соглашается, тогда Москве стоит пересмотреть формат своего участия в фонде, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее Джо Байден запретил Минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России.
«Запрет носит исключительно номинальный характер. По сути, они просто попытались перекрыть один из каналов гипотетического поступления долларов в Россию в интересах нашего государства», – рассказал экономист Антон Любич. «Вместе с тем, насколько мне известно, Россия перестала в принципе размещать государственные средства в долларах, поэтому не видела смысла пользоваться этим механизмом», – отметил собеседник.
В то же время экономист Иван Лизан считает, что Байден позволил себе «очередной укол в адрес России». «Американцы закрывают потенциальную лазейку, которая позволила бы России в теории получить около 18 млрд долларов. Получение этих средств связано с тем, что ранее Международный валютный фонд распределил между странами – участницами фонда пропорционально их квотам 650 млрд долларов для преодоления последствий пандемии», – пояснил Лизан.
«Теперь получается, что положенные России средства выделены, но не перечислены. Они остались в валюте МВФ и, вероятно, пойдут к уже лежащим там же 300 млрд золотовалютных резервов нашего Центробанка», – добавил он. «Кроме того, эта ситуация в очередной раз актуализировала вопрос сохранения членства в МВФ. Мы регулярно делаем взносы, но получить свою долю мы не можем», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем Россия является страной-донором и сложно припомнить, когда последний раз мы брали деньги у МВФ. Если бы мы обратились за помощью – нам бы выставили такое количество экономических и политических условий, на которые не соглашаются страны меньше, чем Россия. К чему это приводит – можно посмотреть на примере Украины. Поэтому нам, вероятно, стоит пересмотреть подход к нашему участию в фонде», – заключил эксперт.
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также Минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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