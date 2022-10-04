Краснов заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»

Запад после угроз уничтожить «Северные потоки» не скрывал далее своих действий по разрушению этой инфраструктуры, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

По его словам, западные политики придерживаются двойных стандартов, а вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о разрушении газопроводов «Северный поток».

«Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая», – передает ТАСС слова Краснова.

Он подчеркнул, что ценна позиция Вьетнама, который, несмотря на провокации и дезинформацию, остается стратегическим партнером России.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.