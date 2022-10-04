Физик Кулик заявил о развитии в России получивших Нобелевскую премию по физике открытий

Технологии, за которые Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер удостоились Нобелевской премии по физике, активно развиваются и в России, что не умаляет заслуг награжденных ученых, заявил руководитель квантового центра МГУ Сергей Кулик.

По его словам, квантовая криптография уже активно используется в России. Идеи, которые развивают Аспе, Клаузер и Цайлингер, параллельно развивались и в СССР, что, конечно, не умаляет заслуг нобелевских лауреатов перед наукой, считает Кулик.

«Это выдающееся достижение, им неоднократно прогнозировали вручение этой премии, прогнозировали заслуженно. Тем более сейчас эти технологии реализуются бурно, и не за горами тот день, когда мы будем говорить о появлении каких-то пользовательских устройств с квантовыми системами», – приводит «Газета.Ru» слова физика.

Кулик также отметил, что он знаком с работами всех трех физиков, а вот лично удалось взаимодействовать только с Антоном Цайлингером, с которым проводит школу в Сочи по квантовым технологиям, в том числе и в прошлом году.

Ранее Нобелевскую премию по физике 2022 года присудили ученым Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру за эксперименты в области квантовой запутанности, изучение нарушений неравенств Белла и развитие квантовой информатики.