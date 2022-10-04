В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике 2022 года присуждена французу Алену Аспету, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в квантовой механике, объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Премия присуждена за «эксперименты с запутанными фотонами, установление [принципа] нарушения неравенств Белла и первенство [в создании] науки о квантовой информации», передает ТАСС мотивировочную часть решения Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевский комитет также принял решение разделить премию 2021 года по физике между тремя учеными. Лауреатами стали американский климатолог Сюкуро Манабэ, немецкий исследователь Клаус Хассельман и итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи – за модель климата Земли, а также изучение физических систем.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по физике должна вручаться тому, «кто сделает наиболее важное открытие или изобретение» в этой области. Премию присуждает Шведская королевская академия наук. Ее рабочий орган – Нобелевский комитет по физике, состоящий из пяти-шести членов, которые избираются Академией на три года.

Правом выдвигать кандидатов на премию обладают ученые разных стран. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года. Нобелевский комитет с помощью научных экспертов отбирает наиболее достойные кандидатуры, а в начале октября Академия большинством голосов выбирает лауреата.

Первым премию по физике в 1901 г. получил Вильям Рентген (Германия) за открытие излучения, названного его именем. В числе наиболее известных лауреатов Джозеф Томсон (Великобритания), отмеченный в 1906 г. за «исследования прохождения электричества через газы»; Альберт Эйнштейн (гражданство Германии и Швейцарии), получивший премию в 1921 г. за открытие закона фотоэффекта; Нильс Бор (Дания), награжденный в 1922 г. за исследования атома; Джон Бардин (США), двукратный обладатель премии – в 1956 г. за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта и в 1972 г. за создание теории сверхпроводимости. На сегодняшний день в списке награжденных 219 человек (с учетом двух премий Джона Бардина), из них четыре женщины: французская и польская ученая Мария Кюри в 1903 г. получила награду за изучение явления радиоактивности; американка Мария Гопперт-Майер – в 1963 г. за работы в области структуры атомного ядра; канадка Донна Стрикленд – в 2018 г. за изобретение «метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности»; американка Андреа Гез – в 2020 г. за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики (все они разделили награду с другими учеными).

Несколько раз премию получали отец и сын. Так, в 1915 г. англичане Уильям и Лоуренс Брэгг были отмечены «за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». Швед Карл Сигбан был награжден 1924 г. за открытия в сфере рентгеновской спектроскопии, а его сын Кай Сигбан – в 1981 г. за вклад в развитие электронной спектроскопии высокого разрешения. В 1937 г. Джордж Томсон, сын лауреата 1906 г., получил эту награду «за открытие дифракции электронов на кристаллах». Сын Нильса Бора, Ааге Бор, в 1975 г. был удостоен награды за работы в области ядерной физики.

Среди лауреатов 12 советских и российских физиков, а также ученых, родившихся и получивших образование в СССР и впоследствии принявших другое гражданство. В 1958 г. премией были удостоены Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью. Лев Ландау в 1962 г. стал лауреатом за теории конденсированных сред и жидкого гелия (ввиду того что Ландау находился в больнице после тяжелых травм, полученных в автокатастрофе, премия была вручена ему в Москве послом Швеции в СССР вскоре после церемонии в Стокгольме). Николай Басов и Александр Прохоров были удостоены награды в 1964 г. за создание квантового усилителя – мазера.

В 1978 г. Петр Капица был награжден за открытия в физике низких температур. В 2000 г. лауреатом стал Жорес Алферов за разработки в полупроводниковой технике. В 2003 г. Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов (родился в Москве в 1928 г., эмигрировал в США в 1991 г., получил американское гражданство в 1999 г.) были отмечены премией за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей. В 2010 г. премию получили Андрей Гейм и Константин Новоселов, которые проводили эксперименты с двумерным материалом графеном (Гейм родился в 1958 г. в Сочи, в 1990 г. покинул СССР, получил гражданство Нидерландов; Константин Новоселов родился в 1974 г. в Нижнем Тагиле, в 1999 г. уехал в Нидерланды, где начал работать с Геймом, позже ему было предоставлено гражданство Великобритании).

В 1901–2021 гг. премия по физике присуждалась 115 раз (в 1916, 1931, 1934, 1940–1942 гг. не удавалось найти достойного кандидата). 32 раза премия была поделена между двумя лауреатами и 36 – между тремя. Средний возраст лауреатов – 55 лет. До сих пор самым молодым обладателем премии по физике остается 25-летний англичанин Лоуренс Брэгг (1915), а самым пожилым – 96-летний американец Артур Ашкин (2018).