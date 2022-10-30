Минобороны: Российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР

Российские военные подошли к окраинам села Павловка в ДНР

Армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.

«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Также сообщается, что силами российских бойцов уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.

Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходоковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также сообщал, что «Павловка находилась под нашим контролем, но еще летом была в силу ряда ошибок утеряна. Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, – то сил и времени взятие Павловки может отнять немало».

В Минобороны также сообщили, что российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении, уничтожив более 180 украинских боевиков, и отбросили противников на исходные рубежи.

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