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Минобороны: Российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР
Российские военные подошли к окраинам села Павловка в ДНР
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Армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также сообщается, что силами российских бойцов уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.
Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходоковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также сообщал, что «Павловка находилась под нашим контролем, но еще летом была в силу ряда ошибок утеряна. Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, – то сил и времени взятие Павловки может отнять немало».
В Минобороны также сообщили, что российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении, уничтожив более 180 украинских боевиков, и отбросили противников на исходные рубежи.
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В МИД пообещали ответ в связи с причастностью Британии к теракту в Черном море
Захарова заявила, что МИД прорабатывает практические шаги на причастность Лондона к теракту в Черном море
Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
По словам Захаровой, МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России.
Ранее Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Черном и Балтийском морях из-за вовлеченности в них Великобритании.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
В МИД разъяснили остановку участия России в «продуктовой сделке»
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Российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок, заявило Министерство иностранных дел России.
ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя, созданного при заключении «зерновой сделки», нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота, говорится в сообщении на сайте МИД.
29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.
«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», – добавили в министерстве.
Соответствующие указания получили российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле, занимающимся контролем транспортировки украинского продовольствия.
Напомним, российская сторона решила обратиться в ООН из-за британского участия в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте. ВСУ планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки»
Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке», заседание Совбеза ООН может пройти в ближайшие дни.
По словам дипломатического источника в Анкаре, Турция начала контакты в координации с ООН, сложно говорить к какому итогу могут привести переговоры с России, передает РИА «Новости».
Также источник в ООН добавил, что следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни.
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Мирошник: Польша с согласия Запада начала тихую аннексию Украины
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник: Польша по договоренности с Западом начала тихую аннексию Украины
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Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины, выразил мнение глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Как считает Мирошник, Польша пытается тихо аннексировать западную часть Украины, о чем существует договоренность Варшавы с Западом. Он также выразил мнение, что в этом процессе принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, за закрытыми дверьми уже согласовано, каким образом Польша будет интегрировать западную Украину, какие шаги будет предпринимать в этих целях и в какой последовательности, вплоть до разработки дорожной карты.
По словам Мирошника, с каждым днем ожидание того, что Украина останется единым самостоятельным государством, «становится все эфемерней и эфемерней». По мнению главы представительства ЛНР в Москве, остается очень призрачным шанс, что хоть в каком-то виде, в какой-то части украинское государство сохранится как отдельная, независимая, никому не принадлежащая, неконтролируемая территория.
В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В конце апреля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке»
Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы
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Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы якобы из-за приостановки реализации зерновой сделки являются ложными, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя, подчеркнув, что в Москве не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима, зато отметили полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации массированного удара с применением беспилотников, передает ТАСС.
Антонов констатировал, что ситуация еще больше накалилась, но в Соединенные Штаты этого замечать не намерены и опять все свели к ложным обвинениям России в обострении мировой продовольственной проблемы. Он подчеркнул, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», Россия не может продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. Как отметил дипломат, в приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию, это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Комментируя инсинуации со стороны США о «провоцировании» голода, дипломат напомнил о неоднократных призывах России направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. При этом он констатировал, что добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.
Антонов также обратил внимание на то, что российский сельскохозяйственный сектор продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами на фоне односторонних западных рестрикций, несмотря на все декларации Вашингтона и Брюсселя о якобы отсутствии каких-либо ограничений.
Он подчеркнул, что Россия как один из ведущих мировых агропроизводителей остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки и доказала этот факт конкретными делами. Дипломат отметил, что здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением проблемы голода занимаются как раз те страны, которые мешают российским поставкам продовольствия на мировые рынки.
Антонов также констатировал, что Вашингтон и его сателлиты своими шагами и риторикой поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации, способствуют затягиванию конфликта на Украине, отдаляя возможность его урегулирования за столом переговоров.
Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Между тем президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».
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Захарова указала на страшные методы Зеленского и Кулебы
Представитель МИД Захарова заявила, что Зеленский и Кулеба привлекают к себе внимание страшными методами
Киевскому режиму не нужна стабильность, иначе все забудут про президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, им нужно напоминать о себе терактами и ядерными шантажами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы «зернового коридора». «Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор», – написал он в Twitter, передает «Газета.Ru».
Захарова ответила Кулебе в Telegram-канале, она написала, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе.
«Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства – лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», – отметила официальный представитель МИД России.
Ранее Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки».
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Киев озадачился компонентом украинского производства в иранском дроне
На Украине озадачились компонентом своего производства в иранском дроне
Иранский беспилотник имеет компоненты, изготовленные на Украине, разведка страны намеревается выяснить, как он там оказался, сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны.
В дроне найден компонент, произведенный на Украине, аппарат состоит на три четверти из американских комплектующих, также там есть части из Японии, Китая, Швеции, Австрии, сказал представитель разведки украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Теперь специалисты планируют разобраться, как они туда попали.
Напомним, Тегеран опровергал заявления о поставке Москве оружия для ведения боевых действий на Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя также называл фейком сообщения о поставках иранских беспилотников.
Пленный украинец рассказал об имитации атаки ВСУ на Херсонскую область
Пленный украинец рассказал о плохо подготовленных бойцах ВСУ у Херсонской области
Руководство ВСУ лишь имитирует наступление на Херсонскую область, в нем участвуют плохо обученные бойцы, заявил пленный украинский военнослужащий в ролике, опубликованном Минобороны.
«В Херсонской (области), понимаете, это я вообще не могу понять – для чего и почему. Потому что мы не наступательное подразделение. Мы сидели в глухой обороне. Мы не обучены на атаки, на штурмы», – признался украинский солдат. «Тоже глупость: экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление», –цитирует военнопленного РИА «Новости».
По его словам, руководство заявило, что расположенные перед подразделением лесопосадки пустые, туда необходимо зайти и продержаться.
«На примере этой атаки я понимаю, что да – вот нас просто было не жалко», – отметил он.
Через несколько часов после наступления руководство не прислало помощи, не было эвакуации, и подразделение попало в окружение. И по ним били и украинские и российские артиллерийские войска.
В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине
Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине
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США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».
Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.
«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.
Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
Минобороны сообщило о приостановке участия России в «зерновой сделке»
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Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Ранее Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Захарова вскрыла преступное лицемерие посла Британии
Захарова после атаки ВСУ на Севастополь сочла преступным лицемерием поведение посла Великобритании
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение послом Великобритании цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий при участии британцев в атаке ВСУ на Севастополь.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.
«Преступное лицемерие», – заявила Захарова.
Ранее в Минобороны заявили, что представители британских ВМС участвовали в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше
Лавров: Россию тревожит желание Польши стать «кандидатом» на размещение ядерных бомб США
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Россию беспокоит стремление Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» для Первого канала.
«Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», – передает его слова ТАСС.
Ранее бывший вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия. Позже эту информацию подтвердил представитель президента Польши Якуб Кумох.
В свою очередь глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.
Между тем численность польской армии с начала года выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек, заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич, отметив, что последняя цифра является перспективой 2035 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Польше самая большая армия в Европе.
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Во Франции обвинили Украину и ЕС в срыве зерновой сделки
Читатели французского издания Le Figaro обвинили Украину и Евросоюз в срыве зерновой сделки и обмане России
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Читатели французского издания Le Figaro поддержали решение России приостановить участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь и обвинили Киев и Брюссель в срыве важного для многих стран соглашения.
Многие пользователи сочли логичным решение Москвы и обвинили Киев в срыве соглашения, передает РИА «Новости».
Комментируя решение России приостановить участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь, пользователь Anou-Nimat отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает что угодно, кроме выполнения подписанных им соглашений, а заплатят за это бедные люди в Африке, которым в итоге не поставят зерна.
Читатель французского издания Grand largue выразил уверенность в правоте российской стороны и обвинил в невыполнении взятых на себя обязательств Евросоюз, который все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная Брюсселю часть сделки. Он напомнил, что в соответствии с соглашением Россия получала право свободно экспортировать свое зерно вопреки санкциям ЕС, однако Евросоюз фактически саботировал сделку, не дав РФ возможность застраховать поставки – западные компании оказались под угрозой санкций в случае предоставления услуг Москве. Читатель пришел к выводу, что это был обычный обман со стороны диктаторов из ЕС. В свою очередь toutou заметил, что на Западе делают все для продолжения противостояние с Россией и не хотят мира.
Пользователь ca18 выразил мнение, что бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью. Он привел данные, что в этом году урожай пшеницы в России составит около 100 млн тонн, что позволит РФ обеспечить около четверти мирового экспорта.
Еще один читатель французского издания обвинил президента Украины в приостановке сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка. При этом читатель отметил, что Африка не может дать Киеву оружие, поэтому Зеленскому все равно.
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.
В ЛНР сообщили о междоусобице в рядах наемников на Украине
Помощник главы МВД ЛНР Киселев рассказал о нежелании наемников сражаться за киевские власти
Приехавшие на Украину иностранные боевики со временем начинают отказываться от участия в боях, рассказал помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев.
Иностранные наемники вступают в конфликт между собой, они отказываются участвовать в боевых действиях за украинскую сторону, у них происходят внутренние разборки, заявил Киселев ТАСС.
«[Разборки] вплоть до смертельного исхода», – заключил помощник главы МВД ЛНР.
Ранее Киселев сообщал, что иностранный легион, подразделения «Кракен» и 92-бригада ВСУ пытались прорвать оборону на Сватовском направлении, но у них не получилось.
СМИ: Италия поставила ВСУ современные САУ
La Repubblica: Италия передала Киеву «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L
Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военной помощи Киеву передало «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили местные СМИ.
Газета la Repubblica сообщила, что в предыдущие пакеты поддержки вошли шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, бронетранспортеры M113, две системы залпового огня MLRS, передает РИА «Новости». По сообщению газеты, гаубицы PZH будут направлены в район Бахмута.
По сообщению la Repubblica, последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил Украине более старые самоходные гаубицы M109L, которые засняли вдоль северных магистралей.
Ранее четыре источника Bloomberg указали, что помощь Украине из-за нехватки средств и проведения выборов в Италии оказалась вытеснена из списка приоритетных задач ее правительства. Поставки вооружений Киеву из Рима замедлились с июля.
Напомним, министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента, заявил, что Украина получит от Италии установки по нейтрализации огневых точек.
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