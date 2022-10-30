ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении, они уничтожили более 180 украинских боевиков и отбросили противников на исходные рубежи, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области, сообщает РИА «Новости».

В результате было нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Также авиация российских войск сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.

Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили узел связи украинских боевиков, склад боеприпасов и центр подготовки сил специальных операций Украины.

Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.

Ранее российская армия отбила пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.